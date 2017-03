„Wir brauchen jüngere Feuerwehrleute“ Seit zehn Jahren ist René Greif Gemeindewehrleiter in Hartha. Der DA sprach mit ihm über ein neues Gerätehaus und Fahrzeuge.

René Greif, Gemeindewehrleiter von Hartha. © Dietmar Thomas/Archiv

Zur Jahreshauptversammlung sprach der Gemeindewehrleiter unter anderem über seine Beweggründe, sich zum dritten Mal zur Wahl zu stellen. René Greif sagte, er habe das Gefühl, dass er noch etwas bewegen kann. Er habe sich die Entscheidung nicht leicht gemacht, aber er wolle Dinge, die er angeschoben hat, noch abschließen. Es gibt auch noch Einiges anzuschieben.

Herr Greif, welche Dinge sind es, die Sie in den nächsten fünf Jahren abschließen oder anschieben wollen?

Es handelt sich dabei unter anderem um die Neuanschaffung von Fahrzeugen. Das älteste Feuerwehrauto unserer Gemeindewehr ist der LO. 2018 ist er 40 Jahre im Einsatzdienst. Perspektivisch brauchen die Wendishainer Kameraden ebenfalls ein neues Fahrzeug. Das ist immerhin schon 26 Jahre im Einsatz. Und auch das Harthaer Löschgruppenfahrzeug muss in einigen Jahren ausgetauscht werden. So etwas muss langfristig geplant werden. Wir wissen, dass die Stadt Hartha nicht reich ist und die Fahrzeuge nur mit Fördergeld angeschafft werden können. Das muss beantragt werden. Und ich weiß, wir sind nicht die einzige Wehr, die finanzielle Unterstützung benötigt.

Ein Problem, das in den letzten Jahren immer wieder auf der Tagesordnung stand, war der Zustand des Gerätehauses in Wendishain. Ist da eine Lösung in Sicht?

Ein Gerätehaus ohne Heizung in Wendishain, nur eine Abstellmöglichkeit für das Gersdorfer Löschfahrzeug statt eines modernen Depots, das sind Bedingungen, unter denen es wenig Freude bereitet, ehrenamtlich Dienst zu schieben. Ich freue mich, dass sich diesbezüglich etwas tut. So gehört das Wendishainer Feuerwehrdepot zu den Maßnahmen, die mit Finanzen aus dem sogenannten Investkraftpaket im Jahr 2018 in Ordnung gebracht werden sollen. Es ist ein Gewinn, dass wir mit den Gersdorfer Kameraden und der Stadt eine Möglichkeit gefunden haben, perspektivisch das Problem Feuerwehrgerätehaus zu lösen.

Wie könnte die Lösung für die Gersdorfer Feuerwehrleute aussehen?

Wir haben nach einem neuen Standort gesucht. Das war nicht einfach, da bestimmte Voraussetzungen zu erfüllen waren. Es sollte möglichst ein kommunales Gebäude in zentraler Lage sein, in das sowohl zwei Fahrzeuge als auch sanitäre Anlagen und ein Schulungsraum passen. Gefunden haben wir das ehemalige Bauhofsgebäude in Gersdorf. Nun muss die Stadt noch prüfen, ob eine Umnutzung möglich ist, welche Kosten dafür einzuplanen sind und ob es Fördergeld gibt. Ich bin froh, dass die Gersdorfer Kameraden diesen Gedanken mittragen und ihn als Beschluss festgehalten haben. Ich habe als stellvertretender Wehrleiter schon das neue Gerätehaus in Hartha mit einweihen können. Es wäre schön, wenn ich als Wehrleiter auch noch bei der Einweihung in Gersdorf dabei sein könnte.

Ehrungen und Ernennungen zurück 1 von 6 weiter Zur Jahreshauptversammlung der Feuerwehr wurden Kameraden geehrt und befördert. Zum Feuerwehrmann wurden Dennis Voigt und Markus Weise ernannt. Zur Oberfeuerwehrfrau wurde Kim Prather befördert. Hauptfeuerwehrmänner sind nun: Stefan Suhrmann, Falk Schade, Gunther Bauch und Tino Buschmann. Das Ehrenzeichen in Bronze für zehnjährigen Dienst erhielten: Michael Fichtner, Benjamin Hanns, Felix Roßberg und Christoph Hallbauer, Für 25 Jahre Dienst erhielt Uwe Knopp das Ehrenzeichen in Silber, für 60 Jahre bei der Feuerwehr erhielt Bernd Simon das Ehrenkreuz in Gold.

