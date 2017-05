„Wir brauchen mehr Werkzeuge gegen Terror“ Der Verfassungsschutzpräsident Hans-Georg Maaßen hält viele Strukturen im deutschen Sicherheitsapparat für veraltet.

Fußfessel für Gefährder: Hans-Georg Maaßen moniert, Informationen könne er nur weitergeben, wenn er diese auch hätte. Und eine Fußfessel brauche einen Fuß, der dem Geheimdienst bekannt sei. © dpa

Verfassungsschutzpräsident Hans-Georg Maaßen fordert angesichts der Bedrohung durch den islamistischen Terror mehr Befugnisse und neue Strukturen für die deutschen Sicherheitsbehörden. „Es ist notwendig, dass Sicherheitslücken geschlossen werden“, sagte Maaßen am Montag bei einem Verfassungsschutz-Symposium in Berlin. Die Sicherheitsbehörden müssten die nötigen Werkzeuge an die Hand bekommen. „Der Werkzeugkasten ist noch nicht wirklich voll.“

Bundesinnenminister Thomas de Maizière (CDU) warb für „Maß und Mitte“ in der Sicherheitsdebatte. Er betonte, mehr Befugnisse für Polizei und Geheimdienste bedeuteten keine generelle Einschränkung der Freiheit der Bürger. Europa ist in den vergangenen Monaten und Jahren zum Ziel zahlreicher islamistischer Anschläge geworden. Auch in Deutschland gab es mehrere Attentate. Der bislang schwerste war der Anschlag auf den Berliner Weihnachtsmarkt im vergangenen Dezember.

Maaßen sagte, die Gefahr durch islamistische Anschläge bleibe auf hohem Niveau und werde eher noch zunehmen. Die Terrormiliz IS sei in Syrien und im Irak zwar auf dem Rückzug, habe aber nach wie vor den Willen und die Kraft zu Anschlägen in Europa. Deutschland sei in der Priorität des IS auch nach oben gerückt. Maaßen mahnte, auch al-Qaida könnte versuchen, seinen Reputationsverlust durch neue, spektakuläre Anschläge wettzumachen.

Der Verfassungsschutzchef beklagte, viele Strukturen im deutschen Sicherheitsapparat stammten aus vergangenen Jahrzehnten. „Heute haben wir es mit einem anderen Terrorismus zu tun.“ Es gebe viele Tätertypen und Terror-Szenarien. Auch neue Radikalisierungswege über soziale Netzwerke, Internet-Blogs und Messenger-Dienste seien eine Herausforderung. Bei den Sicherheitsbehörden gebe es angesichts der neuen Bedrohungen „Ertüchtigungsbedarf“. Geheimdienste könnten Informationen nur dann weitergeben, wenn sie diese hätten. „Eine Fußfessel braucht immer auch einen Fuß, der uns bekannt ist.“ Laut Maaßen betreffe der Änderungsbedarf die Sicherheitsarchitektur ebenso wie datenschutzrechtliche Fragen. Außerdem müsse die Sammlung von Informationen verbessert werden, auch aus dem Umfeld von Verdächtigen. Wenn es zum Beispiel Hinweise gebe, dass ein Rückkehrer aus einem Kampfgebiet mit Anschlagsplänen in einem Flugzeug aus Istanbul auf Platz 28 A sitze, dann müssten die Geheimdienste auch wissen, wer auf Platz 28 B sitze. Diese Fragen müssten ohne Tabus diskutiert werden. (dpa)

zur Startseite