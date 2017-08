„Wir brauchen keine neuen Gesetze“ Christoph Blödner will in den Bundestag, um für Dresdner Projekte zu kämpfen – nicht nur.

„Hier kann man sehen, wie gut es uns geht. Es ist schön, in Dresden zu leben.“ Der Elbsegler ist für Christoph Blödner ein Ort zum Abschalten und Nachdenken – über die Schärfe in manch politischer Debatte. © Sven Ellger

Wer in der FDP ist, hat es häufig schwer. Das weiß Christoph Blödner. Nachdem seine Partei vor vier Jahren aus dem Bundestag geflogen ist, bekommt er das auch im aktuellen Wahlkampf zu spüren. Häufig werden nur Kandidaten zu Diskussionen eingeladen, deren Parteien auch im Bundestag vertreten sind, sagt er. „Aber ich bin überzeugt, die FDP kommt jetzt wieder rein“, so Blödner. Und der 35-Jährige möchte das Direktmandat im Wahlkreis Dresden II erobern. Wobei, so wirklich überzeugt wirkt Blödner nicht, wenn er das sagt und erklärt, die Zweitstimme – die für die Partei – sei für die FDP vor allem wichtig.

Aber Lust auf Bundespolitik habe er auf jeden Fall. Haushalt und Finanzen sind sein Steckenpferd. „Auf Bundesebene geht es um das große Ganze. Mir geht es um langfristige Planung und nicht darum, Geschenke zu verteilen“, erklärt er. Manche FDP-Kenner mögen solche Aussagen verwundern. Auch populistische Themen seien ihm fremd, beteuert Blödner. Irgendwie passt er nicht ins FDP-Klischee.

Ehrlich gibt Blödner zu, dass es schwierig sei, in Berlin speziell etwas für Dresden herauszuschlagen. „Aber ich würde gerne für Dresdner Themen kämpfen.“ Bei seinem Job habe er allerdings auch nicht sehr viel Zeit für Wahlkampf. Blödner ist Lego-Unternehmer in Dresden, beschäftigt mittlerweile 17 Mitarbeiter. Aber Politik hat ihn immer gereizt – bisher hat er es im Ehrenamt von den Jungen Liberalen bis zum lokalen Parteichef gebracht. Nun hat er sich parteiintern ausgerechnet gegen den wohl bekanntesten Dresdner FDP-Mann durchgesetzt, Holger Zastrow. „Ich habe da eine Stimmung gespürt, dass es klappen könnte, und kandidiert“, erklärt Blödner. Er habe einen anderen Ansatz als Zastrow, dabei möchte er es belassen.

Aus Blödners Sicht geht es Dresden schon vergleichsweise gut. „Bis auf die Bahnanbindung, da muss dringend was gemacht werden“, sagt der Kandidat. Und er will Gesetze entschlacken, weniger Regulierung sei mehr. Da ist er dann doch ein richtiger FDP-Mann. „Staatliche Vorgaben verhindern immer wieder Chancen.“

Überhaupt brauche Deutschland keine neuen Gesetze. Auch nicht beim Thema innere Sicherheit. Dass die Menschen das umtreibt, insbesondere auch in Dresden, weiß Blödner. „Da kann man auch auf Bundesebene etwas tun: Die Länder müssen zunächst die Polizei aufstocken, aber die Ausrichtung muss vom Bund erfolgen.“ Er wolle sich für eine bessere Zusammenarbeit der Behörden und die Ausstattung der Justiz einsetzen. „So könnten Straftäter besser überführt und schneller bestraft werden.“ Außerdem will er mehr Budgetverantwortung für Schulen und einiges mehr.

Auch wenn die Chancen auf den direkten Einzug ins Berliner Parlament überschaubar sind, werde Blödner nun auf die Dresdner zugehen, Flyer verteilen und das Gespräch suchen. Und damit es mindestens eine liberale Dresdner Stimme in Berlin geben wird, müsse die FDP ja nur wieder in den Bundestag einziehen. Denn Sachsens Spitzenkandidat, Torsten Herbst, ist Dresdner, tritt allerdings woanders als Direktkandidat an. Blödners elfter Platz auf dieser Liste gilt als eher aussichtslos.

