„Wir brauchen genaue Angaben"

An diesen ungewöhnlichen Einsatz kann sich der Gemeindewehrleiter der Oderwitzer Feuerwehr, Alexander Pollier, gut erinnern – und das nicht nur, weil der Einsatz erst wenige Tage her ist, sondern weil er ein Rätsel war. Die Feuerwehr war von der Leitstelle zu einem Brand ins Königsholz geschickt worden: Ein Mann hatte von Großhennersdorf aus Rauch über dem Wald zwischen Großhennersdorf und Oderwitz gesehen. Die Feuerwehrleute fanden im Königsholz kein Feuer, dafür jedoch an der Oderwitzer Birkmühle, wo ein angemeldetes Lagerfeuer brannte. Bis das Rätsel gelöst war, waren 31 Feuerwehrleute aus Oderwitz und Spitzkunnersdorf mit mehreren Fahrzeugen unterwegs, der Einsatz wurde von vielen Oderwitzern interessiert verfolgt. Für die Feuerwehren gibt es immer wieder mal solche Situationen, sagt Alexander Pollier. Im SZ-Gespräch plädiert er darum für möglichst genaue Erstmeldungen und sagt, warum er auch den Januar 2016 wohl nicht mehr vergessen wird.

Herr Pollier, kommen solche Einsätze wie der in der vergangenen Woche in Oderwitz häufig vor?

Zum Glück nicht. Denn es sieht komisch aus, wenn, wie vorige Woche in Oderwitz geschehen, mehrere Feuerwehren in verschiedene Richtungen durch den Ort fahren. Einerseits mussten wir ja im Königsholz prüfen, ob es dort wirklich brennt, andererseits haben wir die Quelle der Rauchentwicklung über Oderwitz gesucht und sind in Richtung Birkmühle gefahren. Manch einer wird sich da sicher gefragt haben, was eigentlich los ist. Aber wir hatten nun mal keine genauen Ortsangaben.

Gab es in Oderwitz schon einmal einen solchen Fall?

Ja. Im Jahr 2015 hatte eine Baufirma auf der Dorfstraße in Oberoderwitz bei Arbeiten eine Gasleitung beschädigt, in der Einsatzmeldung war aber die Untere Dorfstraße in Niederoderwitz angegeben. Da hat es dann auch einige zusätzliche Minuten gedauert, bis wir am Einsatzort waren.

Wie kann das verhindert werden?

Wir müssen möglichst genaue Angaben zu Vorfällen bekommen. Passiert das nicht, muss die Leitstelle denjenigen, der den Vorfall gemeldet hat, anrufen und genauere Angaben zum Geschehen erfragen. Dabei geht dann wertvolle Zeit verloren.

Die Oderwitzer Feuerwehr hatte kürzlich ihre Jahreshauptversammlung. Wie verlief das Einsatzjahr 2016?

Unsere zwei Ortswehren sind im Vorjahr 24-mal nach Alarmierungen ausgerückt. Darunter waren neben einigen Fehlalarmen auch Tierrettungen, technische Hilfeleistungen, ein Wiesenbrand und Verkehrsunfälle. Eine Besonderheit gab es im Januar 2016: Da haben in Oberoderwitz an zwei aufeinanderfolgenden Sonnabenden Autos Hydranten umgefahren. Weil gerade Frost herrschte, hatten wir als Feuerwehr ganz schön zu tun, die Schäden in den Griff zu bekommen. Besonders war auch der ABC-Einsatz im Wetterkabinett, wo ein großes Schauthermometer heruntergefallen war und das Kabinett danach wegen ausgelaufenem Quecksilber gesperrt werden musste. Daneben haben wir in Oberseifersdorf bei einem großen Brand geholfen. Man kann schon sagen, dass das Jahr 2016 ein ungewöhnliches Jahr für unsere Feuerwehr war. Auch die Ausbildung unserer Kameraden war im vergangenen Jahr wieder abwechslungsreich. Dazu gehörten neben drei Alarmübungen auch ein Ausbildungstag auf dem Schrottplatz in Obercunnersdorf und die Erste-Hilfe-Schulung mit dem Oderwitzer Arzt Dr. Hanzl.