Sie hätten gern noch mehr aktive Feuerwehrleute. Was unternimmt die Gemeindewehr, um für das Ehrenamt zu werden?

Das ist sehr viel. Ich denke, wir machen eine ordentliche Öffentlichkeitsarbeit. Und die beginnt immer schon Anfang des Jahres zum Berufsorientierungstag der Oberschule. Zu uns ins Gerätehaus kommen die Kinder der Kindertagesstätten unserer Stadt und die Schüler der achten Klassen des Gymnasiums. Die Grundschule hat auch schon angefragt. Hinzu kommen Weiterbildungen für Lehrer und Erzieher in Sachen Handhabung des Feuerlöschers. Wir sind beim Tag der offenen Tür der Oberschule dabei und vieles mehr. Jedes Jahr. Und trotzdem haben wir nicht genügend Nachwuchs. Den brauchen wir aber dringend, um unseren Aufgaben, Retten, Löschen, Bergen, Schützen 365 Tage im Jahr und rund um die Uhr gerecht zu werden. Wir brauchen nicht nur Mitglieder bei der Jugendfeuerwehr, sondern auch jüngere Feuerwehrleute. Die Nachwuchsgewinnung kann nicht nur Aufgabe der aktiven Feuerwehrleute sein.

Wer soll der Feuerwehr bei der Werbung helfen und wie könnte diese aussehen?

Das ist unter anderem die Kommune. Sie könnte zur Mitarbeit bei der Feuerwehr werben und das Ehrenamt attraktiv gestalten. Seit diesem Jahr gibt es zum Beispiel eine Versicherung für unsere Kameraden, die selbstständig sind. Werden sie bei einem Einsatz verletzt, erhalten sie eine finanzielle Unterstützung. Seit Langem gibt es den Antrag, die Entschädigung für Einsätze im Freizeitbereich zu erhöhen. Zurzeit erhalten die Kameraden 5,50 Euro. Das ist wesentlich weniger als der Mindestlohn und nicht zeitgemäß. Die Gemeinden Großweitzschen und Ostrau zeigen, dass sie die Arbeit der Kameraden wertschätzen, und zahlen 10 Euro pro Einsatzstunde.

Dass es die Feuerwehr gibt, wird nicht nur bei Einsätzen sichtbar. Es werden auch vielfältige Veranstaltungen unterstützt. Das ist doch auch eine Art Werbung und zeigt den Gemeinschaftssinn der Kameraden. Spricht das niemanden an, mitzumachen?

Bisher nicht. Es wird meist als selbstverständlich angenommen, wenn wir Lampionumzüge oder große Feuer sichern. Wichtig ist zum Beispiel unsere Unterstützung beim Stockcar-Rennen. Die Organisatoren dieser Veranstaltung schätzen unseren Einsatz und zeigen das auch in Form einer Dankeschönveranstaltung.

Seit vielen Jahren fordern Sie auch, bei Einstellungen in der Verwaltung oder städtischen Betrieben, dass neben der fachlichen Eignung auch das Ehrenamt eine Rolle spielen soll. Hat sich da etwas getan?

Zwei Feuerwehrleute arbeiten jetzt bei der Stadtverwaltung beziehungsweise einem städtischen Betrieb. Das ist zu wenig. Schön wäre es, wenn es mindestens sechs wären. Damit hätten wir eine taktische Einheit zusammen, um bei einem Brand mit der Erstbekämpfung zu beginnen. Die Feuerwehrleute könnten zum Beispiel auch Hausmeister sein. Zu den Dingen, die ich angeschoben habe, gehört eine externe Betrachtung des Brandschutzbedarfsplanes, der unter anderem die Grundlage für das Beantragen von Fördergeld ist. Vielleicht sind wir ja auch betriebsblind geworden und ein Außenstehender hat eine andere Betrachtungsweise.

Es fragte: Sylvia Jentzsch

