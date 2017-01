„Wir haben noch zu viele DDR-Feuerwehren“ Der Kreisbrandmeister Ingo Nestler kritisiert den Freistaat Sachsen. Er möchte mehr Fördergelder.

zurück Bild 1 von 2 weiter Das alte Gerätehaus in Lenz soll in diesem Jahr ersetzt werden. Kreisbrandmeister Ingo Nestler (oben) hat den Neubau unterstützt. Andere Investitionen bleiben aber auf der Strecke. Fotos: Brühl Das alte Gerätehaus in Lenz soll in diesem Jahr ersetzt werden. Kreisbrandmeister Ingo Nestler (oben) hat den Neubau unterstützt. Andere Investitionen bleiben aber auf der Strecke. Fotos: Brühl



Wegen einer neuen Förderrichtlinie des Freistaates Sachsen für die Feuerwehren konnten letztes Jahr weniger Gerätehäuser gebaut und weniger Fahrzeuge angeschafft werden. Ist die Lage in diesem Jahr besser oder schlechter? Die SZ sprach mit Kreisbrandmeister Ingo Nestler.

Herr Nestler, letztes Jahr waren Sie einer der wenigen Kreisbrandmeister Sachsens, die mehr Fördermittel für die Feuerwehren angemahnt haben. Hat Ihr Aufstand was gebracht?

Wir haben zwar gekämpft und vielleicht auch ein paar Politiker im Landtag wachgerüttelt. Aber unterm Strich ist für unsere Feuerwehren offensichtlich nichts dabei herausgekommen. Leider. Wir müssen bis März noch darauf warten, wie viele Fördermittel der Freistaat den Landkreisen zuweist. Im vergangenen Jahr waren es knapp 1,3 Millionen Euro für die Feuerwehren im Landkreis Meißen. Jetzt schauen wir mal. Aber ich glaube, dass es 2017 bei dieser Summe bleiben wird.

Was soll mit den 1,3 Millionen Euro in diesem Jahr gefördert werden?

Na ja, wenn wir genau so viel wie im vergangenen Jahr bekommen, sind wir im gleichen Dilemma wie 2016 und können wahrscheinlich nur Gerätehäuser und Fahrzeuge mitfinanzieren. Alle Fördermittelanträge, die Geräte und Schutzkleidung betreffen, müssten hinten runterfallen. Die müssen dann die Kommunen vollständig allein bezahlen.

Wie viele neue Gerätehäuser sind für 2017 im Landkreis Meißen geplant?

Es liegen uns drei Anträge für Gerätehäuser vor. Vielleicht schaffen wir sie alle drei in diesem Jahr. Aber das kommt eben auf die Fördermittel vom Freistaat Sachsen an.

Ist auch ein Neubau im Altkreis Riesa-Großenhain vorgesehen?

In Lenz soll ein neues Gerätehaus entstehen. Wer an der jetzigen Garage in Lenz vorbeifährt, weiß, dass da dringender Handlungsbedarf besteht. Das erkennt sogar jeder Nichtfeuerwehrmann.

Wie hoch müssten denn aus Ihrer Sicht die Fördermittel des Freistaates sein?

Da reicht ein Blick in unsere Gerätehäuser. Wir haben im Landkreis noch 23 DDR-Fahrzeuge im Dienst stehen. Davon 17 im Altkreis Riesa-Großenhain und sechs im Altkreis Meißen. Wenn wir allein diese DDR-Oldtimer ersetzen wollen, sind 5,7 Millionen Euro erforderlich. Und da sprechen wir noch nicht von Sonderfahrzeugen. Wir haben zum Beispiel in Radeburg, Moritzburg, Lommatzsch und Nossen Drehleitern im Brandschutzbedarfsplan stehen, die noch nicht beschafft wurden. Wenn wir sie noch hinzurechnen, sind wir bei insgesamt 8,2 Millionen Euro. Nur für Fahrzeuge! Und über die Gerätehäuser, die wir noch in der Zukunft bauen müssen, da wollen wir noch gar nicht reden.

Wie viele Fördermittel würde der Landkreis Meißen also jährlich brauchen, um in den nächsten fünf bis zehn Jahren diese lange Liste abzuarbeiten?

Wenn wir jährlich zwei Millionen Euro Fördermittel zugewiesen erhalten würden, könnten wir gut wirtschaften. Dann hätten wir eine größere Zufriedenheit bei den Bürgermeistern und vor allem bei unseren Feuerwehren. Das wäre das richtige Zeichen des Freistaates.

Sind Sie mit der Unterstützung des Freistaates prinzipiell unzufrieden?

Nein, ich will als Kreisbrandmeister nicht nur meckern. Unsere Feuerwehren haben in den letzten Jahren viel Förderung vom Freistaat Sachsen erhalten, vor allem nach den Hochwassern 2002 und 2013 sowie dem Tornado 2010. Aber wir sind noch nicht am Ende des Tunnels, was die Modernisierung unserer Feuerwehren betrifft. Da ist noch einiges zu tun.

Gespräch: Jörg Richter

