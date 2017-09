„Wir brauchen genügend Plätze an Oberschulen“ SPD-Bildungsexpertin Dana Frohwieser über das schlechte Image der Oberschulen und falsche Trends im Schulnetzplan.

Dana Frohwieser ist die schulpolitische Sprecherin der SPD-Stadratsfraktion. Die Diplom-Pädagogin arbeitet an der TU Dresden.

Vor wenigen Tagen dürften die Fetzen im Bildungsausschuss geflogen sein.. Dort hatten die Fraktionen erstmals Gelegenheit, den Anfang August veröffentlichten neuen Entwurf des Schulnetzplanes von Schulbürgermeister Hartmut Vorjohann (CDU) zu diskutieren. Denn es gab viele Punkte, die von den Stadträten schon im Vorfeld kritisiert wurden. SZ sprach mit der bildungspolitischen Sprecherin der SPD-Fraktion Dana Frohwieser, die Diplom-Pädagogin und Mitarbeiterin des Kompetenzzentrums für Bildungs- und Hochschulforschung der TU ist, welche Punkte sie im Entwurf verändern würde.

Ist Vorjohanns Plan, mehr Gymnasialplätze zu schaffen, nicht genau das, was Eltern wollen?

Der Schulbürgermeister argumentiert dafür mit einem Anstieg der Kinderzahlen, die es so nicht gibt. Langfristig betrachtet haben wir seit zehn Jahren fast die gleichen Zugangsquoten an Oberschulen und Gymnasien. 2006 war der Gymnasialanteil schon genauso hoch wie heute. Aber nicht alle Eltern, deren Kinder aufs Gymnasium gehen könnten, melden sie dort an, sondern an einer Oberschule. In den vergangenen Jahren waren das je 26 Prozent. Wir brauchen dort auch weiterhin genügend Plätze.

Warum hat die Oberschule eine scheinbar schlechte Stellung?

Weil Stadt, Wirtschaft und Politik es nicht schaffen, die Oberschule als gleichberechtigten Ausbildungsweg publik zu machen. Da sind wir alle in der Pflicht. Es gibt genügend Oberschulen, die sich profiliert haben, inhaltlich super Arbeit leisten. Das muss bekannt gemacht werden, damit Eltern sagen, das ist genau das Richtige für mein Kind. Und wir müssen die anderen Wege zum Studium aufzeigen, die es statt des Abiturs gibt. Das sind einige.

Könnte die Universitätsschule so ein Beispiel sein, um den Ruf der Oberschulen zu verbessern?

Die Universitätsschule soll ja Grund- und Oberschule sein und startet mit ersten und fünften Klassen. Aber ja: Ich bin sehr froh, dass die Universität gesagt hat, sie will das in staatlicher Trägerschaft machen und nicht bei einem freiem Träger. Dass sie jetzt im Gebäude der 101. Oberschule in der Johannstadt starten soll, ist ideal. Dort liegt der Anteil von Migrantenkindern bei rund 35 Prozent, bei der benachbarten 102. Grundschule bei rund 60 Prozent. Dort sind genau die Kinder und Jugendlichen, um die die Unischule sich bemühen will. Und die bestehenden Schulen profitieren, weil Transfer und Austausch dort sofort stattfinden kann. Bis 31. Januar 2018 soll ein städtisches Konzept vorliegen, wie die Unischule sowie die 102. Grund- und die 101. Oberschule künftig konkret zusammenarbeiten könnten.

Hat Dresden eigentlich genügend freie Plätze für die Wechsler vom Gymnasium in die Oberschule? Das sind pro Jahr durchschnittlich 150 Schüler.

Das ist ein großes Problem. Die Schüler müssen teilweise durch die ganze Stadt fahren, weil es im eigenen Viertel keine Plätze mehr gibt. Hier hätte der Schulnetzplan auch die Aufgabe gehabt, Visionen aufzuzeigen. Die Möglichkeiten sind doch da mit leer stehenden Schulhäusern wie auf der Ginster- oder der Altenberger Straße, die wieder aktiviert werden könnten. Zwei auf der Südhöhe sollen dauerhaft Auslagerungsstandort sein. Warum gerade die?

