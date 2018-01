„Wir greifen ein heißes Thema auf“ Um Macht und sexuelle Belästigung dreht sich das neue Theaterstück „Oleanna“. Regisseur Toni Burghard Friedrich sagt, warum man es sehen sollte.

Toni Burghard Friedrich inszeniert nach „Seite 1“ wieder ein Stück am Zittauer Theater. „Oleanna“ dreht sich um Macht und sexuelle Belästigung. © Rafael Sampedro

Über Sexismus wird derzeit heiß diskutiert. Das Zittauer Theater greift das Thema in dem neuen Stück „Oleanna“, das am Freitag Premiere hat, auf. Dass die Inszenierung gerade jetzt so aktuell ist, zeigt die Qualität des Stückes, wie Regisseur Toni Burghard Friedrich im SZ-Interview erklärt.

Herr Friedrich, was macht das Stück „Oleanna“ so interessant, dass es sich die Zuschauer anschauen sollten?

Die Aktualität. Wir leben in einer Zeit, wo amerikanische Präsidenten bei Twitter mit 280 Zeichen die Welt aus den Fugen reißen. Die weltweite „metoo“-Debatte dient als Plattform eigener Erfahrungen und Erlebnisse in den sozialen Medien. Bei „Oleanna“ entwickelt sich aus einer alltäglichen Situation zwischen Professor und Studentin ein Spiel um Macht: Macht durch Worte, Macht durch Positionen und Macht durch Wissen. Darüber muss diskutiert werden. Alle. Denn es geht jeden was an.

Läuft man bei einem so intensiv diskutierten Thema nicht Gefahr, dass die Besucher ihm überdrüssig werden?

Das denke ich nicht. Denn jeder wird damit konfrontiert, als Opfer, als Täter oder als Beobachter. Als „Oleanna“ 1992 von David Mamet veröffentlicht und uraufgeführt wurde, war das Thema Sexismus in der Öffentlichkeit tabuisiert und totgeschwiegen. Heute erreicht man mit einem Hashtag Millionen Zuhörer. Seit dem ich mit meinem Ausstatter René Fußhöller vor einem Jahr mit der Erarbeitung der Inszenierung begann, wurden die Diskussionen in den sozialen Medien immer größer und lauter. Besonders die Diskussionen und Gespräche mit unseren zwei jungen Schauspielerinnen standen dabei im Mittelpunkt unserer Sichtweise auf die Themen und das Stück. Wobei uns sehr wichtig ist, dass jeder Gast seinen eigenen Standpunkt innerhalb der Aufführung entwickeln muss.

Es klang gerade an, das Stück ist eine Kooperation zwischen dem Theaterjugendclub und dem Schauspielensemble. Warum wurde die Hauptrolle denn gleich mit zwei jungen Frauen besetzt?

Als klar war, dass wir das Stück mit dem Theaterjugendclub machen, haben wir die Mitglieder gefragt, wer sich vorstellen kann, mitzuspielen und wer überhaupt die Zeit hat. Immerhin proben wir ja sechs Wochen jeden Vormittag und am Abend. Bei dem Treffen mit den potenziellen Mitspielern sind wir so von Sarah Wenzel und Luisa Jäger begeistert gewesen, dass wir beide für die Hauptrolle besetzt haben.

Aber spielen kann ja am Ende nur eine?

Die heutige Premiere spielt Luisa und bei der Generalprobe einen Tag zuvor, die wir zu einer Art kleinen Premiere machen, steht Sarah auf der Bühne. Sarah wird heute auch am Schluss vor die Zuschauer treten. Nach der Premiere wechseln sich die beiden ab. Wir haben jetzt eine Anfrage von Luisas Schule bekommen, die sich das Stück gern anschauen möchte. Da wird selbstverständlich Luisa spielen.

Bisher sind drei Vorstellungen im Internet angegeben. Aber das ist sicher noch nicht das Ende der Fahnenstange?

Bis jetzt sind mindestens doppelt so viele Vorstellungen geplant. Zwei sind allein als Schulvorstellungen vorgesehen. Es können sich gern weitere Schulen melden. Ich finde, dass „Oleanna“ das perfekte Stück für die zehnten bis zwölften Klassen ist. Eine weitere Vorstellung wird es übrigens am Welttheatertag am 27. März geben.

Ist es nicht schwierig, mit zwei Hauptdarstellerinnen gleichzeitig eine Rolle vorzubereiten?

Zuerst habe ich mit jeder einzeln die Rolle erarbeitet. Am Donnerstag haben wir erstmals zusammen geprobt. Wir wollen jetzt die wenigen Tage bis zur Premiere intensiv nutzen, deshalb finden alle Proben nun gemeinsam statt. Ich hoffe, dass sie sich jetzt nichts mehr voneinander abschauen. Denn von ihrer Art und Spielweise sind beide Spielerinnen ganz verschieden. Es sind fast zwei unterschiedliche Stücke.

Haben Sie nicht auch selber mal im Theaterjugendclub mitgespielt?

Nein. Aber ich habe über zehn Jahre lang das Krippenspiel in Schlegel vorbereitet. 2005 sollte ich auch in Ostritz bei dem Stück „Elisabeth von Thüringen“ mitspielen. Allerdings hatte man mich vor der Aufführung aus der Produktion geworfen, angeblich wegen mangelndem Talent.

Sie sind dennoch am Theater gelandet.

Damals war es ein Schlag ins Gesicht, heute kann ich darüber lachen. Ich habe danach viel Theater, vor allem in der freien Szene gespielt. Wenn ich heute mal einen kleinen Auftritt auf der Bühne habe, sind die Zuschauer in der Regel begeistert.

Also hat die damalige Entscheidung Ihren Ehrgeiz geweckt?

Das kann man schon so sagen.

Sie waren in der Spielzeit 2016/2017 als Regieassistent am Zittauer Theater fest engagiert. Warum haben Sie nach einem Jahr wieder das Haus verlassen?

Wenn man fest an einem Haus engagiert ist, hat man viele Aufgaben. Da bleibt nicht viel Zeit, auch mal auswärtige Projekte zu übernehmen. Weil ich vom Musiktheater komme, hat mir die Musik gefehlt. Im Sommer werde ich zum Beispiel „Don Giovanni“ für ein großes internationales Projekt in Dresden inszenieren. Der Abschied von Zittau ist mir aber nicht leichtgefallen, ich habe lange überlegt. Dass ich trotz meines Abschieds weiter die Regie von „Oleanna“ übernehmen durfte, darüber bin ich sehr froh. Denn eigentlich war diese Aufgabe an meinen festen Job gebunden.

Jetzt sind Sie ja wieder öfter in Zittau.

Ja, ich habe bereits im November ein Zwischenspiel mit Klaus Beyer gemacht und demnächst steht die Neuauflage des „Berggeistes“ an, die im Mai Premiere feiert. Ich liebe das Zittauer Theater.

Premiere hat „Oleanna“ am Freitag, 19.30 Uhr, im Theaterfoyer. Für diese Vorstellung gibt es keine Karten mehr. Weitere Termine: 25. Januar und 15. Februar, jeweils 19.30 Uhr.

zur Startseite