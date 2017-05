„Wir haben viel Platz für neue Firmen“ Unternehmen planen in Ostsachsen große Investitionen. Wirtschaftsstaatssekretär Stefan Brangs erklärt warum.

Wirtschaftsstaatssekretär Stefan Brangs ermuntert Städte und Gemeinden dazu, nach ihren Möglichkeiten Gewerbeflächen auf Vorrat zu schaffen. Ostsachsen könne vom Wandel in der Arbeitsgesellschaft und von der Neuausrichtung der Automobilindustrie profitieren. © Uwe Soeder

Eine Erfolgsmeldung folgt auf die nächste. In Kodersdorf hat sich der Felgenhersteller Borbet angesiedelt, in Kamenz legte Daimler den Grundstein für sein neues Batteriewerk. Und weitere Unternehmen erwägen riesige Investitionen. Müller-Milch könnte in Leppersdorf durch die Verlegung der Feinkostsparte Homann bis zu 1 000 neue Jobs schaffen, noch mal so viele sind durch die angekündigte Ansiedlung des chinesischen Elektroautoherstellers Beijing WKW Automotive in Rothenburg denkbar. Wirtschaftsstaatssekretär Stefan Brangs (SPD) erklärt, was hinter dem Aufschwung steckt und wie noch mehr Firmen angelockt werden könnten.

Die Zeiten der großen Ansiedlungen schienen vorbei. Herr Brangs, erleben wir jetzt ein neues Wirtschaftswunder?

Ich bin vorsichtig, was die aktuellen Entwicklungen anbelangt. Wir müssen aufpassen, nicht zu euphorisch zu reagieren und den einen oder anderen auf der Zielgeraden noch zu verschrecken oder zu verlieren. Aber natürlich freuen wir uns über die guten Nachrichten.

Was macht denn die Region für große Investoren plötzlich so attraktiv?

Investoren und Unternehmen analysieren Regionen sehr genau, schauen sich weltweit um, bevor sie Entscheidungen treffen. In Gesprächen höre ich oft, dass wir mit unseren gut erschlossenen Gewerbegebieten und den Verkehrsanbindungen punkten können. Wichtig ist auch, dass die Verwaltungen vor Ort sehr konstruktiv mit Investoren zusammenarbeiten. Unternehmer schauen außerdem auf schon vorhandene, zu ihnen passende Betriebe. Und nicht zuletzt sind auch die Fachkräfte ein Grund, warum die Firmen zu uns kommen.

Das hört man oft andersherum. In der jüngsten Zeit ist meist die Rede davon, dass in Ostsachsen Fachkräfte fehlen ...

Es ist tatsächlich ein Problem, dass immer weniger Fachkräfte verfügbar sind. Anderseits schauen sich die Firmen den Arbeitsmarkt sehr genau an, suchen den Kontakt zu den Arbeitsverwaltungen. Unsere Arbeitnehmer werden sehr geschätzt, gelten als flexibel und gut qualifiziert. Zugleich gibt es aber auch ein Potenzial von Menschen, die durch Qualifizierung, bei vereinfachten, automatisierten Abläufen ein gewisses Potenzial darstellen.

Was auffällt: Die großen Investoren zieht es aufs flache Land. Große Wirtschaftsstandorte wie Bautzen oder Radeberg bleiben außen vor. Warum?

Nehmen wir das Beispiel Kamenz. Dort ist das passiert, was ich beschrieben habe. Da gibt es ein Netzwerk von Produzenten im Bereich Elektromobilität, denn dort findet Accumotive Fachkräfte und ein gutes Gewerbegebiet vor. Zugleich ziehen Stadt- und Kreisverwaltung an einem Strang.

Bautzen gilt als Standort für Kunststofftechnik. Trotzdem passiert zumindest im Moment noch nicht viel ...

Es gibt ein funktionierendes Netzwerk, die Zusammenarbeit muss aber weiter intensiviert werden. In dieser Branche ist der Konkurrenzkampf aber sehr groß. Gerade im produzierenden Bereich haben wir durch die Billiglohnländer extremen Druck. In Deutschland müssen wir mit Know-how punkten. Da gibt’s durchaus gute Beispiele.

Experten raten, dass Städte und Gemeinden Gewerbeflächen auf Vorrat entwickeln sollten, weil Unternehmen bei neuen Standorten oft schnell handeln wollen. Passiert da zu wenig?

