„Wir fangen bei null an“ Das Sportlerheim soll wieder aufgebaut werden. Noch ist aber nicht ganz klar, ob die Versicherung auch dafür zahlt.

zurück Bild 1 von 2 weiter Mit einem Spürhund durchsuchen Ermittler die Brandruine des Sportlerheims in Neusörnewitz. Bisher sind bei der Polizei keine Hinweise eingegangen, die zur Ergreifung der Täter geführt haben. © Norbert Millauer Mit einem Spürhund durchsuchen Ermittler die Brandruine des Sportlerheims in Neusörnewitz. Bisher sind bei der Polizei keine Hinweise eingegangen, die zur Ergreifung der Täter geführt haben.

Den erfolgreichen Keglern ist nur ein Pokal geblieben.

Während der Spürhund der Brandursachenermittler sich durch Schutt und Asche der ehemaligen Kegelbahn schnüffelt, wird wenige Meter weiter im noch erhaltenen Teil des Sportlerheims der Fußboden gewischt. Es muss ja irgendwie weitergehen. Aber wie, weiß Dieter Scherf, Geschäftsstellenleiter des SV Motor Sörnewitz, auch noch nicht so genau. „Wir fangen wieder bei null an.“

In der Nacht zum Freitag ist das Vereinshaus am Kahlhügelweg abgebrannt. Mehr als 60 Feuerwehrleute waren im Einsatz. Der starke Wind machte es ihnen schwer, das erst 2009 sanierte Gebäude zu retten. Nur dank einer Brandschutzmauer blieb zumindest der hintere Teil mit dem Küchentrakt erhalten. Für Kegelbahn, Hausmeisterbüro, die Geschäftsstelle und die Umkleiden der Sportler gab es keine Rettung mehr. „Es ist alles weg“, so Dieter Scherf. Trikots und Fußbälle, Chroniken und Mitgliederlisten, Versicherungsverträge. „Wir können nicht einmal mehr mit unserem Bus fahren, weil die Schlüssel im Tresor liegen“, sagt Scherf.

Den Mercedes-Bus konnten die Feuerwehrleute rechtzeitig wegschieben. Dass er von den Flammen verschont geblieben ist, lag auch am Wind. Sogar das hölzerne Carport ist unbeschadet. Der Tresor hingegen steht verkohlt, aber noch verschlossen in der Brandruine. „Wir warten auf die Freigabe durch die Polizei. Dann werden wir sehen, ob die Unterlagen und die Schlüssel das Feuer überstanden haben.“

Für Diebe Wertvolles befand sich laut Scherf nicht im Safe. Wie auch im restlichen Vereinsgebäude. Weshalb jemand hier einbrechen sollte, wisse er nicht. „Es lässt sich jetzt nicht nachweisen, wodurch der Alarm ausgelöst wurde“, erklärt Scherf. Der Bewegungsmelder im Inneren des Hauses ist am Freitag gegen 2 Uhr angegangen. Aber ob eine Scheibe eingeschlagen wurde, lässt sich jetzt nicht mehr herausfinden. „Es kann ja auch sein, dass der Brandstifter nur einen Molotowcocktail hineingeworfen hat“, vermutet ein Vereinsmitglied. Als der Sicherheitsdienst vor Ort ankam, schlugen bereits Flammen aus dem Dach.

Mehrere Hunderttausend Euro Schaden hat das Feuer angerichtet. Sowohl Verein als auch Stadt, der Grundstück und Gebäude gehören, sind gegen solche Schäden versichert. Dieter Scherf hat die Versicherung der Sportler noch gar nicht erreicht. Auch diese Unterlagen sind verbrannt. „Ob die Versicherung für den Schaden aufkommt und wie die Modalitäten aussehen, wenn sich der Verdacht auf Brandstiftung bestätigt, ist noch unklar und bleibt abzuwarten“, so Bürgermeister Thomas Schubert. Er habe sich gemeinsam mit dem Verantwortlichen für die Sportstätten gleich am Freitag früh vor Ort ein Bild gemacht und mit Vertretern des Vereins gesprochen. Dabei wurde entschieden, dass die Dachbleche aufgrund des Sturms sofort weggeräumt werden müssen. Eine Firma hat sie am Wochenende in zwei große Schrottcontainer verladen.

Links zum Thema Feueralarm in Sörnewitz

Nach Ende der Löscharbeiten haben auch die Brandursachenermittler mit ihrer Arbeit begonnen. „Viel konnten sie am Freitag aber noch nicht machen“, so Scherf. Gestern hatten sie nun den Spürhund dabei. Die Untersuchungen und Auswertung der Spuren wird noch eine Weile dauern. Von einem Serientäter geht die Polizei derzeit nicht aus.

An einen Zufall glaubt in Neusörnewitz aber auch niemand. In Sichtweite zum Sportplatz steht die Gewerbehalle, die im August brannte. Sie ist zum Teil wieder aufgebaut worden. Von dort aus ist es nicht weit zum Eigenheim, das im November angezündet wurde. Auch hier ließen sich die Häuslebauer nicht unterkriegen und begannen von vorn. Und am Rand von Neusörnewitz steht die Halle des Getränkehandels, die kurz vor Weihnachten in Flammen aufging und derzeit entkernt wird. Die Inhaber wollen sie wieder aufbauen.

Im knapp einem Kilometer entfernten Sportlerheim wird derzeit daran gearbeitet, dass es zumindest wieder Strom gibt. „Damit die Fußballer warmes Wasser zum Duschen haben“, sagt Dieter Scherf. Umziehen müssen sich die Mannschaften in Containern. Die Spiele jetzt abzusagen, sei nicht nötig. „Wir haben ja auch Wettkämpfe. Ein Spiel pro Sonnabend und Sonntag bekommen wir schon hin.“

Schlimm genug ist für den Verein, dass die Einnahmen aus der Kegelbahn ausbleiben. Die haben nicht nur die Wettkampfkegler genutzt. Auch Freizeitclubs und Gäste kamen regelmäßig an den Kahlhügelweg. Nun soll ein Spendenkonto für den Verein eingerichtet werden.

zur Startseite