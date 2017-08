„Wir erwarten weitere Konsequenzen“ Vize-Landrat Witschas verliert nach der NPD-Affäre das Ausländeramt. Vielen Kreisräten geht das nicht weit genug.

Die Diskussionen im Landratsamt Bautzen und unter den Kreisräten gehen weiter. © Uwe Soeder

Die Reaktion erfolgte prompt. Nach den Kontakten zwischen seinem Stellvertreter Udo Witschas (CDU) und dem Nazi Marco Wruck hat Bautzens Landrat Michael Harig (CDU) am Montagabend die Reißleine gezogen. Mit sofortiger Wirkung nahm er seinem Vize das Ausländeramt weg, sprach von einer Fehlleistung des ersten Beigeordneten. Gleich mehreren Fraktionen im Kreistag gehen diese Konsequenzen aber nicht weit genug.

Am Montagabend, gleich am ersten Arbeitstag nach seinem Urlaub, hatte Michael Harig die Chefs der Kreistagsfraktionen ins Bautzener Landratsamt bestellt. Udo Witschas erhielt Gelegenheit, Stellung zu nehmen, die sechsköpfige Gruppe der Fraktionsvorsitzenden im Gegenzug Einblick in den kompletten Chatverlauf zwischen Vize-Landrat Udo Witschas und dem ehemaligen Chef des NPD-Kreisverbandes. Ein Protokoll des vertraut klingenden Miteinanders, bei dem sich beide nach den jüngsten Ereignissen auf dem Kornmarkt und um einen jungen Libyer über den Asylbewerber, ihr gemeinsames Auftreten in der Öffentlichkeit, aber auch das Steinhaus und das Spreehotel austauschten. Kurznachrichten, die Udo Witschas erneut mit dem Versuch rechtfertigte, die angespannte Lage in der Stadt deeskalieren zu wollen.

Rausschmiss sei gar nicht möglich

Eine Erklärung, die Gerhard Lemm, den Chef der gemeinsamen Fraktion von SPD und Grünen nicht überzeugte, wie er sagt. Der Sozialdemokrat sieht nach Einsicht des Chatverlaufs die vorherigen Medienberichte bestätigt. Die Reaktion des Landrats und der Entzug der Zuständigkeit fürs Ausländeramt sind deshalb nach seiner Ansicht eine richtige Reaktion. „Mehr war am Montagabend zunächst nicht erzielbar“, sagt Gerhard Lemm. Denn ein Rausschmiss sei so gar nicht möglich, lediglich eine Abwahl durch den Kreistag. Erledigt, so erklärt Gerhard Lemm, habe sich die Affäre Udo Witschas für seine Fraktion aber nicht.

Damit stehen SPD und Grüne nicht alleine da. Auch andere politische Lager im Kreistag sehen noch Handlungsbedarf. „Wir erwarten, dass weitere Konsequenzen folgen“, sagt Ralph Büchner von den Linken. Die Vorgänge seien völlig inakzeptabel. Auch Dirk Nasdala, Vorsitzender der Fraktion der Freien Wähler, spricht lediglich von „einer vorläufigen Maßnahme“. Er persönlich schätze Udo Witschas für seine Arbeit als Beigeordneter – gleichwohl habe er sich im Umgang mit Marco Wruck „sehr unbedarft“ gezeigt, weshalb Dirk Nasdala ebenfalls weitere Konsequenzen fordert.

Abwahl ist denkbar

Wie diese ausfallen können, das ist allerdings noch unklar. Die Spitzen von SPD und Grünen, Linken sowie Freien Wähler verweisen auf nötige interne Abstimmungen in den Fraktionen. Tatsächlich ist die Abwahl des Beigeordneten Udo Witschas durch den Kreistag denkbar. Dafür sind aber gleich zwei Abstimmungen nötig, bei denen jeweils mindestens zwei Drittel des Gremiums für den Antrag stimmen müssen. Angesichts der Mehrheitsverhältnisse ist das unwahrscheinlich. Denn die Union stellt fast die Hälfte der Abgeordneten. Deren Fraktionschef Matthias Grahl hatte bereits signalisiert, dass die CDU dieses Ansinnen nicht unterstützen wird. Aus Sicht von Grahl ist dem Beigeordneten wenig vorzuwerfen. Es gebe keine Nähe zur NPD, der Versuch, mit Leuten zu reden, um zu deeskalieren, sei nicht falsch. Nur der gewählte Kanal sei nicht richtig. Der Entzug des Ausländeramtes war unausweichlich, weil das Vertrauen zu den Ehrenamtlichen zerstört sei. Darüber hinaus gehende Forderungen seien rein politisch, so Grahl.

Um die mangelnden Erfolgsaussichten wissen auch die Chefs der anderen Fraktionen. Zur Debatte steht deshalb unter anderem auch, Udo Witschas als Vize-Landrat zu entmachten, ihn zum zweiten Beigeordneten zu machen. Stattdessen könnte die Beigeordnete Birgit Weber (parteilos) zur Stellvertreterin aufrücken. Sollte der Landrat zustimmen, reicht dafür die einfache Mehrheit im Kreistag.

