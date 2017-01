Schlagzeilen des Jahres „Wir finden nicht mehr genügend Lehrer“ Bildungsagentur-Chef Mathias Peter über die händeringende Suche nach Personal und seinen Wunsch an die Politik.

Mathias Peter ist Leiter der Bildungsagentur-Regionalstelle in Bautzen, die auch fürs Rödertal zuständig ist. © Uwe Soeder

An den Schulen der Region herrscht Unmut. Es gibt nicht mehr genügend ausgebildete Lehrer, um den Unterricht an allen Schulen vollständig abzudecken. Es ist inzwischen nicht mal mehr eine Ausnahme, dass sogar an der regulären Stundentafel gekürzt werden muss. Mathias Peter macht aus den Problemen kein Geheimnis: „Noch nie zuvor war die Personalsituation in den Lehrerzimmern so angespannt“, sagt der Leiter der Bautzener Bildungsagentur im Gespräch mit der SZ.

Herr Peter, Sie hatten zum Schuljahresbeginn im Sommer gesagt, die Situation an den Schulen sei so schwierig wie noch nie. Wie sieht es jetzt, ein halbes Jahr später, aus? Ist die Situation überhaupt noch beherrschbar?

Da sage ich jetzt ganz ehrlich, es gelingt uns mehr oder weniger gut, die Lehrerversorgung stabil zu halten. Ich hatte gesagt, mein Ziel ist es, dass vor jeder Klasse in jeder Unterrichtsstunde ein Lehrer steht. Dazu stehe ich auch. Aber wir merken, dass uns das nicht immer vollständig gelingt. Wir tun wirklich alles mit allem uns zur Verfügung stehenden Personal.

Wie kommen diese großen Probleme zustande?

Es liegt ganz einfach daran, dass wir auf dem Arbeitsmarkt nicht die Lehrerinnen und Lehrer finden, die wir benötigen – weder in Quantität noch in Qualität. Unter den Bewerbern für die Region ist der Anteil an grundständig ausgebildeten Lehrkräften weiter zurückgegangen. Noch vor Jahren mussten wir Bewerber wegschicken, weil wir keine Stellen hatten. Jetzt ist es umgekehrt. Inzwischen scheiden jedes Jahr in Größenordnungen Lehrer aus dem Schuldienst aus, weil sie das Rentenalter erreicht haben. Das wird sich auch weiter so fortsetzen. In den nächsten zehn Jahren geht an unseren Schulen mehr als die Hälfte der gesamten Lehrerschaft in den Ruhestand. Es kommen gegenwärtig nicht genug junge Lehramtsabsolventen nach.

Da werden die Personalsorgen jetzt also jedes Jahr größer?

Nicht unbedingt. In zwei bis drei Jahren wird die Zahl der Lehramtsabsolventen von den sächsischen Universitäten wieder steigen. Und wir haben jetzt mehr Mittel und Möglichkeiten zur Verfügung, um Lehrer für einen Schuldienst in der Region zu gewinnen. Die Landesregierung hat dafür ein großes Maßnahmenpaket aufgelegt. So werden Lehrer an Oberschulen besser als bisher bezahlt. Wir haben auch die Möglichkeit, Zulagen zu zahlen, beispielsweise für Rückkehrer aus anderen Bundesländern oder für Lehrkräfte, die eine besondere Härte auf sich nehmen, weil sie zum Beispiel bereit sind, eine ganz andere Stelle als die von ihnen gewünschte anzunehmen.

Glauben Sie, dass das helfen wird?

Es ist zumindest ein Anfang und ein Schritt in die richtige Richtung. Ob es reicht, kann ich jetzt noch nicht sagen. Ich denke, wir dürfen uns in Sachsen auch dem Thema „Verbeamtung“ nicht mehr verschließen. Wir hatten hier bereits mehrere konkrete Anfragen von Pädagogen, die sich daraufhin nicht bei uns beworben haben. Das aber muss die Politik entscheiden. Doch leider ist Kultusministerin Kurth die Einzige, die für eine Verbeamtung eintritt.

Ausgebildete Lehrer zu finden, hat sich ja bereits in diesem Schuljahr als großes Problem erwiesen.

Ja, das ist richtig. Wir haben zum Schuljahresbeginn zum ersten Mal mehr Seiteneinsteiger ohne pädagogische Ausbildung eingestellt als grundständige Lehrer, weil sich nicht genügend Lehrer beworben haben.

Man hört da jetzt allerdings von großen Problemen an den Schulen.

Da muss ich widersprechen. Sicher ist es nicht einfach für einen studierten Chemiker, Mathematiker oder Germanisten, sich vor eine Klasse zu stellen und zu unterrichten. Dass das nicht immer ganz reibungslos läuft, ist verständlich. Ich freue mich über jeden, der sich bei uns um eine Stelle als Lehrer bewirbt, und ziehe den Hut vor allen, die diesen schwierigen Beruf wagen. Ich bin den Schulleitern und den Kollegien sehr dankbar, die die Quereinsteiger mit allen Kräften unterstützen. Und um das Bild in der öffentlichen Wahrnehmung klar zu rücken: Wir haben zum Schuljahresbeginn 110 Quereinsteiger eingestellt. Davon sind bisher nur bei sieben die Dienstverhältnisse wieder beendet worden.

Es gab aber Beschwerden, dass Seiteneinsteiger vom ersten Tag an buchstäblich ins kalte Wasser geworfen wurden.

Den Vorwurf müssen wir uns schon machen lassen. Wir haben im Sommer allerdings in eigener Verantwortung „Fit-Mach-Kurse“ organisiert und durchgeführt. Es ist gut, dass es ab sofort für Seiteneinsteiger eine zentral organisierte, dreimonatige Einstiegsqualifizierung gibt, die Theorie, praktische Übungen und Hospitationen beinhaltet. Erst danach kommt der Sprung in das dann hoffentlich weniger kalte Wasser.

Sie setzen also auch weiterhin auf Seiteneinsteiger im Schuldienst?

Ja, das müssen wir. Und dafür werben wir auch. Wir haben im Regionalstellenbereich jetzt zum Schuljahreshalbjahr 113 Stellen neu zu besetzen. Uns liegen aber nur 52 Bewerbungen von ausgebildeten Lehrern vor, die aber nicht nur junge Absolventen sind.

Wie hoch ist bisher der Stundenausfall?

Eine genaue Prozentzahl kommt mit der offiziellen Ausfallstatistik zum Schulhalbjahr. Das ist von Schule zu Schule auch sehr unterschiedlich. Tatsache ist es aber, dass wir bereits planmäßig Stunden im Grundbereich kürzen mussten, und das nicht mehr nur beim Sport oder dem Förderunterricht, sondern inzwischen auch in Hauptfächern wie Mathe und Deutsch. Wir müssen inzwischen teilweise auch Entscheidungen treffen, die nicht jedem gefallen. Wir gehen – natürlich im Rahmen des Zumutbaren – sogar so weit, Lehrer von Schulen wegzunehmen, weil sie anderswo dringender gebraucht werden.

Tragen die Lehrer das alles noch mit?

Wir wissen alle, dass die Situation zurzeit sehr schwierig ist, aber den Unterricht abzusichern, hat oberste Priorität. Da können wir es nicht mehr allen recht machen. Ich bin sehr stolz auf unsere Mannschaft, die unter diesen Bedingungen wirklich das Beste herausholt.

Das Gespräch führte Jana Ulbrich.

