„Wir haben auch noch etwas gutzumachen!“ Manuel Kirpal ist beim VfL Waldheim 54 Frauentrainer und Sportlicher Leiter. Der DA sprach mit dem 36-Jährigen.

Manuel Kirpal betreut die Frauen des VfL Waldheim 54 seit vergangener Saison als Trainer. © DA-Archiv

Manuel Kirpal, Sie haben das Traineramt bei den VfL-Frauen Ende der vergangenen Saison übernommen, macht Ihnen Ihre Tätigkeit noch Freude?

Spaß macht es definitiv. Wenn die Mädels allerdings noch mit dem Ehrgeiz und der Einstellung, die sie in den letzten vier Spielen der alten Saison an den Tag gelegt haben, an die Sache gehen würden, würde es noch ein ganzes Stück mehr Spaß machen. Es ist schade, dass die Euphorie von damals nicht mehr so da ist.

Was ist seit dieser Zeit so gelaufen wie Sie sich das vorgestellt haben?

Was prinzipiell gut funktioniert hat, sind taktische Sachen und auch das Umkehrspiel von Abwehr auf Angriff, wo wir in manchen Spielen viele einfache Tore erzielt haben. Außerdem haben wir Spielerinnen, von denen man gar nicht gedacht hat, dass sie so gut Handball spielen können, gut integriert. Auch die Zusammenarbeit zwischen erster und zweiter Mannschaft funktioniert klasse. Da klappen die Absprachen zwischen Ulf Seeger und mir in beide Richtungen.

Wo sehen Sie Reserven?

Vor allem auf der Torhüterposition. Dort haben wir relativ stark begonnen, mit zwei Hüterinnen, wobei das am Ende nicht mehr der Fall war. Da sich Jana Alberts jetzt abgemeldet hat, steht nun zur Rückrunde wieder nur noch eine Torhüterin zur Verfügung.

Die Zielstellung Wiederaufstieg haben Sie abgehakt. Wie lautet zur Halbserie das aktualisierte Saisonziel?

Wir wollen Platz drei bis fünf erreichen. Dieses ist aufgrund der personellen Situation, in der wir uns befinden, realistisch. Auch weil ich nicht glaube, dass wir die fehlende Torhüterin kompensieren können. Das hat man bereits in den letzten Spielen gemerkt.

Sie sind auch Sportlicher Leiter des VfL. Gibt es eigentlich einen Masterplan für den Frauenhandball in Waldheim?

Da gibt es zum jetzigen Zeitpunkt große Fragezeichen. Wir müssen schauen, wie viele Leute wir dann sind. Sollten wir eine richtig gute Torhüterin bekommen, und um den Aufstieg mitspielen, bleibt sicher die eine oder andere Spielerin. Aber im Frauenhandball ist das auch von anderen Dingen abhängig. Mein Bauchgefühl ist, dass wir kommende Saison nur noch eine Mannschaft haben. Da kann man die Energie bündeln und schauen, wo es uns hinverschlägt. Kann ich im März fünf Leute als Neuzugänge verkünden, wäre das eine andere Sache. Aber da muss man abwarten.

Was wünschen Sie Ihrer Mannschaft für 2017?

Verletzungsfreiheit, Ehrgeiz in jeder Lage und dass wir in der Rückrunde viele Siege feiern. Denn wir haben auch noch etwas gutzumachen!

Es fragte: Dirk Westphal

