„Wir haben nicht niveaulos herumgepöpelt“ Sachsens Windkraftdebatte offenbart ein grundlegendes Debakel: die Arroganz der Macht.

Eklat gleich zu Beginn der Veranstaltung: Nach heftigem Wortwechsel zerreißen die Windkraftgegner das Infomaterial und verlassen unter Protest den Saal, vorn rechts der Wortführer der Protestierer aus Strauch Werner Raddatz. Die Bürgerinitiativen fühlen sich nach fünf Jahren Mitarbeit in Verbandsgremien als Feigenblatt der Demokratie missbraucht. Kein Vorschlag, kein gültiger Beschluss von Stadträten oder Kreistagen in Sachsen zu Mindestabständen wurde in der Landesregierung ernst genommen. © Klaus-Dieter Brühl/Archiv

Am 30. August zur Bürgerinformationsveranstaltung „Windkraft“ im Alberttreff hat knapp die Hälfte der Zuhörer nach kurzem Eklat den Saal verlassen. Die Bürgerinitiativen kritisierten die Gesprächsrunde danach als reine Alibiveranstaltung, um Bürgerbeteiligung vorzutäuschen. Die SZ fragte Akteur Werner Raddatz, wie er die Situation zur Windkraft heute sieht und wie es nun weitergeht.

Herr Raddatz, warum hat die Bürgerinitiative so abrupt reagiert? Ist nach all den Kontroversen noch so viel Emotion im Thema Windkraft?

Mehr denn je. Denn nach gut fünf Jahren zeitaufwendiger und wirklich intensiver Mitarbeit im Koordinierungsausschuss des Planungsverbandes stellen wir fest, dass wir nur an der Nase herumgeführt werden, dass alles umsonst war. Die sogenannte Bürgerinformation in Großenhain war ein reines Abhaken, dass der Bürger angehört wurde und fertig. Für diese Farce wollten wir uns nicht hergeben. Deshalb sind wir gegangen, um das wenigstens noch zum Ausdruck zu bringen.

Klingt nicht nach viel Hoffnung auf ein Ergebnis im Sinne der Bürger!

Nein. Seit fünf Jahren beschäftigen uns mit den Fakten, liefern Vorschläge, erwirken in allen Gremien vom Stadtrat bis hin zum Kreistag Beschlüsse zu Mindestabständen, um nur den Kernpunkt zu nennen – nichts, gar nichts findet sich in dem angeblich neuen Entwurf wieder. Im Gegenteil, es werden zusätzliche Windparks als möglich erachtet wie Skassa oder Böhla-Großdobritz und der Großenhainer Windpark rückt auf dem Papier jetzt westlich der B 101 noch näher an den Park Zabeltitz heran. In den neuen Planungsunterlagen des Verbandes tauchen für Zabeltitz aber trotzdem die gleichen fotorealistischen Landschaftsbilder auf, die wir schon 2009 mit unserer Ballonaktion ad absurdum geführt haben. Nicht mal die Himmelsrichtung stimmt bei dieser Visualisierung, geschweige denn die Höhe der eingezeichneten Windräder. Aber es interessiert keinen in Dresden. Wir haben sechs gültige Kreistagsbeschlüsse in Sachsen zu 10-H, also dem Zehnfachen der Nabenhöhe als Mindestabstand. Mehr Basisdemokratie geht nicht. Wir haben in allen Gremien ernsthaft mitgearbeitet, wir waren sogar humorvoll in unseren Protesten, ich erinnere an die Schirmaktion. Wir haben nicht niveaulos herumgepöbelt, wie einige bei der Einheitsfeier in Dresden. Es interessiert keinen, und das macht mir Sorge.

Inwiefern?

Weil aus Frust Hass wird. Und wenn die Leute erst einmal merken, wie sie betrogen wurden, werden sie Frust haben. Derzeit haben viele das Thema etwas verdrängt, aber ich denke, im Oktober wird der Beschluss durchgedrückt, weil da die vier Jahre herum sind, bis der Planungsverband liefern sollte. Wenn bei Stroga die ersten 200 Meter hohen 17 Windräder gebaut werden, das ist ja der unumstößliche Teil, der Benelli gehört, dann werden viele wieder wach. Meine Prognose ist, dass danach das „Landschaftsschutzgebiet“ durch alle Gerichte geklagt wird, und dann soll weiter gebaut werden. Und was machen Menschen, die dann jeden Tag beim Aufstehen, beim Heimkommen oder auf der Terrasse diese Industrieanlagen sehen und hören? Wenn die Ersten krank oder mit den Nerven einfach am Ende sind? Der Vorsitzende des Planungsverbandes hat es doch ganz klar gesagt: „Es wird immer Opfer geben.“ Na prima, da hat er gucken lassen, wie er das sieht. Das wird den Menschen klarwerden. Da macht nicht einmal jemand einen Hehl daraus! Und dann werden Menschen aggressiv und laufen extremen Gruppierungen hinterher. Wir produzieren das gerade selbst in Sachsen. Sieht denn das keiner? Glaubt unsere Landesregierung allen Ernstes, dass all die Menschen, die sich jetzt engagieren, die ihren Kindern und Enkeln eine lebenswerte Heimat hinterlassen wollen, alle einfach wieder von der Bildfläche verschwinden? Das ist eine große Gefahr. Wenn kein demokratisches Mittel von den Regierenden selbst ernst genommen wird, werden die Menschen zu anderen Mitteln greifen. Das ist doch eigentlich unausweichlich.

Hätte es denn Alternativen gegeben?

Aber sicher. Die Bürgerinitiativen haben genug Vorschläge gemacht, wie ein landschaftlich und wirtschaftlich sinnvoller Ausbau der erneuerbaren Energie möglich ist, zum Beispiel an den Braunkohletagebauen. Dort sind auch die großen Elektroleitungen und stehen die Umspannwerke, dort ist Platz, dort wurden schon Menschen umgesiedelt. Eine Region kann hier mehr beisteuern, die andere dort. Stattdessen wird Dresden privilegiert – die Landeshauptstadt muss gar nichts beitragen.

Geht das vor allem an die Adresse der CDU in Sachsen?

Die CDU hat hier abgegessen. Zu Kurt Biedenkopfs Zeiten als Landesvater hätte es so was nicht gegeben. Er hat vor Kurzem gesagt: „Ein Politiker sollte mit dem Herzen hören.“ Wir stellen fest, dass die jetzige Regierung nicht mal mit den Ohren hört. Es gibt Leute in der Staatsregierung, die das offenbar genau einkalkulieren und Sachsen damit ganz massiv schaden.

Gespräch: Birgit Ulbricht

