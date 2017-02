„Wir brauchen ein neues Gutachten zum Aufzug“ Linken-Fraktionschef Ullrich Baudis möchte zuerst wissen, was eine Generalreparatur kostet und dann die Schuldfrage klären.

Will den Lift zur Burg zuerst zum Laufen bringen, und anschließend eine Fehlerdiskussion führen: Linken-Fraktionschef Ullrich Baudis. © Claudia Hübschmann

Jetzt ist guter Rat teuer. Seitdem Oberbürgermeister Olaf Raschke (parteilos) am 3. Februar nach einer andauernden Pannenserie den Burgbergaufzug stillgelegt hat, kommen zwar keine neuen Hiobsbotschaften von der Anlage. Gelöst sind mit dem vorübergehenden Stopp des Betriebes die Probleme allerdings auch nicht. Die SZ sprach mit dem Vorsitzenden der Fraktion „Die Linke“ im Meißner Stadtrat über das Thema.

Herr Baudis, wie soll es Ihrer Ansicht nach jetzt weitergehen mit dem Panorama-Aufzug?

Der Oberbürgermeister hat eine Arbeitsgemeinschaft initiiert, um genau über diese Frage zu beraten. Jede Fraktion ist aufgerufen, einen Vertreter zu entsenden. Ich vertrete den Standpunkt, dass das nicht unsere Aufgabe sein kann. Wir sind keine Fachleute auf diesem Gebiet. Zuerst muss eine Grundlage gelegt werden, auf deren Basis wir dann beschließen können. Unsere Fraktion fordert daher, den Auftrag zu einem neuen Gutachten zu erteilen. Dieses sollte zuerst sämtliche Mängel auflisten und in einem zweiten Schritt Möglichkeiten aufzeigen, wie diese dauerhaft abgestellt werden können.

Das könnte teuer werden, oder?

Notfalls müssen wir in Dresden vorstellig werden, um uns nach entsprechenden Fördermitteln zu erkundigen. Für den Bau der Anlage sind ja auch Fördergelder geflossen. Letztlich hat Meißen jedoch gar keine andere Wahl, als so vorzugehen. Das Ziel muss es schließlich sein, die Anlage in einen solchen Zustand zu versetzen, dass sie dauerhaft komplikationslos funktioniert, so wie man das eigentlich von einem Panorama-Aufzug erwarten darf. Wir wollen ja hier keinen Großflughafen betreiben.

Die ersten Fehler an der Anlage sind wenige Tage nach Inbetriebnahme 2011 aufgetreten. Jetzt musste der Lift stillgelegt werden, nachdem die Gewährleistung durch den Erbauer Hütter abgelaufen ist. Was lief da schief?

Dafür gibt es sicher mehrere Gründe. Nach meiner Ansicht hat sich Meißen zu sehr auf den guten Ruf von Hütter verlassen. Es wurden keine anderen Angebote eingeholt, die Konstruktion ist nicht streng genug geprüft worden. Es bringt uns aber zum jetzigen Zeitpunkt nicht wirklich weiter, wenn wir hier den Schwarzen Peter herumreichen. Im Vordergrund muss stehen, den Aufzug verlässlich zum Laufen zu bringen. Anschließend können wir analysieren, wie es zu diesem Desaster kommen konnte und wer die Verantwortung trägt.

Links zum Thema CDU will Aufzugs-Desaster öffentlich klären

Wo genau muss nach Ihrer Meinung nachgebessert werden?

Im Detail müssen das die Fachleute herausfinden. Aus den Fehlermustern ist allerdings absehbar, dass es eines verbesserten Witterungsschutzes oben und unten bedarf. Die Sensortechnik und andere Bauteile scheinen zu sensibel zu sein. Hier wird eine robustere Lösung gebraucht. Es stellt sich auch die Frage, wie verhindert werden kann, dass ein Ast auf die Schienen fällt. Solche einfachen Punkte sind nicht zu unterschätzen. Nichts, aber auch gar nichts, darf außer Acht gelassen werden.

Glauben Sie, die Probleme können bis Ostern gelöst werden?

Nein. Das wird sicher länger dauern. Wir sollten uns die Zeit aber nehmen und keine weitere Pfuscherei zulassen.

Das Gespräch führte Peter Anderson.

zur Startseite