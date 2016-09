„Wir bekommen die Lage in den Griff“

Matthias Knaak, Fraktionsvorsitzender der CDU im Bautzener Stadtrat: Die Ausschreitungen bereiten mir große Sorgen. Die Herstellung von Sicherheit und Ordnung ist zunächst Aufgabe der Polizei. Der Kornmarkt darf sich nicht zu einem rechtsfreien Raum entwickeln. Meinen Vorschlag zur Videoüberwachung auf dem Kornmarkt möchte ich bekräftigen, da er präventiv wirkt, bei der Gefahrenabwehr hilft und das Sicherheitsgefühl der Bürger erhöhen würde. Ein Alkoholverbot auf der Platte könnte kurzfristig positiv wirken. Unabhängig davon gilt es, in Bautzen den Grundkonsens zu gewaltfreiem Miteinander zu sichern.

Angela Palm, Fraktionsvorsitzende der Linken im Bautzener Stadtrat: Wenn Ruhestörungen von den Flüchtlingen ausgehen, kann ich nicht akzeptieren, dass nunmehr die Rechten das Zepter in die Hand nehmen. Die gestrige Eskalation kann nicht toleriert werden. An die Gesetze hat sich bei uns in Deutschland, auch in Bautzen, jeder zu halten, ob er nun Einheimischer oder Flüchtling ist. Deshalb müssen Straftaten konsequent verfolgt werden, die bei uns geltenden Gesetze allen klar gemacht werden. Wir dürfen aber nicht verallgemeinern und die nicht zu tolerierenden Taten mit allen Flüchtlingen in Verbindung setzen.

Roland Fleischer, Fraktionsvorsitzender der SPD im Bautzener Stadtrat: Die SPD-Fraktion fordert ständige sichtbare Polizeipräsenz, um präventiv und auch sofort repressiv tätig zu werden. Wir erwarten von der Polizei intensive Ermittlungen sowie eine schnelle Vorlage an die Justiz. Die Justiz muss hart durchgreifen, um das Vertrauen der Bevölkerung zu stabilisieren. Wir regen einen runden Tisch an, an dem sich Jugendamt, Stadtverwaltung, Polizei, Leiter von Asylbewerbereinrichtungen sowie Stadträte beteiligen, um langfristig eine Strategie festzulegen. Politischer Aktionismus bringt uns nicht weiter.