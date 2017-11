„Wir geben uns Zeit für den Aufstieg“

Jörn Müller war bei den Dresden Titans bereits Kapitän – allerdings im Gründungsjahr 2005. Nun beobachtet der 38-Jährige die Profis von draußen in seiner neuen Rolle als Geschäftsführer des Basketball-Drittligisten. Bei den Titans-Oldies macht der Familienvater als Center aber auch noch Punkte. © Robert Michael

Er ist seit knapp einem Monat im Amt – und damit noch immer in der Probezeit: der neue Titans-Geschäftsführer Jörn Müller (38). Der Bruder der ehemaligen DSC-Volleyballerin Grit Müller gibt im Gespräch mit der Sächsischen Zeitung Einblicke in seinen Job beim Basketball-Drittligisten, seine Visionen und Problemfelder.

Seit dem 1. November führen Sie die Geschäfte der Titans. Wie schätzen Sie den ersten Monat Ihrer Arbeit ein?

Von der Einarbeitung her bin ich sehr zufrieden. Ich habe ganz, ganz viele neue Dinge kennengelernt und hier natürlich andere Strukturen vorgefunden als bei meinem vorherigen Arbeitgeber, dem Technologieunternehmen Infratec. Es macht mir wahnsinnig viel Spaß, auch wenn ich jetzt sicher mehr Stunden arbeite. Meine Probezeit läuft ganz normal drei Monate, danach geht der Kontrakt in einen unbefristeten Arbeitsvertrag über.

Weshalb haben Sie sich für diesen Job entschieden?

Weil das für mich die einmalige Chance war, Leidenschaft und Beruf zu verbinden. Ich glaube, wenn man dazu einmal die Möglichkeit erhält, sollte man die nutzen. Ich hätte mich sonst rückblickend immer wieder geärgert, wenn ich diese Herausforderung nicht wahrgenommen hätte.

Welches sind Ihre nächsten Ziele?

Dass ich in alle Strukturen der GmbH so eintauchen kann, dass ich wirklich über alles Bescheid weiß. Und natürlich will ich erste neue Sponsoren gewinnen. Ich bin in der Industrie relativ gut vernetzt, da gab es auch die ersten guten Gespräche. Mein Ziel ist, dass der sehr gut geplante Haushalt noch ein bisschen schwärzer wird als er ohnehin schon ist, um uns etwas mehr Flexibilität zu geben, was Spielerverpflichtungen betrifft.

Sie sprechen es an: Letztens erwähnten Sie, das Team auf der Centerposition noch stärken zu wollen. Wie sieht es da konkret aus?

Wir haben da jetzt einen sehr eingeengten Kandidatenkreis, sind mit zwei amerikanischen Agenturen in Verhandlungen, sprechen auch mit europäischen Spielern und deren Vermittlern. Spruchreif ist noch nichts, es wird dazu in der ersten oder zweiten Dezemberwoche eine Entscheidung geben. Wir reden dabei parallel natürlich auch mit unseren Akteuren, die vielleicht noch nicht so funktionieren, wie wir uns das vorstellen, sodass es auch zu fairen Trennungen käme.

Also nicht alle Spieler, die derzeit im Kader stehen, beenden die Saison auch bei den Titans?

Mit Sicherheit nicht.

Ein Absteiger gilt in der nächst niedrigeren Liga oft als erster Kandidat für den Aufstieg. Weshalb stellen sich die Titans nicht offensiv diesem Anspruch?

Wir geben uns mehr Zeit für diesen Schritt. Ich glaube, dass man auch im Basketball mit Hauruck-Aktionen Erfolg haben könnte. Dazu bräuchte man sicherlich ein höheres Budget. Ich denke, der Schritt in die zweitklassige Pro A kam im vorigen Jahr etwas zu früh, da die Strukturen noch nicht aufgebaut waren, das sind sie aber jetzt. In diesem Jahr ist ganz klar das Ziel, dass wir in die Play-offs kommen wollen, möglichst als eines der besten vier Teams unserer Staffel, um damit Heimrecht zu haben. Bei den jetzigen Leistungen mit sechs Siegen und fünf Niederlagen wäre es völlig vermessen, zu sagen: Wir wollen hoch in die 2. Liga Pro A. Wir haben keine Übermannschaft, sondern eine, die sich jeden Sieg hart erarbeiten muss, die aber immer mehr als Team zusammenwächst.

Perspektivisch bleibt die Pro A aber weiter das Ziel für Sie und die Titans?

Das ist das Ziel des Vereins, der GmbH und auch meins. Ich habe nicht vor, ewig bei einem Pro B- und damit Drittligisten zu bleiben, sondern ich will hier etwas aufbauen. Und das nicht erst in zehn Jahren, sondern mit einem mittelfristigen Zeithorizont.

In die Entscheidung für den neuen Trainer Nenad Josipovic waren Sie noch nicht involviert. Welche Qualitäten schätzen Sie an ihm nach der kurzen Zusammenarbeit?

Ich glaube, dass er geholt wurde, um der Mannschaft Struktur zu geben, um die Richtung klar vorzugeben und jedem im Team zu sagen, was er zu tun hat. Er kommt aus der osteuropäischen Trainerschule, die nicht so sehr auf Kommunikation setzt. Das heißt, die Spieler müssen sich selbst offensiv ihr Feedback einholen oder ich muss in meiner Funktion viel mit den Spielern sprechen. Nenad will mit seinen Athleten kein Prosa reden.

Dresden Titans – Bayer LeverkusenFr., 19.30, Margon-Arena an der Bodenbacher Straße

