„Wir haben einen Sud mehr gebraut“ Im Hammerbräu ging dieses Jahr mehr Bier über den Tresen – gegen den Trend.

zurück Bild 1 von 3 weiter Zum Wohl! Riesas Braumeister Gunter Spies und sein Chef Reiner Striegler von der Betreibergesellschaft Magnet können zufrieden sein: Der Absatz in Riesas einziger Brauerei im Hammerbräu hat sich gut entwickelt. © Symbolfoto/dpa Zum Wohl! Riesas Braumeister Gunter Spies und sein Chef Reiner Striegler von der Betreibergesellschaft Magnet können zufrieden sein: Der Absatz in Riesas einziger Brauerei im Hammerbräu hat sich gut entwickelt.

Gunter Spies ist Braumeister im Riesenhügel. Dabei wagt sich der 51-Jährige auch an etwas ausgefallenere Sorten.

Reiner Striegler ist Geschäftsführer der Magnet Riesa, die unter anderem das Hammerbräu im Riesenhügel betreibt.

Sächsische Brauer beliefern mittlerweile China – dennoch ist die sächsische Bierproduktion 2016 zurückgegangen. Dabei war es doch das Jubiläumsjahr: 500 Jahre Reinheitsgebot. Die SZ sprach dazu mit den Machern von Riesas einziger Brauerei im Hammerbräu – Braumeister Gunter Spies und dessen Chef Reiner Striegler.

Herr Spies, Herr Striegler: Dieses Jahr gingen 80 Millionen Liter sächsisches Bier in den Export. War dabei auch etwas vom Hammerbräu?

Spies: Nein. Unser Konzept ist, dass man das Bier unser Brauerei nur hier im Haus bekommt. Für Feste und Firmenfeiern haben wir noch Fässer von zehn bis 50 Litern im Angebot. Wer es bei seinen Freunden bekannt machen will, kann sich ein, zwei oder drei Liter Hammerbräu in Spezialflaschen abfüllen lassen.

Wie teuer ist so ein Mitbringsel?

Striegler: Nicht teuer. Der Liter kostet 1,95 Euro. Der Preis ist übrigens seit dem Jahr 2002 unverändert.

Spies: Man muss das Bier aus den sogenannten Siphons dann aber bald trinken.

Warum?

Spies: Es hält sich nur sieben Tage! Da haben sich bei uns schon mal Gäste aus Kassel darüber beschwert, die es mit nach Hause nehmen wollten. Zwei Stunden später haben sie übrigens noch mal angerufen: Da war ihr Bus gerade am Harz angekommen – und unser Bier war schon alle.

Warum hält sich Riesaer Bier so kurz?

Striegler: Das Bier von uns ist nicht pasteurisiert. Das unterscheidet es von den Industriebieren. Deshalb darf man die Kühlkette nicht unterbrechen.

Spies: Deshalb bieten wir beim Verkauf der Siphons auch eine Styroporbox und eine Schippe Eis mit an. Ein Export kommt für uns auch noch aus einem anderen Grund nicht infrage.

Nämlich?

Spies: Dann müssten wir erweitern. Und es wäre auch eine Personalfrage: Denn momentan mache ich alles selbst – von der Annahme der Rohstoffe bis zum ausschankfertigen Bier. Auch das Säubern der Leitungen gehört zu meinen Aufgaben.

Striegler: Das Brauen eines Hausbieres ist eine Herausforderung! Schließlich soll von Sud zu Sud eine gleichbleibende Qualität dabei herauskommen.

Spies: Unsere Kunden sind aufmerksamer als die Hygienekontrolleure! Die merken jeden Unterschied. Man geht ja auch in eine Gasthausbrauerei, um ein Bier zu trinken, was handwerklich gebraut ist. Da kann das Märzen schon mal ein bisschen anders schmecken, je nachdem, wie weit sich die Hefe im Tank schon abgesetzt hat.

Wie kommt das Bier beim Gast an?

Spies: Wir geben mit jeder Rechnung eine Befragungskarte mit. Dort kann man auch ankreuzen, wie man mit den Getränken zufrieden war und Anmerkungen machen. Die fallen überwiegend sehr positiv aus. Eine Gruppe schrieb etwa, dass sie extra aus der Bierstadt Radeberg nach Riesa gefahren sei, um mal ein „ordentliches Bier“ zu trinken. Eine gebürtige Riesaerin, die seit 60 Jahren in Kalifornien lebt, schrieb, dass das Hammerbräu sie von einer Wein- zu einer Bierliebhaberin gemacht habe. So was hören wir gern. Es gibt aber auch sehr viele Riesaer, die unser Bier seit Jahren regelmäßig trinken.

Heute sind naturtrübe, unfiltrierte Biere längst in Mode. Das Hammerbräu hat schon 1999 damit angefangen. Warum?

Striegler: Damals besaßen wir ganz einfach noch keine Filtrationsanlage. Das hat allerdings manche Kunden irritiert: Zu DDR-Zeiten war trübes Bier eben gerade kein Qualitätsmerkmal. Da waren wir in Riesa wohl etwas zu zeitig. Wir haben 2004 eine Filtration nachgerüstet, das brachte beim Hammerbräu Gold – was vorher Hammerbräu Pils hieß – einen ordentlichen Nachfrageschub. Mittlerweile aber haben viele Brauereien naturtrübes Bier als zusätzliche Sorte für sich entdeckt.

Wie viele Sorten brauen Sie in Riesa?

Spies: Das Hammerbräu Gold und das Märzen haben wir immer im Angebot. Dazu kommen mehrere wechselnde Spezialbiere. 2016 haben wir davon nacheinander vier Sorten gebraut: das Polaris-Bier nach Pilsener Brauart, dem der Hopfen einen Hauch von Gletschereisbonbon-Geschmack verlieh; ein rotes Lagerbier, das würzige Saphir und ein Herkules 4.0 – ein Schwarzbier für die kalte Jahreszeit. Das wird mit relativ bitterem Hopfen gebraut.

Jugendliche scheinen heute eher Bier-Mix-Getränke zu bevorzugen. Haben Sie davon auch etwas im Angebot?

Striegler: Darüber haben wir mal nachgedacht. Allerdings müssten wir dann jeweils immer eine größere Menge in einem Tank mischen, hätten dann aber auch nur eine Geschmacksrichtung davon im Angebot.

Spies: Deshalb haben wir alternativ verschiedene Bier-Cocktails auf der Karte. Am besten verkauft sich „Der Verführer“, eine Mischung aus Limettensaft, Kirschnektar, Grenadine und Hammerbräu Gold. Und eine echte Spezialität ist unser Bierbrand aus Riesaer Bier, den es in drei Sorten gibt: als Klarer, als Obstler und als rötlichen Bierbrand aus unserem Märzen.

Striegler: Der Obstler „Hügel Hopper“ ist nur im Glas erhältlich, nicht als Flasche. Den habe ich 28 Mal probiert, bis die Mischung beim Brennen perfekt war!

Zurück zum Bier: Wie hat sich der Absatz 2016 entwickelt?

Striegler: Der kann sich sehen lassen. Wir haben einen Sud mehr gebraut als im vergangenen Jahr – das sind immerhin 1 000 Liter. Trotz sinkender Einwohnerzahlen und der Tatsache, dass die Deutschen insgesamt weniger Bier trinken.

Gespräch: Christoph Scharf

zur Startseite