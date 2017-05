„Wir haben jetzt schon das Geld für den Saisonstart“ Tilo Knöbel sagt, warum auch im kommenden Winter der große Lift an der Lausche läuft.

Der Eibauer Tilo Knöbel ist der Vorsitzende des „Alpinen Skiverein Lausche“, der jetzt den Lift am Lauschehang betreibt. © thomas eichler

Nach der Liquidation der Lausche-Lift GmbH hat der „Alpine Skiverein Lausche“ nun erstmals den Lift in Waltersdorf betrieben. Die SZ sprach mit dem Vereinsvorsitzenden, wie es nun weitergeht.

Herr Knöbel, Ihr Verein hat die erste Saison als Liftbetreiber hinter sich. Wenn Sie mit etwas Abstand zurückblicken, haben Sie es bereut, so viel Verantwortung übernommen zu haben?

Es blieb uns keine andere Wahl, wenn wir den Liftbetrieb als touristisches Angebot und die Möglichkeit für unseren Kinder- und Jugendsport an der Lausche aufrechterhalten wollten. Aber ich denke, wir können mit der abgelaufenen Saison zufrieden sein. Die neue Saison geht nicht mehr mit so vielen Fragezeichen los. Für uns ist es ein kurzer, aber intensiver Winter gewesen. Die Saison hatte ja erst im Januar angefangen und 44 Lifttage. Es lief viel besser als in den letzten drei Jahren, was allein auf das Winterwetter zurückzuführen ist.

Aber sind das nicht zu wenig Lifttage?

Eigentlich schon. Aber man muss aus den witterungsbedingt möglichen Tagen das Beste machen. Da sind weniger, effektiv genutzte Tage besser, als eine lange Saison mit etlichen Stunden Leerfahrten am Tag.

Dennoch müssen Sie doch aber auch 10 000 Euro Vorkasse für Personal- und Stromkosten aufbringen, um in die Saison starten zu können.

Ja, aber wir haben im vergangenen Winter genug Geld zusammenbekommen, dass die Finanzierung für den Liftbetrieb 2017 zum Saisonstart steht. Auch, weil wir letzte Saison sehr aktiv beim Beschaffen von Geldern, Leistungen und nicht zuletzt beim Betreiben der Anlagen waren. Unsere Mitglieder und Saisonkräfte, die den Liftbetrieb absichern, sind mit viel Engagement bei der Sache. Das haben sie auch schon vorher für die GmbH gemacht. Die ganze Vereinsführung und Organisation des Liftbetriebes läuft im Ehrenamt. Alle sind tagsüber auf Arbeit. Da ist es wichtig, dass man sich auf die vor Ort tätigen Mitglieder und Angestellten verlassen kann. Wie gut und umsichtig sie auch in Extremsituationen reagieren, hat der Ersthelfereinsatz unserer Liftdienste gezeigt, als ein Sportler am Hang einen Herzinfarkt erlitt. Der Notarzt bestätigte perfektes Handeln.

Haben Sie so viel Gewinn gemacht?

Da müssen wir zwei Sachen unterscheiden: Da wir zu Saisonbeginn nicht das notwendige Kapital für den Start aufbringen konnten, haben wir bereits im Herbst ganz aktiv um Unterstützung geworben. Und da ist uns erfreulicherweise einiges gelungen. Neben Spenden und Sponsoring auf einem höheren Niveau als andere Jahre möchte ich unbedingt auf die erfolgreiche Aktion mit der Volksbank Löbau-Zittau verweisen, aber auch auf finanzielle Unterstützung des Landkreises und der Gemeinde. Und manchmal muss man einfach auch nur etwas Glück haben, wie der Gewinn von 2 000 Euro bei Hit-Radio RTL. Hinzu kommen die Lifteinnahmen. Und wenn da eben zur rechten Zeit beste Skibedingungen vorherrschen, sieht es finanziell gut aus. Wir können uns glücklich schätzen, dass somit das vom TÜV geforderte Auswechseln beider Liftseile 2018 finanziell abgesichert ist.

Was haben Sie noch für den Liftbetrieb vorgenommen?

Wir machen wie jedes Jahr Pflege- und Wartungsarbeiten sowie kleinere Reparaturen. Und wir wollen mit dem Korrosionsschutz an den Liftmasten anfangen. Wir hoffen, dass wir in jedem der kommenden Jahre ein bis zwei Masten schaffen. Ich hoffe, dass es uns dieses Jahr gelingt, die Kapazität unseres Stromanschlusses zu erhöhen. Dann könnten alle drei Kanonen gleichzeitig laufen. Das verkürzt die Beschneiungszeit und spart Strom- und Personalkosten. Und dann steht nach wie vor die Problematik, dass in Liftnähe oft nicht ausreichend Pkw-Stellflächen angeboten werden können. Hier wollen wir mit den Behörden nach Lösungen suchen.

Vergangene Saison gab es Beschwerden wegen Lärmbelästigungen?

Ja, das stimmt. Gemeinsam mit Vertretern des Umweltamtes und den betreffenden Anwohnern wurde die Problematik diskutiert. Das Problem ist nicht neu. Für das Raupenfahrzeug, mit dem wir den Hang präparieren, gibt es Vorschriften. Beim Rückwärtsfahren muss automatisch ein Signalton abgegeben werden und die Rundumleuchte eingeschaltet sein. Und die Beschneiung ist nun mal nachts bei tieferen Temperaturen viel effektiver. Es wurden mögliche Punkte besprochen, wie wir das Beschneien und Präparieren teilweise umstellen können, um Nachtzeiten weniger in Anspruch zu nehmen. Von Amts wegen wurden aber auch die Beschwerdeführer darauf hingewiesen, dass die Betreibung des Skigebietes im öffentlichen Interesse liegt und keine dauerhafte Einschränkung ist.

