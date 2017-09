„Wir brauchen ein Sachsen-Mobil“ Das Autoland zeigt sich auf der IAA eher klein. Dafür sind die Referenzen umso größer.

Im ID Buzz von Volkswagen ist auch der Boden besonders. Dort sind Metallintarsien in das Holzfurnier industriell eingearbeitet. Entwickelt wurde die Technologie am sächsischen Standort der Danzer-Gruppe in Kesselsdorf. © Volkswagen AG

Die Referenzobjekte des Laubholzspezialisten Danzer stehen auf der Internationalen Automobilausstellung (IAA) in der Volkswagen-Halle. Im lenkradlosen, autonom fahrenden Luxus-Coupé von Audi, dem Aicon, sorgt das im sächsischen Kesselsdorf entwickelte Furnier in Türen und Armauflagen für den warmen Wohlfühlfaktor. In der elektrischen Variante des VW-Busses, dem I.D. Buzz, sind im Eichenfurnier-Boden Metallintarsien eingearbeitet. Bislang waren Furniere mit Intarsien entweder auf einfache lineare Muster beschränkt oder nur in Handarbeit möglich – und dann sehr teuer. Eine ebenfalls in Kesselsdorf entwickelte Technologie ermöglicht nun die industrielle Einarbeitung von Intarsien, Schriftzügen und Logos.

Das ist nur ein Trend für Automobil-Interieurs, den die Danzer-Gruppe am Gemeinschaftsstand vom Autoland Sachsen in Halle 4.0, Stand 21 C zeigt. Weitere sind die stark nachgefragten Holz-Licht-Kombinationen und organisch verformte 3-D-Furniere. Letztere kommen im Daimler-Forschungsfahrzeug F015 für autonom fahrende Autos zum Einsatz.

Dem Wandel der Branche sieht der nach eigenen Angaben weltweit führende Anbieter für dekorative Echtholzfurniere optimistisch entgegen. „Der Trend geht weg von kalten Oberflächen und Kunststoff im Autoinneren hin zu mehr Naturmaterialien wie Holz und Leder“, sagt Ralf Bußmann, Vize-Vertriebschef für Europa. Erst kürzlich wurde ein Großauftrag für Audi in China abgeschlossen. Die Danzer-Gruppe hat 21 Niederlassungen mit insgesamt 1 600 Beschäftigten. Darunter sei der in Kesselsdorf mit rund 90 Mitarbeitern zwar der kleinste, aber ein sehr wichtiger, so Bußmann. Würden dort doch Spezialitäten entwickelt, mit denen Danzer die Produktdesigner der Autokonzerne begeistert.

Auch der Zulieferer am Nachbartisch, die Indikar Individual Karrosseriebau GmbH, ist ein Spezialist für Sonderschutzfahrzeuge oder verlängerte Karosserien. Aber nicht nur das. Das 170-Mann-Unternehmen in Wilkau-Haßlau hat das gesamte Interieur des Bugatti Chiron entwickelt. In Frankfurt zeigt Indikar auch eine gepanzerte Tür für Polizeiautos aus selbst entwickeltem Stahl. „Mit wenig Aufwand lassen sich so Streifenwagen umbauen. Das ist ein Einstieg in die ballistische Sicherheit“, sagt Ronald Gerschewski, Chef von Indikar. Das Geschäft mit Sonderschutzlösungen, das Indikar gemeinsam mit der Mutterfirma Welp-Gruppe betreibt, wächst stark. „Wer hätte vor wenigen Jahren gedacht, dass die Welthungerhilfe eines Tages in gepanzerten Fahrzeugen unterwegs sein muss“, so Gerschewski. Ihn begeistern auch individuelle Lösungen wie das Dachteil einer überlangen Karosserie. Indikar verlängert zum Beispiel die Karosserien für Bentley, die von europäischen Königshäusern oder im Nahen Osten eingesetzt werden.

Auch die neue Mobilität liegt Gerschewski am Herzen. Gerade lässt er im Unternehmen ein Team zu Leichtbau und Hochvolttechnologie für Elektroautos weiterbilden. Um die Transformation zu alternativen Antriebsformen und vernetztem Fahren zu schaffen, müssen die vielen kleinen und mittelständischen Zulieferer in Sachsen stärker zusammenarbeiten, sagt der Indikar-Chef. Er begrüßt den Ansatz des Freistaats, über Netzwerke und strategische Projekte wie „synchrone Mobilität 2023“ Kooperationen zu fördern. Erste Ergebnisse, die im Rahmen „Synchrone Mobilität“ entstanden sind, stellt die Energieagentur Saena an einem kleinen Stand in der Halle „New Mobility World“ vor. Die Mugler AG demonstriert, wie Vernetzung von Autos auf der Straße funktionieren kann, um etwa Staus zu vermeiden. Der Prototyp einer „Next Generation Road Side Unit“ ist im Rahmen der Projekte „IVS-Kom“ und „Harmonize DD“ entstanden.

In Sachsen werden viele Projekte gefördert, doch es fehle das eine große Projekt, in dem alle sächsischen Kompetenzen gebündelt und die neue Mobilität real erlebbar wird, meint der Indikar-Chef. „Wir brauchen ein Sachsen-Mobil“, so Gerschewski. Erfahrungen im Entwickeln eines Konzeptfahrzeugs hat er. Vor einigen Jahren stellte er auf der IAA die elektrische Variante eines Trabant NT vor. Eine Serienproduktion scheiterte an den Finanzen.

Am Freitag wäre die Gelegenheit gewesen, die Idee eines Sachsen-Mobils mit Wirtschaftsminister Martin Dulig (SPD) zu diskutieren, als er den Gemeinschaftsstand besuchte. Doch Gerschewski konnte nicht mehr in Frankfurt sein. Vermutlich ist der Besuch auch recht kurz ausgefallen. Denn gerade mal sechs von 780 Zulieferern, Ausrüstern und Dienstleistern im „Autoland Sachsen“ zeigen ihre Produkte auf der IAA. Der kleine Stand wirkt wie ein Anhängsel am doppelt bis dreifach so großen Messeauftritt vom „Autoland Thüringen“ direkt daneben. Entweder hat die dortige Wirtschaftsförderung tiefer in die Tasche gegriffen, oder sie konnte ihre Zulieferer besser motivieren? Dass Sachsen der drittgrößte Autostandort in Deutschland ist, lässt sich auf der Messe jedenfalls nicht erkennen.

zur Startseite