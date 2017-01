Marco Kalwak, Triathlon-Trainer beim SC Riesa Wir brauchen mehr Transparenz in Sachen Doping

Marco Kalwak (45) ist Regional- und Vereinstrainer im Triathlon beim SC Riesa. © privat

Welche sportliche Leistung aus dem Jahr 2016 ist Ihnen in besonderer Erinnerung geblieben?

Da ist vor allem das Gold von Paratriathlet Martin Schulz in Rio. Er ist ein guter Bekannter, ich habe schon mit ihm trainiert. Und da freut man sich natürlich ganz besonders, zumal Paratriathlon sehr schwierig ist. Martin schwimmt ja zum Teil schneller als meine Athleten, auf dem Rad fährt er mit einer Prothese. Und dann ist da natürlich das WM-Silber von Jonas Held, das ich als Trainer auch selbst miterlebte. Jonas hat sich damit einen Traum erfüllt. Und allein das Erlebnis Hawaii war toll. Er hat immer fest an sich geglaubt.

Welcher Sportler aus dem Landkreis Meißen hat Sie im vergangenen Jahr besonders beeindruckt?

Achmed Goltzsche. Es ist beeindruckend, wie er in seinem Alter noch so tolle Erfolge auf dem Rad einfährt. Außerdem will ich hier unbedingt die Riesaer Turnerinnen und Turner erwähnen, die jetzt zum Beispiel am Olympiastützpunkt in Chemnitz trainieren. Darunter ist mit Alfred Mortan ein junger Rodaer.

Was soll aus Ihrer Sicht das Sportjahr 2017 bringen?

Ich hoffe, dass das Konzept des Deutschen Olympischen Sportbundes (DOSB) Fuß fasst und in die richtige Richtung geht. Der Entwurf hat eine Chance verdient. Wenn das nicht gelingt, dann ist die Akzeptanz für den Sport in der Bevölkerung in Gefahr. Und dann wünsche ich mir künftig mehr Transparenz in Sachen Doping.

