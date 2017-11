„Wir brauchen keine Schönspielerei“ Die Lausitzer Füchse haben von 16 Spielen nur vier gewonnen – Zeit für Veränderungen, meint Manager Dirk Rohrbach.

Dirk Rohrbach hat in Weißwasser schon viele Höhen und Tiefen erlebt. Der 45-Jährige spielte für die Füchse, war von 2009 bis Dezember 2015 Trainer und ist jetzt als Krisenmanager gefragt. © Robert Michael

Es ist ein Fehlstart, und das ist in Weißwasser auch allen klar. Nach dem ersten Drittel der Hauptrunde in der Deutschen Eishockey-Liga 2 stehen die Lausitzer Füchse mit 16 Punkten auf Platz zwölf. Und der Vergleich zum Vorjahr fällt ernüchternd aus. Damals gingen sie nach einem 7:1 gegen Crimmitschau mit 25 Zählern in die Länderspielpause, diesmal setzte es mit dem 2:5 bei den Eispiraten am Sonntag die zwölfte Niederlage, die siebente in der regulären Spielzeit. Das Hauptproblem: Die Füchse sind zu zahm, haben mit 39 Toren die schlechteste Offensive.

Manager Dirk Rohrbach analysiert im Interview mit der SZ die Situation und sagt, was sich jetzt ändern soll.

Herr Rohrbach, führen wir jetzt ein Krisengespräch?

Nein, das mit Sicherheit nicht.

Wie schätzen Sie die Situation ein?

Natürlich sind wir nicht zufrieden, wie es bisher gelaufen ist. Aber wir nutzen die Pause, um nicht nur hart zu trainieren, sondern auch ein bisschen Luft zu holen und wieder Frische in den Kopf zu kriegen. Das ist vielleicht ein bisschen das Problem. Aber wir sind überzeugt, dass Potenzial in der Mannschaft steckt. Logisch.

Wenn man es mit der Situation von vor einem Jahr vergleicht, als die Füchse das Überraschungsteam waren: Entspricht der derzeitige Stand sogar eher den Weißwasseraner Möglichkeiten?

Wir müssen realistisch bleiben. In der vorigen Saison hat fast alles nach unseren Wünschen funktioniert, aber die Folge war auch, dass wir 14 Spieler verloren haben, von denen wir zehn behalten wollten. Das ist die Kehrseite. Wenn ich nur an die erste Reihe denke, die uns verlassen hat: Diese Qualität kannst du nicht kompensieren, jedenfalls nicht mit unseren finanziellen Rahmenbedingungen.

Trotzdem: Hat Ihnen diesmal bei den Verpflichtungen das glückliche Händchen gefehlt – auch bei den ausländischen Profis?

Es ist richtig, dass der eine oder andere noch nicht ganz das Level erreicht, das wir uns erhofft haben. Diese Entscheidungen treffe ich jedoch nicht alleine, sondern abgestimmt mit dem Trainerteam. Natürlich haben wir einige Spieler nicht bekommen, die wir gerne geholt hätten. Aber wir schenken denen, die hier sind, das Vertrauen und ich hoffe, dass sie es irgendwann zurückzahlen. Oberste Prämisse ist, nicht in eine finanzielle Schieflage zu geraten.

Wird sich personell noch etwas tun?

Wir gucken, dass wir eine Verstärkung holen, um noch mal ein Signal an die Mannschaft zu senden. Ich hoffe, dass wir bis Anfang nächster Woche Vollzug melden können. Es muss ein Spieler sein, der eine Führungsrolle übernehmen kann.

Wie realistisch sind Spekulationen, Stürmer Dennis Swinnen aus Ingolstadt oder Verteidiger Dominic Bohac aus Schwenningen zurückzuholen?

Der Kontakt ist da, aber sie wollen sich durchsetzen. Sie haben ja vor der Saison abgewogen, ob sie den Schritt in die DEL gehen. Beide haben sich dafür entschieden, und das muss man akzeptieren und respektieren. Wenn für sie ein Wechsel infrage käme, würden wir sie natürlich gern zurückholen. Aber das scheint für mich derzeit ausgeschlossen zu sein.

Der Neue ist also kein alter Bekannter?

Das ist eher unwahrscheinlich. Die Frage ist: Was gibt der deutsche Markt her? Wir strecken die Fühler aus – und das seit mehreren Wochen.

Vorige Saison wurden die Füchse für ihr Konzept gefeiert, auf junge, entwicklungsfähige Spieler zu setzen. Stößt das nun an seine Grenzen?

In Deutschland gibt es nur wenige Spieler, deren Qualität für die DEL 2 ausreicht. Es wurde vor Jahren der Fehler gemacht, weniger Wert auf den Nachwuchs zu legen – nicht nur bei uns, sondern deutschlandweit. Es braucht einige Zeit, bis das Umdenken greift. Trotzdem bleibt es bei unserer Strategie. Davon werden wir trotz der derzeitigen Situation nicht abgehen.

Hannu Järvenpää hat vor der Saison gesagt, man müsse der neuen Mannschaft Zeit geben. Wieviel Geduld haben Sie mit dem Trainer?

Da habe ich Geduld, das steht außer Frage. Die Trainerposition ist bei uns überhaupt kein Thema. Wir reden viel. Ich versuche, ihn zu unterstützen, indem ich ihm den Rücken freihalte und er in Ruhe seine Arbeit machen kann. Er hat es ja gezeigt, dass er es kann – und nicht nur vorige Saison bei uns in Weißwasser.

Worauf kommt es jetzt an?

Es geht darum, sich auf die einfachen Sachen zu konzentrieren. Manchmal ist ein Schritt zurück besser, als wenn man mit Krampf irgendetwas versucht. In Crimmitschau haben wir im ersten Abschnitt zwölfmal die Scheibe im eigenen Drittel vertändelt, weil wir zu viel wollten, statt den einfachen Pass zu spielen. Wir brauchen keine Schönspielerei, sondern Geradlinigkeit – gerade vor dem gegnerischen Tor. Wenn man sich bis dorthin gearbeitet hat, muss der Puck über die Linie, egal, wie. Wir müssen uns das Selbstvertrauen zurückholen.

Wie kann das funktionieren?

Indem wir uns an den positiven Sachen hochziehen. Letztlich haben wir gegen Kassel zwar in der Verlängerung verloren, aber wir müssen sehen, dass wir uns viele Torchancen erspielt und defensiv gut gestanden haben. Das war trotz der Niederlage eine gute Leistung.

Was ist für die Füchse in dieser Saison jetzt realistisch drin?

Wenn wir mental zu 100 Prozent da sind, können wir gegen jeden bestehen und gewinnen. Davon bin ich überzeugt. Unser Anspruch ist es, um die Pre-Play-offs mitzuspielen. Mehr wäre unrealistisch.

