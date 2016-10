„Wir haben für Männer andere Spielregeln“ An der Evangelischen Akademie wird diskutiert, ob muslimische Flüchtlinge Machos sind.

Als Kinder verwöhnt, als Erwachsene autoritär – so sehen sich viele muslimische Männer. Studien sagen, dass das zu kurz gedacht ist.

Michael Tunc arbeitet an der Technischen Hochschule Köln. Er forscht zu den Themen Männlichkeit, Väterlichkeit und Migration.

Wie prägen Herkunft, Familie, Kultur und Geschlecht die Identität von Menschen und welche Männlichkeitsbilder bringen Migranten mit nach Deutschland? Darüber wird am Montag und Dienstag an der Evangelischen Akademie diskutiert. Die SZ sprach vorab mit einem der Referenten, dem Sozialwissenschaftler Michael Tunc.

Herr, Tunc, was halten Sie davon, dass der europäische, sprich christliche Mann und Vater fürsorglich ist, sich um die Erziehung der Kinder kümmert und seine Partnerin als gleichberechtigt ansieht und dass dies bei muslimischen Männern viel weniger der Fall ist. Dass sie von einem vormodernen Männer- und Frauenbild geprägt sind?

Ich glaube, dass man mit stereotypen Wahrnehmungen vorsichtig sein muss. Die Gegenüberstellung, dass die deutschen Männer- und Frauenbilder moderner sind als die der Zugewanderten, nicht nur der Muslime, ist insofern eine Verkürzung, als wir ja auch in Deutschland ein breites Spektrum haben. Was Männlichkeiten betrifft, so gibt es die ganze Spannbreite von modernen bis hin zu traditionellen, ebenso wie alle Glaubensformen sowie auch atheistische. Natürlich gibt es unter den Zugewanderten, ebenso wie in der Gesamtgesellschaft, konservative Geschlechterbilder, wo der Mann eher der Ernährer ist, die Frau mehr Hausfrau und Mutter.

Werden nicht schon in der Erziehung muslimischer Jungen für uns falsche Weichen gestellt? Ich zitiere den evangelischen Orientdienst: „Als Kind wird der Sohn in aller Regel verwöhnt. Er muss nur wenige Einschränkungen hinnehmen und wird als derjenige erzogen, der später Anweisungen erteilt. Die Autorität des ältesten Sohnes, obwohl noch ein Kind, ist in der Familie festgeschrieben. Er übernimmt die Leitung in Abwesenheit des Vaters.“

Diese Rolle bedeutet aber auch Fürsorglichkeit für die Familie. Sie bedeutet nicht nur mehr Freiheit, sondern auch mehr Verantwortung, der man sich gewachsen zeigen muss. Man muss auch unterscheiden zwischen neu Zugewanderten und denen, die hier in der zweiten, dritten Generation leben. Sie bekommen die Werte der Familie, aber auch die unserer Gesellschaft vorgelebt und machen sich daraus ihre eigene Mischung. Statt einen einseitigen Schwarz-Weiß-Kontrast aufzumachen, sollte man die Vielfalt bei Familien mit Migrationshintergrund wahrnehmen.

Es ist doch aber unbestritten, dass für sehr viele Muslime der Koran das oberste Gesetz ist. Ich zitiere nochmals: „Im Ehe- und Familienrecht sieht der Islam die Vorrangstellung des Mannes vor. Der Mann als Familienoberhaupt hat die Entscheidungsgewalt über den Wohnort der Familie, die Partner- und Berufswahl, den Handlungsspielraum der Frauen und Kinder und deren Ausbildung. Vermehrte Rechte kann der Mann vor allem im Erb-, Zeugen-, Ehe-, Scheidungs- und Kindschaftssorgerecht beanspruchen. So ist die Polygamie nur für den Mann erlaubt: maximal vier Ehefrauen und beliebig viele Sklavinnen.“ Wie sollen solche Vorstellungen jemals mit hiesigen versöhnt werden?

Lesarten, bei denen die Glaubensquelle wörtlich genommen wird, gibt es ja nicht nur bei Muslimen, sondern beispielsweise auch unter evangelikalen Christen. Es gibt Milieus, in denen diese Form des Geschlechterverhältnisses gelebt wird, aber es gibt auch sehr viele Milieus, in denen das nicht der Fall ist. Die angesprochenen Rechtsfolgen sind in Deutschland durch das Grundgesetz definitiv anders festgeschrieben. Da gibt es keine Spielräume. Das Bundesamt für Migration und Flüchtlinge sieht nur geringfügig konservativere Einstellungen bei muslimischen Männern und Frauen gegenüber christlichen. Recht ähnlich eingeschätzt werden die Verantwortung von Vätern und Müttern, das Verhältnis der Partner zueinander, die Eigenständigkeit der Frau, also auch bezüglich Berufstätigkeit oder Verfügung über Geld. Da liegen die Muslime immer nur einen Tick hinter den Christen.

Es wird doch aber immer wieder über Fälle von Ehrenmord und Zwangsheirat berichtet.

So etwas gibt es unbestreitbar. Ich warne nur davor, dies für die Mehrheit der Muslime als gültiges Verhalten anzunehmen. Dadurch, dass die Bildung in der zweiten und dritten Generation der Zugewanderten eine viel höhere ist, dadurch, dass es soziale Aufstiege gegeben hat, hat sich auch der Wertekanon verändert.

Kann man also sagen, dass die Lebenswirklichkeit vieler Muslime in Europa, aber auch im Nahen Osten nicht mehr deckungsgleich ist, mit den Vorschriften des Korans?

Auch bei den Christen werden die allerwenigsten das Alte Testament als Gesetzbuch hernehmen, sondern sagen: Mein Leben ist vom Glauben getragen. Viele Regeln haben keine Quelle im Koran bzw. im Glauben, sondern sind Tradition der Kultur. Wenn sie die Problematik der Ehre nehmen, dann ist diese charakteristisch für eine ländlich geprägte Struktur, die es ähnlich auch in christlich geprägten Ländern des Mittelmeerraums gibt – bis heute. Das betrifft auch das Frauenbild.

Es sind Zehntausende Männer nach Deutschland gekommen – ohne Frauen. Sind Konflikte da nicht programmiert?

Unser öffentlicher Raum hat andere Spielregeln als der, aus dem diese Männer kommen. Ich glaube nicht, dass sich eine Situation wie Silvester wiederholen wird. Nicht, dass junge Leute aufeinander zugehen, ist problematisch, sondern wie das ihre Familien einschätzen, sowohl aufseiten der Zugewanderten wie der Einheimischen. Als in Deutschland Aufgewachsener und mit einer türkischen Frau lebend, glaube ich, dass binationale Ehen inzwischen zur Normalität der deutschen Migrationsgesellschaft gehören und zunehmen werden. Der Verband Binationaler Leipzig hat zum Thema der muslimischen Väter ein spannendes Projekt. Es ist im Osten schwerer für junge Zugewanderte anzukommen, da sie hier kaum Gemeinschaften und Netzwerke von Landsleuten vorfinden, die bei der Integration helfen.

Gespräch: Udo Lemke

