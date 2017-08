„Wir brauchen Nein-Sager im Bundestag“ Vor 500 Zuschauern spricht AfD-Vize Alexander Gauland auf dem Kornmarkt – und sagt vor allem, was er nicht will.

Alexander Gauland, Spitzenkandidat der AfD, kam am Mittwoch nach Bautzen. Auf dem Kornmarkt hielt er eine Rede. © Uwe Soeder

Der Gast lässt auf sich warten. AfD-Vize Alexander Gauland verspätet sich. Die Besucher, die sich an diesem Mittwochabend auf dem Bautzener Kornmarkt versammeln, stört das nicht. Sie haben noch zu tun. Einige packen ihre Deutschlandfahnen aus. Ein älterer Herr hat gleich ein ganzes Bastelset in seinem Rucksack verstaut. Auf einen alten Wischmopp drapiert er selbst gestaltete Plakate. Das Haushaltsgerät bekommt zum Schluss noch eine rote Mütze auf. „Ich will mein Land zurück“, steht darauf geschrieben.

Und dann tritt Alexander Gauland doch ans Mikrofon. Der 76-Jährige beginnt mit seiner Vergangenheit. Er verweist auf seinen Geburtsort Chemnitz, erzählt vom Vater, der Offizier im Ersten Weltkrieg und schon 60 Jahre alt war, als Alexander Gauland zur Welt kam. Bis zu seinem 18. Lebensjahr habe er in Sachsen gewohnt, weshalb er sich mit der Region verbunden fühle. Gauland bezeichnet den Freistaat als AfD-Land und lobt Sachsen, das sich schon immer durch Selbstbehauptung und Weltoffenheit ausgezeichnet habe. Was er unter Selbstbehauptung versteht, erklärt Gauland detailliert. Er ist dagegen, dass sich das Land verändert. Er ist dagegen, dass alle Asylbewerber in Deutschland versorgt werden. Gauland setzt im Wahlkampf auf einen scharfen Anti-Islamkurs. Die Deutschen seien heimatlos, wenn die Muslime bald die Mehrheit hätten, meint er. Der Spitzenkandidat der AfD möchte mehr Volksabstimmungen und vor allem Flüchtlinge schneller abschieben. Dafür bekommt er viel Applaus. Ab und zu wird seine Rede von Rufen wie „Merkel muss weg“, „Abschieben“ oder „Widerstand“ unterbrochen. Über Bautzen spricht Gauland nicht.

Überwacht wird das Geschehen von der Polizei. An jeder Ecke des Marktes stehen die Beamten. Eingreifen müssen sie nicht. Schon 21.45 Uhr teilt die Polizei mit, dass es während der Kundgebung keine Störungen gab. Auch konnten die Beamten keine strafrechtlich relevanten Vorfälle feststellen, heißt es in der Mitteilung der Polizei. Die Beamten schätzen, dass rund 500 Teilnehmer bei der Kundgebung dabei waren.

zur Startseite