„Wir gehen jedem Hinweis nach“ Polizei-Revierchef Hanjo Protze rät, auch kleine Delikte anzuzeigen. Für Nachbarn hat er ganz besondere Tipps.

Spuren eines Einbruchs: Insgesamt wurde 2016 in Radebeul 22-mal in Wohnungen eingebrochen. Im Moment gebe es keine neuen Fälle, sagt Revierleiter Hanjo Protze. Trotzdem rät er zur Vorsicht: Garagen und Fenster nicht offen stehenlassen und auch ein Auge auf das Grundstück des Nachbarn haben. © Arvid Müller

Fühle ich mich in Radebeul sicher? Was stört mich in der Stadt am meisten? Und was könnte dazu beitragen, dass mein Sicherheitsempfinden steigt? Über diese Fragen sollten sich die Besucher eines Diskussionsabends der Wohnungsgenossenschaft Lößnitz eG Gedanken machen. Das Thema: Sicherheit und Schutz vor Kriminalität. Neben Bundesinnenminister Thomas de Maizière (CDU) und Oberbürgermeister Bert Wendsche (parteilos) beantworte Polizei-Revierleiter Hanjo Protze die Fragen der Radebeuler.

Einbrüche: Keine Konzentration auf bestimmte Stadtteile

22 Wohnungseinbrüche gab es in Radebeul 2016. Im Jahr davor waren es 19, sagt Polizeichef Protze. Die Frage, ob vor allem in die Villen oberhalb der Meißner Straße eingebrochen wurde, beantwortet er mit Nein. „Wir haben nicht die Erfahrung gemacht, dass sich die Einbrüche nur auf bestimmte Gebiete konzentrieren.“ Im Moment gebe es keine neuen Einbrüche. Trotzdem mahnt Protze zu mehr Vorsicht. Sehr oft sehe er Häuser, bei denen die Garage und die Fenster offen stehen oder der Haustürschlüssel steckt – während die Bewohner nicht zu Hause sind. Man müsse sein Haus nicht zur Festung ausbauen, aber den Einbrechern dürfe es auch nicht zu leicht gemacht werden, sagt Protze.

Gaunerzinken: Kein Zusammenhang mit Einbrüchen erkennbar

Sie habe schlaflose Nächte hinter sich, berichtet eine ältere Frau aus dem Publikum. Der Grund: ein Kreidezeichen an ihrem Haus. Möglicherweise haben Einbrecher markiert, dass die Seniorin dort alleine wohnt. „Darf ich das wegwischen?“, will sie vom Polizeichef wissen. Seine deutliche Antwort: „Ja, machen sie es beherzt weg.“ Die Polizei bekäme oft Hinweise zu Zinkerzeichen, sagt Protze.

Ein Stück weit könne er aber Entwarnung geben. Bisher konnte die Polizei keinen Zusammenhang zwischen Kreidezeichen und tatsächlichen Einbrüchen in den betroffenen Häusern feststellen. Protze appelliert an die Radebeuler, auch gegenseitig aufeinander zu achten. Treiben sich komische Gestalten am Grundstück des Nachbarn herum? Fotografieren sie dort vielleicht? „In so einem Fall die Leute am besten freundlich ansprechen“, rät der Polizeichef. Wenn die Fremden dann schon in Erklärungsnot geraten, sollte man die Polizei verständigen.

Polizisten vor Ort: Fünf Funkstreifen im gesamten Revier unterwegs

Dass sich viele der Anwesenden nicht wirklich sicher fühlen in der Stadt, liege auch daran, dass sie so selten Polizisten vor Ort sehen. „Hier ist zu wenig Polizeipräsenz“, kritisiert eine Frau. Insgesamt fünf Funkstreifen seien im Zuständigkeitsbereich des Reviers Meißen jeden Tag unterwegs, erklärt Protze. Doch der Bereich umfasse rund 590 Quadratkilometer. Die Zeiten, in denen Radebeul ein eigenes, 24 Stunden besetztes Polizeirevier hatte, sind vorbei. Trotzdem sei die Stadt nicht polizeilos, sagt Protze. Doch er müsse jeden Tag klug haushalten. Die Ruhestörung durch eine Party rücke in der Prioritätenliste dann schon mal nach hinten, wenn es gleichzeitig mehrere Autounfälle gibt.

Trotzdem sollten die Radebeuler alle Vorfälle zur Anzeige bringen, so der Revierleiter. Nur so könne die Polizei ein belastbares Lagebild erstellen. „Wir gehen jedem Hinweis nach.“ Eine Antwort könne aber nicht an jeden Bürger geschickt werden.

Bettler: Bei aggressivem Betteln sofort die Polizei rufen

Neulich stand ein Bettler vor ihrer Tür und sei aggressiv geworden, berichtet eine Frau. Was soll sie in so einem Moment tun? „Die Polizei rufen“, rät Protze. Aggressives Betteln werde nicht toleriert, das Revier schicke in so einem Fall einen Streifenwagen los. Insgesamt käme Bettelei in der Region aber relativ selten vor, nur drei bis vier Fälle im Jahr würden der Polizei gemeldet.

Schmierereien: Polizei hofft auf Konsequenz der Justiz

Wieso konnte die Sprayerbande Lauchs hier jahrelang schmieren?, wollte ein Anwesender vom Polizeichef wissen. Ein Vorwurf, den Protze nicht im Raum stehenlassen will. Die Kriminalisten hätten über Monate ermittelt, alles getan, was möglich war. Nun liege es an der sächsischen Justiz, den Fall konsequent zur Anklage zu bringen.

