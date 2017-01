„Wir garantieren preiswertes Wohnen“ Meißens Wohnungsgesellschaft Seeg wehrt sich gegen Kritik, nur für Besserverdiener etwas zu tun.

zurück Bild 1 von 2 weiter Passt der Wohnungsschnitt auch für größere Familien? Bleibt die Fläche bezahlbar? Die Seeg hat jetzt analysiert, wie groß ihr Angebot an sozialverträglichem Wohnraum ist und kam zu einem überraschenden Ergebnis. © Claudia Hübschmann Passt der Wohnungsschnitt auch für größere Familien? Bleibt die Fläche bezahlbar? Die Seeg hat jetzt analysiert, wie groß ihr Angebot an sozialverträglichem Wohnraum ist und kam zu einem überraschenden Ergebnis.

Birgit Richter führt die Geschäfte bei Meißens kommunaler Wohnungsgesellschaft und investiert in den gesamten Wohnungsbestand.

Bei den Bildern auf dem farbigen Entwurf möchte man am liebsten gleich einen Mietvertrag unterschreiben. Modern und lichtdurchflutet präsentieren sich die Wohnungen. Von der Straße abgeschirmt gibt es einen großen grünen Hof mit viel Platz zum Spielen, Ausruhen und Grillen. Die Pläne gehören zum ersten großen Neubauprojekt, welches die Seeg in den nächsten Jahren am Kalkberg, Zaschendorfer Straße realisieren möchte. Wohnen in mehreren Generationen soll dort möglich sein. Die Gesellschaft möchte mit diesem Angebot der demografischen Entwicklung Meißens Rechnung tragen. Gerade wegen solcher Projekte im gehobenen Segment wurde das städtische Unternehmen in letzter Zeit häufig, zum Beispiel vom Mieterbund für Meißen und Umgebung, kritisiert. Die SZ hat nachgefragt, wie die Gesellschaft damit umgeht.

Frau Richter, der SEEG wird mitunter vorgeworfen, zu wenig preiswerte Wohnungen anzubieten. Wie reagieren Sie darauf?

Wir haben in den vergangenen Wochen eine Analyse durchgeführt, um darauf eine belastbare Antwort geben zu können. Die Schwierigkeit besteht darin, welcher Vergleichsmaßstab sich ansetzen lässt. Was sind eigentlich preiswerte Wohnungen?

Wie haben Sie dieses Problem gelöst?

Für unsere Analyse konnten wir Daten direkt aus dem Landkreis Meißen nutzen. Der Landkreis ist gesetzlich dazu verpflichtet, Richtwerte für die sogenannten Kosten der Unterkunft in den Städten und Gemeinden des Kreises zu ermitteln. Unter dem Begriff werden Miete und Betriebskosten vor allem für Empfänger von Arbeitslosengeld II zusammengefasst. Anschließend haben wir geschaut, wie hoch der Anteil von Wohnungen mit Bad und Zentralheizung ausfällt, die diesen Kriterien entsprechen. Zudem ist unser Bestand fast durchgängig mit Balkonen ausgestattet.

Zu welchem Ergebnis sind Sie gekommen?

Von den rund 2 150 Wohneinheiten, die wir aktuell vermietet haben, entsprechen fast 59 Prozent den aktuellen Vorgaben für die Kosten der Unterkunft. Das ist der aktuelle Stand von Mitte Januar 2017. Von unseren derzeit auf dem Markt verfügbaren Wohneinheiten fallen fast 57 Prozent unter die Vorgaben. Bei den Vierraum-Wohnungen für Familien sind es knapp 47 Prozent. Ich denke, diese Zahlen sprechen für sich. Damit sollte das Vorurteil widerlegt sein, die SEEG habe kein Angebot für sozial schwächere Mieter.

In Ihrer eigenen Internet-Datenbank sind die Wohnungen speziell aus dieser Kategorie allerdings offenbar nicht alle zu finden. Warum?

Unsere Aufgabe als städtische Wohnungsgesellschaft ist es auch, dem Entstehen von sozialen Brennpunkten in Meißen entgegenzuwirken. In den Stadtteilen soll es möglichst eine von der sozialen Schichtung her gesehen gemischte Einwohnerschaft geben. Das stellen wir sicher, indem wir individuell Einfluss auf die Vergabe von Wohnungen nehmen. Wenn Interessenten zu uns in die Geschäftsstelle Schlossberg 9 kommen, dann haben sie hier Zugriff auf den gesamten Bestand. Gleichzeitig erhalten wir so die Möglichkeit, speziellen Bedürfnissen und Wünschen entgegenzukommen.

Links zum Thema Kommentar: Meißen braucht mehr als nur Eintagsfliegen

Wie sieht es mit dem Neubau von Wohnungen im niedrigen Preissegment aus?

Die SEEG ist darauf angewiesen, profitabel zu arbeiten. Mit den derzeitigen Baupreisen lassen sich Wohnungen, welche den Vorgaben der Kosten der Unterkunft entsprechen, nicht schaffen. Dazu bräuchte es eine staatliche Förderung. Sachsen hat sich jedoch Ende 2016 zu einem Wohnungsförderprogramm entschieden, von dem nur die sogenannten Schwarmstädte wie Dresden, Leipzig, profitieren können.

Stattdessen baut und saniert die SEEG lieber teure Wohnungen?

Der Bereich, welchen Sie ansprechen, wo wir bei über sechs Euro Miete pro Quadratmeter liegen, macht circa zehn Prozent unseres Bestandes aus. Allerdings werden betreffende Wohnungen speziell bei Neubauten und nach aufwendigen Sanierungen vergleichsweise stark beworben. Wir möchten auch diese Wohnungen natürlich gern zügig vermieten. Dieser Effekt verzerrt in der Öffentlichkeit offenbar das Bild von der Arbeit der SEEG.

Sie investieren also auch in den restlichen Bestand?

Wir investieren in den Bestand deutlich mehr Geld als in Neubauprojekte. 2016 schlagen bei der SEEG allein 40 Komplettsanierungen im Wohnungsbestand zu Buche. Für die Instandhaltung investieren wir rund 15 Euro pro Quadratmeter Mietfläche. In der Branche sind allgemein zehn Euro pro Quadratmeter üblich. Auch für dieses Jahr sind wir gerade dabei, herauszubekommen, wo sich unsere Mieter welche Verbesserungen wünschen, und werden daraus eine Prioritätenliste für die diesjährigen Instandsetzungsvorhaben von mehr als zwei Millionen Euro zusammenstellen. Zusammenfassend lässt sich sagen, dass die Seeg ein Garant für bezahlbares Wohnen in Meißen bleibt.

Das Gespräch führte Peter Anderson.

zur Startseite