„Wir haben die Politik verändert“

Wahlbeteiligung. Mehr als 161000 Bürger gingen am Sonntag im Wahlkreis Bautzen an die Wahlurnen. Das entspricht einer Wahlbeteiligung von 75,4 Prozent. Das sind knapp sechs Prozent mehr als bei der Bundestagswahl 2013.

Die CDU holte die meisten Zweitstimmen in den sorbischen Gemeinden. In Panschwitz-Kuckau kamen die Christdemokraten auf 47,4 Prozent, stark schnitten sie auch in Crostwitz (47,2 Prozent) und Ralbitz-Rosenthal (44,8 Prozent) ab.