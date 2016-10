„Wir haben unsere Medaille“ Riesas Aerobic-Mädchen trumpfen bei der Deutschen Meisterschaft auf. Alle erreichen mindestens das Finale.

Neun Sportlerinnen, dazu Trainer und Kampfrichter, vertraten Riesa bei der Deutschen Meisterschaft der Sportaerobic in Stockach am Bodensee. Und die Elbestädter hatten allen Grund, sich mit einem Lächeln dem Fotografen zu stellen. © Rainer Fleck

Der „Ausflug“ an den Bodensee hat sich gelohnt. Neun Mädchen vom Landesstützpunkt Sportaerobic des ESV Lokomotive Riesa vertraten am Wochenende die Sportstadt bei den Deutschen Meisterschaften (DM) in Stockach. Mit einer Bronzemedaille für das Dance Team und der Finalteilnahme aller gestarteten Riesaer Mädchen wurden dabei die Erwartungen weit übertroffen.

Schon am Samstag gingen fünf Mädchen für die Final-Qualifikation auf die Wettkampffläche. Dabei sorgten die beiden Einzelstarterinnen Leona Göhler und Celine Neumann (AG 1 - Altersklasse 12 bis 14 Jahre) für eine große Überraschung. Sie zogen nicht nur auf den Plätzen fünf und vier ins Finale ein, sondern ließen auch noch einige Bundeskader klar hinter sich. In der gleichen Altersklasse schickten die Riesaer zwei Duos in den Wettstreit um die begehrten acht Finalplätze. Bei vierzehn gestarteten Teams belegten Celine Neumann & Leona Göhler sowie Tessa Neumann & Lysann Teichmann ebenfalls die Plätze vier und fünf. Auch hier distanzierten sie einige Bundeskader, darunter die die Vorjahressieger und Titelfavoriten aus den DTB - Aerobic-Zentren. „Ich hätte echt nie geglaubt, dass wir alle vier Kategorien in das Finale bringen“, so Abteilungsleiter Rainer Fleck. Den „Deckel auf den Topf“ setzte dann noch Laura Hirsch bei den Seniors. Sie hatte es in ihrem Starterfeld nur mit Teilnehmern der letzten Weltmeisterschaften und Sportlern aus den Aerobic-Zentren DTB zu tun. Am Ende hieß es auch für sie - Finale.

Im Anschluss wurde auch das Bundesfinale im Aerobic Step und Aerobic Dance ausgetragen. Hier machte sich ja das Riesaer Dance-Team – bestehend aus Tina Bartsch, Laura Hirsch, Siska Seifert, Celine Neumann, Tessa Neumann, Lysann Teichmann, Laura Hirsch und Elena Knauer – große Medaillenhoffnungen. In ihrem neuen Outfit lieferten sie eine mitreisende Übung ab und erhielten zu Recht sehr viel Beifall. Vor dem letzten startenden Team lagen die Mädchen hinter zwei Formationen aus den DTB-Zentren auf Rang drei. Zittern und hoffen. Nach einer gefühlten Ewigkeit leuchtete die Wertung auf der Videowand auf – und die Riesaer Mädchen lagen sich, gemeinsam mit ihrer Trainerin Katharina Fleck, in den Armen. Sie hatten Bronze gewonnen.

Die Konkurrenz war ob der Qualifikationsleistungen gewarnt und legte am Finaltag noch eine Schippe drauf. Dennoch kam das Duo mit Celine und Leona fast bis an eine Medaille heran. Es fehlten am Ende gerade einmal 0,12 Punkte zu Bronze. Die beiden Küken Lysann Teichmann & Tessa Neumann zeigten dann doch etwas Nerven, und die Kampfrichter waren gnadenlos. Aber auch ein sechster Platz von vierzehn gestarteten Duos ist ein großartiges Ergebnis.

Im Finale der Einzelstarterinnen (AG 1, AK 12 - 14) standen Celine Neumann und Leona Göhler. Wenn die Medaillenfavoriten keine Fehler machen, dann hätten die beiden Riesaer Mädchen geringe Chancen auf das Podium. Doch wenn man bedenkt, das in diesem Jahr 56 Mädchen aus ganz Deutschland in der Altersklasse um eine Qualifikation für die Teilnahme an dieser DM gekämpft haben, dann sind am Ende Platz vier und fünf ein sehr gutes Resultat.

Laura Hirsch begann ihre Übung leider etwas unglücklich. Gleich beim ersten Schwierigkeitselement verlor sie das Gleichgewicht. Aber danach kam ihr Kämpferherz so richtig durch und sie konnte sich im Vergleich zur Quali sogar noch um einen Platz im Finale verbessern. Somit wurde sie fünftbeste Frau in Deutschland.

„Wir haben unsere Medaille und mit den Leistungen gezeigt, das mit uns in der Zukunft im Reigen der großen DTB-Aerobic-Zentren auch weiterhin zu rechnen ist“, so Rainer Fleck. „In unserer Sportart gibt es nur diese eine Deutsche Meisterschaft, und wir müssen uns in großen leistungsstarken Starterfeldern behaupten. Das macht mich auf die Leistungen und die erfolgreiche Arbeit der Sportler und Trainer sehr stolz.“, so sein Fazit. (rf/rt)

