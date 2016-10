„Wir fliegen noch unterm Radar“ Die FDP will 2017 wieder in den Bundestag. Deshalb holte sich der Kreisverband prominente Unterstützung. Um ein Vakuum zu füllen.

„Das können wir nur gemeinsam schaffen!“ FDP-Bundesvize Marie-Agnes Strack-Zimmermann macht den Liberalen im Landkreis Meißen Mut für die Wahlkämpfe im nächsten Jahr. Links im Bild FDP-Kreischef Masimilian Schikore-Pätz. © K.Krüger-Mlaouhia

Marie-Agnes Strack-Zimmermann ist stellvertretende FDP-Bundesvorsitzende und in Düsseldorf relativ weit weg von den Sorgen der Partei im Landkreis Meißen. Doch mit ihrem 1918 in Leipzig geborenen Vater gilt sie als Ost-Versteherin. Außerdem kann die agile und erfahrene Kommunalpolitikerin – klein, schlank und weißhaarig – zuhören. Die FDP will nächstes Jahr wieder in den Bundestag einziehen. „Das können wir nur gemeinsam schaffen“, ruft sie in Schloss Schönfeld den etwa 30 Anhängern kämpferisch zu. Noch wird das Wahlprogramm – auch im Kreisverband Meißen – heftig diskutiert. Doch auch auf Bundesebene haben die Liberalen das Gefühl, dass ihre Themen derzeit nicht stattfinden. „Wir fliegen noch unterm Radar“, deutet Strack-Zimmermann die fehlende öffentliche Aufmerksamkeit. Sollen die Liberalen deshalb so laut und populistisch werden wie die AfD? Darüber ist man sich in Schönfeld nicht ganz einig. Die stellvertretende Bundesvorsitzende sieht es so: „Aufgeregt sind alle anderen. Wir sollten die Dinge nüchtern und ruhig angehen“.

Die Liberalen geben das Leitbild aus: beste Bildung, ein Staat, der rechnen kann. Freiheitlichkeit und Rechtsstaatlichkeit. Stichwort Finanzen: Laut Marie-Agnes Strack-Zimmermann kämpft die FDP für einen Sockelbeitrag für die Kommunen nach Einwohnern und Fläche, mit dem die Städte und Gemeinden ihre Aufgaben stemmen können. Auch die der Bildung. Derzeit seien sie unterfinanziert. Zu viel bleibe bei den Ländern und Landkreisen hängen. Den Staat sehen die Liberalen eh nur als Ordnungsrahmen. Staatsmonopolistische Lenkung lehnen sie zum Beispiel auch bei der medizinischen Versorgung auf dem Land ab.

Stichwort Flüchtlingskrise: Die Liberalen sprechen sich für Hilfe für Flüchtende aus, aber kontrolliert und gesteuert, auch auf lokaler Ebene. „Wir brauchen ein Einwanderungsgesetz“, sagt Strack-Zimmermann eindringlich. Die Integration als wichtige Aufgabe der nächsten Jahre, ja Jahrzehnte. „Wir brauchen Konzepte und müssen ganz viel Geld dafür in die Hand nehmen.“ Auch die angestammte Bevölkerung darf aber nicht das Gefühl haben, zu kurz zu kommen. Strack-Zimmermann: „Es ist genug Luft in diesem Land, um die Bürger zu entlasten.“ Kommt die Partei wieder in den Bundestag, will sie sich dafür einsetzen, dass den Menschen wieder mehr Geld zurückgegeben und weniger „gebunkert“ wird, so die Liberalen. In diesem Rahmen wird auch die steuerliche Absetzbarkeit der Zinsen für den Sozialwohnungsbau oder das Bürgergeld als Grundeinkommen diskutiert. In Schönfeld reden die Liberalen davon, ob ein Familien- das Ehegattensplitting ablösen sollte. Ob nicht auch Kinder das Recht haben sollten zu wählen.

Am Ende wird deutlich: Hier sitzen Frauen und Männer, die unaufgeregt, aber wahrnehmbar sein wollen, denen die eitle Haltung der Populisten erklärtermaßen missfällt. Doch Schlagzeilen brauchen sie trotzdem – am besten seriöse. „In dieser Runde gehen die Meinungen wie in der ganzen Bevölkerung deutlich auseinander“, urteilt Claus Hönicke aus Zabeltitz. Der FDPler wünscht sich mehr Aktivität seiner „schwachen“ Großenhainer Ortsgruppe. Auch in puncto Integration der Zugewanderten. „Wir haben voriges Jahr selbst mal einen Wandertag für Großenhainer Asylbewerber in Meißen organisiert, wir waren etwa zehn Autos“, erzählt Hönicke. Der lokalen FDP stünde es gut zu Gesicht, erneut zu so etwas aufzurufen. Um auch zu zeigen, wie unser Leben hier und unsere Werte sind.