Ich weiß durchaus, wie schwierig es für die Städte und Gemeinden ist, Gewerbeflächen zu entwickeln und welche Probleme daran hängen, allein bei der Finanzierung. Dennoch glaube ich, dass – wenn man den langen Atem hat und es sich finanziell leisten kann – es sich im Moment lohnt, den Weg zu gehen. Unter diesen Umständen würde ich unseren größeren Städten im Kreis raten, darüber nachzudenken.

Warum kann sich das lohnen?

Mein Eindruck ist, dass wir im Moment in einer Situation sind, in der sich noch einmal einiges ändern wird: durch den Wandel in der Arbeitsgesellschaft, aber auch durch die Neuausrichtung etwa der Automobilindustrie in Richtung E-Mobilität. Da könnte eine Kommune am Ende die Nase vorn haben, wenn sie für eine Neuansiedlung ein passendes Gewerbegebiet mit guter Verkehrsanbindung vor der Tür hat.

Gibt’s dafür in der Region Beispiele?

In Neustadt haben wir als Land den Abriss und die Revitalisierung einer Industriebrache gefördert. Dort sind neue Gewerbeflächen entstanden, ein großer Investor hatte sich rasch gefunden. Auf Basis dieser Erfahrung wird in Neustadt jetzt überlegt, weitere Flächen als Gewerbegebiet auszuweisen.

Das wäre also auch für Bautzen oder Radeberg ein gangbarer Weg ...

Wenn es möglich ist, zu attraktiven Preisen Gewerbeflächen mit einer vernünftigen Verkehrsanbindung vorzuhalten, dann kann daraus ein Vorteil erwachsen. Gerade in der Lausitz verfügen wir über Flächen, die wir anderswo nicht mehr haben. Bei uns gibt es immer wieder Anfragen nach großflächigen Gewerbegebieten. Oft müssen wir dann allerdings passen.

Sie haben die Verkehrsanbindung der Lausitz als Vorteil gepriesen. Wirtschaftsvertreter sind weit skeptischer und fordern mehr Investitionen.

Ich meine, da passiert schon einiges. Man muss das zudem immer ins Verhältnis setzen. Wir können die Lausitz nicht mit Ballungszentren vergleichen. Anderseits zeigt der Blick nach Nordrhein-Westfalen, dass es uns vergleichsweise gut geht. Dort leben viel mehr Einwohner. Aber die Infrastruktur ist völlig marode. Dort bräuchte es ein Milliardeninvestitionsprogramm.

Die Frage war, ob das, was in Ostsachsen vorhanden ist, ausreicht ...

Von der A4 nach Norden gibt es viele gut ausgebaute Staats- und Bundesstraßen. Das, was an Grundlagen bei den Straßen und Schienen geschaffen worden ist, kann sich sehen lassen. Nach Süden sind wir noch nicht ganz so weit. Jetzt geht es darum zu schauen, wo und wie wir weiter investieren können. Dabei geht es einerseits um den Erhalt, damit die Straßen weiterhin genutzt werden können. Wir kennen die Lücken, die wir schließen müssen.

Wo sehen Sie denn diese Lücken?

Da gibt es die Diskussion um die Autobahnanbindung in Richtung Zittau über die Bundesstraße 178. Da sind wir dran. Am Ende geht es aber darum, wie viele Autos die Straße künftig nutzen werden, wie breit die Straße wird und wie die Finanzierung erfolgt. Wir sind zudem der Meinung, dass wieder mehr Güter auf die Schiene müssen. Hier investiert der Freistaat viel Geld in die niederschlesische Magistrale. Beim geplanten Ausbau der Strecke nach Görlitz sind wir in Vorleistung gegangen, haben die Planungen angeschoben – warten aber darauf, dass sich endlich der Bund äußert.

Diskutiert wird auch über die A 4 und die vielen Unfälle. Ist die Autobahn dem Verkehr nicht mehr gewachsen?

Wir sind dabei, den Abschnitt zwischen Dresden und Görlitz zu prüfen. Dabei werden das Verkehrsaufkommen und das Unfallgeschehen ausgewertet. Denkbar sind Überholverbote oder Tempolimits. Zudem prüfen wir, den Verkehrsfluss über intelligente Verkehrssysteme zu regeln. Die Kapazitätsgrenze der A 4 ist noch nicht erreicht. Ihr Zustand ist sehr gut. Ausbauplanungen für die A4 Ost sind deshalb nicht vorgesehen. Dafür wäre eine Aufnahme in den Bundesverkehrswegeplan nötig, der gerade bis 2030 verabschiedet wurde. Ich finde es daher unvernünftig, wenn von der Politik der Eindruck erweckt wird, als sei das mit einem Federstrich zu realisieren.

Gespräch: Sebastian Kositz

zur Startseite