Einer Ihrer größten Kritikpunkte am Schulnetzplan-Entwurf ist, dass mehrere Förderschulen umziehen sollen. Was ist das Problem dabei?

Ich halte die geplante Konzentration der Förderschulen in Pieschen für ein absolutes Desaster. Das widerspricht allem, was auf Landesebene zur Inklusion vorangebracht wurde. Dresden zerschlägt seine vorhandenen Strukturen dafür. Die Kinder aus der Robinsonschule, die oft mehrfach behindert sind, werden aus einem barrierefrei ausgebauten Schulhaus auf der Schweizer Straße in eines verlagert, was wesentlich schlechtere Bedingungen bietet. Hinzu kommt, dass neben dem Förderzentrum Makarenko auf der Leisniger Straße die 146. Grundschule entstehen sollte. Diese räumliche Nähe wäre perfekt für die Inklusion gewesen. Jetzt ist diese Grundschulgründung auf Eis gelegt, und die Außenstelle zieht von der 8. Grundschule weg. Das ist an Zynismus nicht zu überbieten.

Warum?

Gerade an der Stelle ermöglicht es das Schulgesetz, Kooperationen zu bilden. Ab 2018 gibt der Freistaat diesen Geld für zusätzliches Personal, um Inklusionskinder zu begleiten. Dresden macht genau das Gegenteil. Aber ich hoffe an der Stelle auf die politische Sensibilität und dass wir bessere Lösungen für diese Kinder finden, die sonst keine Lobby haben.

Stichwort Boxberger Straße. Vertreter mehrerer Fraktionen kämpfen vehement dafür, dass dort ein Berufsschulzentrum einzieht. Warum ist das so wichtig für Prohlis?

Es ist genauso wichtig für Prohlis wie für Gorbitz. Wir nehmen die Befunde der Bildungsberichte ernst, die uns sagen, dass wir uns um beide Stadtteile kümmern müssen. Wir sind aber in Prohlis mit der Wiedereröffnung eines allgemeinbildenden Gymnasiums gescheitert. Jetzt geht es darum, sich für eine andere Lösung zu öffnen und ein berufliches Gymnasium zu etablieren. Wenn wir den Schülern und Lehrern, die jetzt in Gorbitz auf dem Leutewitzer Ring arbeiten, in Prohlis ein nagelneues Gebäude anbieten würden, wäre das sicher ein Anreiz, umzuziehen. Berufsschüler sind doch ohnehin viel mobiler als zehnjährige Kinder. In Gorbitz könnte stattdessen ein allgemeinbildendes Gymnasium entstehen. Am Leutewitzer Ring lernen ja gerade die Schüler des Gymnasiums Südwest, die allerdings 2018 auf die Bernhardstraße umziehen. Der Standort ist also akzeptiert. Was spricht alternativ dagegen, das leer stehende Schulhaus Ginsterstraße zu beleben und dort ein Gymnasium zu gründen, statt auf der Freiberger Straße, wie es Herr Vorjohann plant?

Die Ausschusssitzung am vergangenen Dienstag war der Auftakt zur Schulnetz-Debatte. Der Schulbürgermeister plant einen Beschluss im November. Geht das so schnell?

Herr Vorjohann hat neun Monate gebraucht, den Entwurf vorzulegen, jetzt wollen wir auch Zeit, um vernünftig zu diskutieren. Es gibt noch mehr offene Fragen, zum Beispiel das belastete Grundstück auf der Lößnitzstraße, auf dem eine Grundschule entstehen soll. Das heißt, einige Jahreszahlen im vorgelegten Plan wackeln. Es geht jetzt darum, beste Lösungen für die Dresdner Schüler zu finden. Daran sollten auch die Verwaltung und der Oberbürgermeister Interesse haben.

Das Gespräch führte Kay Haufe.

