„Wir haben wieder eine schlagkräftige Mannschaft zusammen“ Manfred Weidner, sportlicher Leiter der Regionalliga-Fußballer des FCO Neugersdorf, sagt im SZ-Interview, warum heimische Spieler gehen mussten und das nicht so schlimm ist.

Kapitän Karl Petrick (links), der aus Niedergurig stammt und über Budissa Bautzen nach Neugersdorf kam, ist derzeit der einzige Stammspieler des FC Oberlausitz aus der Region. © Florian Richter

Neugersdorf. Sommerhitze, 30 Grad im Schatten, am Wochenende beschließen die Kreisfußballer mit Relegationsspiel und Pokalfinale die Saison – dann geht es endlich in die Sommerpause. Für die Regionalliga-Kicker des FC Oberlausitz Neugersdorf ist alles anders. Für sie ist die Pause nach der vergangenen Saison schon wieder vorbei. Bereits am Montag hat die Vorbereitung auf die neue Saison begonnen. Trainer Vragel da Silva lässt – ungeachtet der hitzigen Bedingungen – seine Spieler an den Grundlagen arbeiten: Ausdauer, Kraft, Schnelligkeit. Derjenige, der gemeinsam mit dem Trainer den Kader für die dritte Regionalliga-Saison der Neugersdorfer zusammenstellt, hat seine Arbeit fast beendet. Der sportliche Leiter Manfred Weidner (55) kommentiert im SZ-Gespräch die Kaderveränderungen und sagt, was das Team in der neuen Saison erreichen kann.

Herr Weidner, man kann Ihnen vorwerfen, das ,Oberlausitzer Herz’ des FC Oberlausitz weggegeben zu haben. Immerhin haben mit Sepp Kunze, Jonas Krautschick und Sebastian Berg drei Oberlausitzer den Verein verlassen, mit Kapitän Karl Petrick und Kamenz-Rückkehrer Benjamin Gnieser stehen nur noch zwei im Kader der Regionalligamannschaft. Was sagen Sie dazu?

So ist das nun mal im Fußball. Es gibt in diesen leistungsorientierten Ligen immer ein Kommen und Gehen. Für solche Entscheidungen ist genauso ausschlaggebend, ob der Trainer noch Potenzial für die sportliche Entwicklung des Spielers sieht, wie möglicherweise die Vertragsverhandlungen. Wichtig für uns ist, dass die Mannschaft Identifikationsfiguren behält. Neben Karl Petrick sind das bei uns auch langjährige Spieler wie Jan Penc, Jaroslaw Dittrich und andere.

Wie weh tut da der Abgang von Torwart Franco Flückiger, der von den Anhängern schließlich zum Spieler der vergangenen Saison gewählt wurde?

Dass so ein Spieler den Verein verlässt, ist auch der ganz normale Lauf der Dinge. Für uns ist wichtig, dass wir uns in den zwei Jahren Regionalliga mit unseren guten Ergebnissen einen solchen Status erarbeitet haben, dass wir inzwischen für die Anschlusskader von Bundesligisten interessant geworden sind, die bei uns den nächsten Schritt gehen wollen. Torwart Mirco Seide von der U19 von Werder Bremen und Hannes Mietzelfeld von der U23-Mannschaft von RB Leipzig sind zwei aktuelle Beispiele dafür. Vor zwei Jahren wären solche Wechsel noch undenkbar gewesen.

Sind Sie selbst mit den bisherigen Wechseln zufrieden?

Ich glaube, wir haben wieder eine schlagkräftige Mannschaft für die neue Saison beisammen. Wir haben mit Štepán Vachoušek einen ganz erfahrenen und vier junge Spieler verpflichtet, das Team insgesamt verjüngt. Gestern haben noch Pedro Fagan, ein 24-jähriger Mittelfeldspieler von Wismut Gera, seinen Vertrag und Jan Penc seine Vertragsverlängerung bei uns unterschrieben. Und mit dem 19-jährigen Stürmer Justin Dintiu stößt ein weiteres Talent zu uns. Er hat seine Nachwuchsausbildung vier Jahre lang bei RB Leipzig, zwei beim Chemnitzer FC und vergangenes Jahr bei unseren A-Junioren absolviert. Und ein Platz in der Offensive ist noch frei. Daran arbeiten wir. Aber ja, ich bin davon überzeugt, dass wir gut aufgestellt in diese Saison gehen.

Jetzt, mitten in der größten Hitze, quälen sich die Spieler schon wieder in der Vorbereitung. Hadern Sie mit dem Spielplan in der Regionalliga?

Natürlich ist es schade, dass wir im späten Frühjahr, wenn der Rasen am besten ist, spielfrei haben. Aber darauf haben wir in Neugersdorf keinen Einfluss. Die alte Saison ist seit dem 20. Mai zu Ende. Zeit für Urlaub hatten also alle Spieler. Und sechs Wochen Vorbereitung müssen einfach sein. Schließlich beginnt die neue Saison ja schon am letzten Juliwochenende.

Der zeitige Saisonbeginn hängt auch mit der Stärke der Regionalliga mit 18 Mannschaften zusammen. Sollte man die Liga nicht verkleinern?

Ich glaube, beim Nordostdeutschen Fußballverband will das niemand, auch wenn das bei 34 Spieltagen enge Terminpläne mit sich bringt. Um Wochenenden einzusparen, gibt es zwei Spieltage unter der Woche, was für Amateurvereine vor allem auswärts kompliziert ist. Schließlich gehen viele Spieler arbeiten. Am 2. August ist gleich der erste solche Spieltag.

Dazu kommt, dass es kaum Termine für Nachholespiele gibt. Dabei müssen Sie in Neugersdorf gerade im Winter immer mit Spielausfällen rechnen.

In diesem Jahr war das eine Ausnahmesituation, auch im Vergleich der letzten Jahre. Ich gehe davon aus, dass es uns nicht wieder so krass erwischt. Das hat uns unter dem Strich wegen der Häufung der Heimspiele danach auch Zuschauer gekostet.

Was glauben Sie, was ist für den FCO mit diesem Kader drin in dieser Sasion?

Ich glaube, dass die Liga diesmal viel ausgeglichener und spannender wird. Oben, wo sicherlich Energie Cottbus als Favorit in die Saison geht, wie unten, wo es, anders als zuletzt, wieder sportliche Absteiger geben wird. Wir wollen im vorderen Bereich mitspielen und in dieser Saison vor allem im Pokal weit kommen.

