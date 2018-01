„Wir haben Glück gehabt“ Der Bannewitzer Gemeindewehrleiter Heiko Wersig über den Brand in Hänichen und was wir daraus lernen können.

Gemeindewehrleiter Heiko Wersig (35) löschte mit anderen Kameraden das brennende Haus der Familie. © Karl-Ludwig Oberthür

Herr Wersig, rund 70 Feuerwehrleute kämpften am Neujahrsmorgen um das Eigenheim der Bannewitzer Familie. Dennoch ist es nicht mehr zu retten gewesen. Woran lag das?

Hier kommen einige Aspekte zusammen. Das Feuer hat sich unheimlich schnell ausgebreitet. Vom Bereich der Mülltonnen, wo es sich vermutlich entzündet haben soll, griff es schnell auf den angrenzenden Carport über. Nicht nur die Holzkonstruktion hat dem Feuer Nahrung geboten. Darunter standen zwei Autos. Davon ging eines schnell in Flammen auf. Über das Dach des Carports schlugen die Flammen dann ruckzuck auf die angrenzende Hausfront über. Hinzu kommt, dass zu dem Zeitpunkt der Wind ungünstig stand und das Feuer zusätzlich stark in Richtung Wohnhaus pustete. Deshalb ergriffen die Flammen schnell das aus Holz gebaute Überdach des Hauses und die Wärmedämmung an der Fassade. Das Styropor wirkt wie ein Brandbeschleuniger. Ich habe selbst gestaunt, wie schnell sich das Feuer ausgebreitet hat.

Es ist nicht das erste Mal, dass ein Wohnhaus aufgrund eines brennenden Carports zerstört wird. Im Juni 2017 fing ein Carport im Dippoldiswalder Ortsteil Elend Feuer und griff auf das Eigenheim über. Ähnlich war es auch bei einem Brand im Tharandter Ortsteil Fördergersdorf vor mehr als drei Jahren. Dort entzündete sich das Feuer in einer Mülltonne, griff auf ein Nebengelass über und dann auf das Wohnhaus. Ist es typisch, dass brennende Carports Häusern gefährlich werden können?

Carports sind in der Regel aus Holz, deshalb können sie schnell Feuer fangen. Da sie meist unmittelbar am Haus stehen, ist die Gefahr groß. Dasselbe gilt für Mülltonnen. Wenn wir in der Gemeinde Brandverhütungsschauen durchführen, geben wir auch den Hinweis, Mülltonnen so weit wie möglich vom Haus wegzustellen. Darin kann sich schnell etwas entzünden, aus welchen Gründen auch immer.

Die Familie auf dem Käferberg in Hänichen hatte Rauchmelder im Haus. Allerdings nicht in den Zimmern, sondern nur in den Fluren. Da der Rauch und das Feuer aber durch die Fenster der Zimmer ins Gebäude drangen, gaben die Melder zunächst kein Signal. Die Familie bemerkte nichts. Was raten Sie?

Zunächst einmal ist es gut, dass überhaupt Rauchmelder im Haus waren. Das Feuer hätte auch anderweitig entstehen und sich ausbreiten können. Die Rauchmelder hätten dann rechtzeitig gewarnt. Tatsächlich genügt es aber nicht, nur die Korridore auszustatten. Die Sächsische Bauordnung schreibt seit Januar 2016 für alle Neubauten vor, Rauchmelder mindestens in Schlaf- und Kinderzimmer sowie Fluren beziehungsweise Fluchtwegen anzubringen.

Die Pflicht besteht aber nur für Neubauten. Was ist mit allen anderen?

Natürlich sollten alle ihre Wohnungen oder Häuser mit Rauchmeldern ausstatten. Ich rate, neben den genannten Räumen auch an den Keller und den Spitzboden zu denken, insofern vorhanden. Feuer kann überall entstehen. Dafür kann bereits ein Kurzschluss in der Waschmaschine sorgen.

Denken Sie, dass in Hänichen Schlimmes hätte verhindert werden können?

Ich denke, hier ist Schlimmeres verhindert worden. Die Familie wurde von Nachbarn rechtzeitig gerettet. Die Possendorfer Ortsfeuerwehr, die zuerst eintraf, war keine neun Minuten nach Alarmierung am Haus. Da griffen die Flammen bereits in den Dachstuhl über. Wir waren nicht nur wirklich schnell, sondern auch noch in guter Besetzung da. Auch die Feuerwehren von Rabenau, Kreischa und Freital. Nicht auszumalen, was passiert wäre, wenn der Brand nicht an einem Feiertag geschehen wäre.

Wie meinen Sie das?

Wenn der Brand in dieser Form tagsüber an einem normalen Wochentag passiert wäre, hätten wir nicht genügend Personal gehabt. Die Situation ist prekär, vor allem in Goppeln. Dort haben wir nur fünf Kameraden, 18 müssten wir theoretisch vorhalten, um einsatzfähig zu sein. Uns fehlt das Personal. Da im Fall der Familie in Hänichen der Brand am Neujahrstag geschah, waren so gut wie alle Einsatzkräfte verfügbar. Eine Situation, die nicht der Regel entspricht.

Wäre es ein ganz normaler Arbeitstag gewesen: Was konkret hätte es für den Brand in Hänichen bedeutet?

Die Feuerwehr wäre in so einem Fall wegen Personalmangels nicht einsatzfähig gewesen oder es hätte länger gedauert, bis umliegende Feuerwehren zu Hilfe gekommen wären. Da aber der Wind, wie gesagt, recht stark war und in der betreffenden Siedlung Nachbarhäuser nicht weit voneinander entfernt stehen, hätte es schlimmer kommen können. So furchtbar die Situation für die betroffene Familie ist. Sie leben und wir haben Glück gehabt, dass alles so gut funktionierte.

Es gibt aber auch kritische Stimmen, die sich gegen die aktuelle Werbekampagne der örtlichen Feuerwehr richten. „Silvester brennt bei Ihnen die Hütte? Ihre Feuerwehr hat leider nicht genügend Personal“, steht beispielsweise auf einem Flyer, der wenige Tage vor Silvester von den Kameraden in die Briefkästen in Goppeln und Umgebung eingeworfen wurde. Finden Sie das nicht zu provokant?

Es ist provokant, ja. Wir haben eine ganze Reihe von Flyern mit provokanten Sprüchen entwickelt und hätten selbst nie gedacht, dass einer davon bittere Realität wird. Aber es ist leider die Realität. Wir brauchen Personal und wir müssen die Bannewitzer, speziell die Einwohner in Goppeln und Hänichen, erreichen. Wenn es uns nicht gelingt, Mitglieder für die Feuerwehr zu gewinnen, müssen wir den Standort Goppeln aufgeben, ähnlich wie es jetzt in Papstdorf in der Sächsischen Schweiz der Fall ist. Was das für den Brand- und Katastrophenschutz bedeutet, muss ich Ihnen sicher nicht näher erklären.

Das Gespräch führte Verena Schulenburg.

