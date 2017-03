„Wir brennen fürs Bierstadtfest“ Die Veranstaltungsagentur Schröder wird das Radeberger Stadtfest auch in den kommenden drei Jahren organisieren. Und hat viel vor.

Frank Schröder, Chef der gleichnamigen Dresdner Veranstaltungsagentur. © Norbert Millauer

In der Fußballsprache ausgedrückt waren sie der große Favorit und hatten zudem noch Heimvorteil: Die Veranstaltungsagentur Schröder aus Dresden hat in den vergangenen sieben Jahren das Bierstadtfest in Radeberg organisiert – und wird dies nun auch in den kommenden drei Jahren tun. Inklusive des großen Stadtjubiläums-Festes 2019, dann jährt sich bekanntlich zum 800. Mal die erste urkundliche Erwähnung Radebergs. „Die Agentur Schröder kennt sich ja mit solch großen Jubiläen aus, schon 2012 haben wir ja gemeinsam 600 Jahre Stadtrecht für Radeberg gefeiert“, klingt Radebergs Stadtsprecher Jürgen Wähnert durchaus zufrieden, dass die Wahl erneut auf die Dresdner Agentur gefallen war, nachdem der Vertrag zum Jahresende 2016 ausgelaufen war und eine Ausschreibung auf den Weg gebracht wurde. Es gab mehrere Bewerber, aber die Agentur Schröder konnte zum einen mit einem überarbeiteten Konzept für das Bierstadtfest punkten (SZ berichtete) – „und natürlich hat auch eine Rolle gespielt, dass wir bisher sehr zufrieden waren“, so der Stadtsprecher. Eine Sicht, die auch die beiden anderen Mitveranstalter des Bierstadtfestes teilen; der Gewerbeverein und die Radeberger Exportbierbrauerei.

Partnerschaftliche Zusammenarbeit

Und auch Agenturchef Frank Schröder freut sich natürlich über den Zuschlag. „Nicht nur, weil es natürlich wichtig ist, Aufträge zu bekommen“, machte er Mitte der Woche bei der ersten Vorstellung neuer Ideen für das kommende Bierstadtfest Anfang Juni klar. Radeberg sei eine sehr spannende und sehr schöne Aufgabe, so Frank Schröder. „Wir haben ja vor Jahren eine Menge umgekrempelt beim Bierstadtfest – nicht nur, dass die große Marktbühne jetzt einen anderen Standort hat, sondern auch inhaltlich haben wir gemeinsam mit den Veranstaltern durchaus vieles zum Positiven bewirken können“, ist Frank Schröder überzeugt. „Und natürlich hätte es uns schon auch geschmerzt, nicht weitermachen zu können, denn wir haben wirklich Feuer gefangen für Radeberg“, sagt er. Die Agentur wollte das „Projekt Bierstadtfest unbedingt fortsetzen“, fügt er an. Denn man habe noch viele Ideen.

Das Tolle an Radeberg sei dabei die ausgesprochen gute und partnerschaftliche Zusammenarbeit mit den Veranstaltern, kommt Frank Schröder dann sogar ein wenig ins Schwärmen. „Gegenseitiges Vertrauen ist bei solch einer Aufgabe ja schon ein sehr wichtiger Punkt“, macht er deutlich. Und auch, dass die Agentur mit dem Bierstadtfest und dem Dresdner Stadtfest gleich zwei durchaus prominente Feste in der Region betreut, sei von Vorteil, ist Frank Schröder überzeugt. „Da stecken wirklich sehr viele Synergie-Effekte drin, die Radeberg nützen!“ Denn es sei in den vergangenen Jahren regelmäßig gelungen, Händler und Angebote nach Radeberg zu locken, „mit denen wir auch beim Stadtfest in Dresden zusammenarbeiten“, beschreibt der Agenturchef.

