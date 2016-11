„Wir brauchen Teamplayer“ Markus Renner möchte als neuer Bürgermeister Missverständnisse bei Bürgern ausräumen und weiter Schulden abbauen.

Hat sich viel vorgenommen: Meißens neuer Bürgermeister Marcus Renner (36). © Claudia Hübschmann

Herr Renner, welche Gründe waren ausschlaggebend für Ihre Bewerbung auf das Bürgermeisteramt?

Eine entscheidende Motivation für meine Kandidatur war vor allem das erweiterte Aufgabenfeld, das im Gegensatz zum Ordnungsamt viel breitere Gestaltungsfreiräume bietet. Dazu gehören einerseits der Bildungsbereich, andererseits die Kultur und der Tourismus in Meißen. Besonders reizt mich an der neuen Position der Kontakt mit den engagierten Menschen, die in diesen Bereichen arbeiten.

Worauf kommt es Ihnen bei der Zusammenarbeit mit den Stadträten an?

Für die Stadträte gilt aus meiner Sicht das gleiche wie bei den Mitarbeitern und dem Oberbürgermeister. Es geht nur zusammen. Wir brauchen Teamplayer. Die vielfältigen Aufgaben sind zu komplex für einfache Lösungen. Gemeinsame Ziele verlangen gute Abstimmung und vertrauensvolle Zusammenarbeit. Die gemeinsame Umsetzung ist mir besonders wichtig. Dabei sollte es immer darum gehen, das Beste für die Stadt rauszuholen. Das geht nicht, wenn man sich gegenseitig in der Öffentlichkeit zerfleischt. Daran nimmt das Ansehen nicht nur Einzelner, sondern das der ganzen Stadt Schaden.

Welchen Wert messen Sie dem persönlichen Kontakt mit den Bürgern bei?

Einen sehr hohen. Da ich aus dem Ordnungsamt komme, einem klassischen Bürgeramt, ist mir der Umgang und der direkte Kontakt mit den Bürgern vertraut – auch in schwierigen Situationen. Die Anliegen, mit denen die Bürger zu uns kommen, helfen uns, Meißen noch lebenswerter zu machen. Man kann freilich nicht alles berücksichtigen. Über den ganzen Einzelinteressen ist die Stadt stets dem Gemeinwohl verpflichtet. Ich merke aber in den vielen Gesprächen, die ich führe, dass sich die Menschen teils missverstanden oder alleingelassen fühlen.

Ihre neue Stelle bringt neue gestalterische Freiheiten mit sich. In welchen Bereichen möchten Sie diese besonders nutzen?

Ich möchte sie in allen Bereichen nutzen. Meine besondere Aufmerksamkeit genießen die Kulturangebote in Meißen. Eine wichtige Rolle kommt den Vereinen zu. Es ist schon beeindruckend, wie reich unser kulturelles Leben ist. Dazu zählen für mich nicht nur das Stadtmuseum oder die Burg, sondern auch die vielen kreativen Köpfe in Meißen und natürlich die großen Stadtfeste. Das Weinfest oder der Weihnachtsmarkt genießen ja inzwischen einen überregionalen Ruf. Um diesen Bereich weiter zu fördern, haben wir das Stadtmarketing- und Kulturamt gegründet. Die neu übernommene Touristeninformation am Markt gilt es, inhaltlich mit Leben zu erfüllen.

Welche Themen stehen auf Ihrer Agenda aktuell an vorderster Stelle?

Besonders der Bereich der Bildung ist ein wichtiger und zukunftsweisender Faktor für den Standort Meißen. Der steigenden Nachfrage nach zusätzlichen Betreuungsangeboten muss entsprochen werden. Darüber hinaus liegt es mir am Herzen, benachteiligte Bevölkerungsgruppen mehr an der Gesellschaft teilhaben zu lassen. Um diese Ziele zu erreichen, müssen wir die Fördermöglichkeiten vonseiten der EU und des Freistaats nutzen. Möglichkeiten wie den Europäischen Sozialfonds sollten wir bis zum letzten Euro ausschöpfen. Den eingeschlagenen Weg des Schuldenabbaus werden wir weitergehen, damit wir die zukünftigen Generationen nicht mit unseren Schulden belasten. Ein weiterer wichtiger Punkt ist die Förderung der Identifikation mit der Stadt. In den Sportvereinen ist dies ganz selbstverständlich. Das finde ich wunderbar. Darum wünsche ich mir diese Begeisterung auch in anderen Bereichen. Ich möchte mit meiner Arbeit einen Beitrag dazu leisten, diese wunderbare Stadt noch lebenswerter und attraktiver zu machen.

Das Gespräch führte Tom Fischer.

zur Startseite