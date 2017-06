Gut zu wissen „Wir freuen uns auf den Abriss“ Die Kita Chladeniusstraße wird neu gebaut. Personal und Eltern sind einverstanden. Denn der Altbau besteht aus Asbest.

Enge Garderoben, Rohre an der Decke und viel zu schmale Gänge: Das wird mit dem Neubau der Kita in der Chladeniusstraße bald Geschichte sein. Das hoffen Gisela Berger (l.), die Leiterin der Einrichtung, und Mutter Pia Bauer vom Vorstand mit Sohn Karl. © Klaus-Dieter Brühl

Sie war Ende der 1990er-Jahre als erste Großenhainer Kita hergerichtet worden, die Einrichtung in der Chladeniusstraße. Doch nun wird sie nach fast 20 Jahren abgerissen und wieder neu gebaut (SZ berichtete). Kosten inklusive der Außenanlage: fast zwei Millionen Euro. Ging man anfangs noch von einem Umbau bei laufendem Betrieb aus, hat sich die Stadt in der Planungsphase jetzt für den großen Wurf entschieden: wegen verbauter Asbestmaterialien und den verwinkelten Räumen.

Ein Besuch vor Ort bestätigt dieses Herangehen. „Wir freuen uns auf Abriss und Neubau, das ist wirklich die richtige Entscheidung“, sagen Kita-Leiterin Gisela Berger und Vereinschefin Annemarie Koch vom Träger „Lustiger Tausendfüßler“. Bei einer Sanierung der alten Leitungen würde der jetzt versiegelte Asbest freigesetzt, die Entsorgung hätte viel gekostet. Außerdem hat das 1981 als reiner Kindergarten gebaute Haus nicht den heutigen Lärmschutz-Standard. Bei der Sanierung 1998/99 war zwar die Krippe dazugekommen, doch ein richtiges Foyer haben die Erzieher bis heute nicht. Der Eingangsbereich ist dunkel, offene Rohre sind an der Decke sichtbar. Auch die kleinen Fenster im Keller sind längst nicht mehr zeitgemäß. Kürzlich stürzte eine Lampe ab. Das Treppenhaus kann nicht vollständig gereinigt werden.

Ungünstige Raumaufteilung

Als die Einrichtung vor zwölf Jahren ihr offenes pädagogisches Konzept laut sächsischem Bildungsplan umzusetzen begann, zeigten sich die Nachteile der Raumstruktur mit aller Deutlichkeit. Die Garderoben mussten runter in den Keller, Gisela Bergers Büro kam in einen ehemaligen Abstellraum. „Es fehlen nach wie vor Funktionsräume wie eine kleine Werkstatt oder ein Ruheraum“, so die Leiterin. Die Einrichtung ist mit 111 Kindern „voll bis unters Dach“. Eine lange Warteliste belegt, dass das Haus auch in Zukunft gefragt sein wird.

„Wir haben bei den Elternnachmittagen darüber gesprochen und waren erst mal erstaunt über die neue Perspektive“, sagt Vereinschefin Koch. „Ein Neubau stand ja anfangs nicht zur Diskussion.“ Doch natürlich sei das besser. Das sieht auch Pia Bauer von der Elternvertretung so.

Doch ganz so schnell kommen die Veränderungen noch nicht. Jetzt laufen erst mal Planung und Fördermittelsuche. Denn die Stadt investiert die nächsten Jahre vorrangig in die Erschließung mit schnellem Internet. Die Chladeniusstraße rechnet mit dem Baubeginn für einen Flachbau im Bungalowstil mit Terrasse im Oktober 2020. Erst wenn der voraussichtlich 2021 bezugsfertig ist, wird der Altbau nach dem Umzug abgerissen. Gebaut werden soll neben der jetzigen Kita im Freigelände. „Ich finde das sehr durchdacht, die Stadt bezieht uns auch ein“, lobt Annemarie Koch. Bis es so weit ist, wird der Altbau noch mal innen gemalert, der Fußboden erneuert.

