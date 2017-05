„Wir empfangen Thomas mit offenen Armen“ R.SA hat sich von Moderator Thomas Böttcher getrennt. Im Radeberger Biertheater ist er willkommen, sagt der Chef.

Thomas Böttcher als Elvis im „Schwipsbogen“. © Thorsten Eckert

Diese Nachricht dürfte so manchen Morgen in Sachsen durcheinanderbringen: Der Radiosender R.SA trennt sich ab sofort von seinem Kult-Moderator Thomas Böttcher. Gemeinsam mit seinem Radio-Partner Uwe Fischer hatte er Jahrzehnte das wohl verrückteste Radio-Morgen-Blödel-Duo abgegeben. Nach einer gesundheitlichen Auszeit zum Jahresbeginn kehrte Thomas Böttcher zwar zunächst ins Radio zurück, aber am gestrigen Freitagnachmittag gab der Sender die Trennung bekannt.

Diese Nachricht ließ dabei auch Radebergs Biertheater-Chef Jens Richter aufhorchen. Denn Thomas Böttcher gehörte ja bekanntlich vor nunmehr fast 16 Jahren mit zu den Akteuren, die das Biertheater im Kaiserhof mit aus der sprichwörtlichen Taufe gehoben hatten, damals noch gemeinsam mit Uwe Fischer. Nach zwei Jahren konzentrierten sich die Beiden zwar wieder vorrangig aufs Radio – Thomas Böttcher aber ist seither noch immer regelmäßig in einigen Stücken auf der Biertheater-Bühne präsent. Im Weihnachtsstück „Der Schwipsbogen – Teil 2“ ließ er die Zwerchfelle der Besucher als schwuler Elvis regelrecht beben. Und gemeinsam mit Biertheater-Urgestein Peter Flache ist er zudem im Stück „Die Laubenpieper“ zu erleben.

Vielleicht häufiger in Radeberg auf der Bühne?

„Wir empfangen Thomas Böttcher jedenfalls mit offenen Armen, er wird ja auch in der kommenden Spielzeit häufig bei uns auf der Bühne stehen – und nun könnte es ja zukünftig noch ein wenig intensiver werden, wenn er will“, macht Biertheater-Chef Jens Richter deutlich, dass der Radio-Mann mit dem pulsierenden Komödianten-Blut in Radeberg herzlich willkommen ist, wie er unterstreicht.

Am Donnerstagvormittag hatte das Biertheater ja bei einem Pressefrühstück kurz vorm am Monat beginnenden Vorverkauf für nächste Spielzeit schon einen ersten Ausblick auf die nächste, die mittlerweile 16., Saison gegeben. Da wird Thomas Böttcher neben den „Laubenpiepern“ und der Wiederaufnahme des „Schwipsbogens“ auch im neuen Schwank „Aber bitte mit Sahne“ auf der Bühne stehen, der am 26. Oktober Premiere feiern wird. „Er hat also bei uns gut zu tun“, so Jens Richter.

Am Freitagabend war Thomas Böttcher übrigens bereits in Radeberg. Und spöttelte gemeinsam mit Peter Flache am Gartenzaun in den „Laubenpiepern“. Auch an diesem Sonnabendabend wird das Stück laufen. Die Vorstellung ist schon seit Wochen ausverkauft.

www.biertheater.de

zur Startseite