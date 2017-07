„Wir bedrucken fast alles“ Flyeralarm hat Millionen in eine der größten Druckmaschinen Europas investiert – die Firma will konkurrenzfähig bleiben.

Geschäftsführer Michael Deml und die Drucker Benjamin Pelz und Alberto Daubitz (r.) haben gut lachen – auf einem Druckbogen werden verschiedene Aufträge gesammelt und später auseinandergeschnitten.

Diese Druckmaschine gehört mit ihren 33 Metern Länge zu den größten Europas.

Die Zeiten, da sich gewaltige Wellen und Zahnräder drehten, sind vorbei bzw. man sieht sie nicht mehr. Auch nicht bei der Druckmaschine, die hier in der Halle steht. Sie ist mit ihren 33 Metern Länge eine der größten in Europa. Auch sie habe noch gewaltige Teile, sagt Michael Deml, aber alle sind unter einer hellgrauen Einhausung versteckt.

Einen hohen einstelligen Millionbetrag hat die Firma Flyeralarm im vergangenen Jahr in die Anschaffung der Maschine investiert. „Wir wollten ein Zeichen für den Standort in der Region setzen und werden hier auch in den nächsten Jahren investieren“, sagt Michael Deml. Er ist Geschäftsführer der Firma Flyeralarm, die eigentlich in Würzburg und Umgebung zu Hause ist. Nach Klipphausen ins Gewerbegebiet ist die Firma 2007 gekommen, hat in einer kleinen Halle angefangen, wie Bürgermeister Gerold Mann sagt. Bereits ein halbes Jahr später war ein viel größere, 3 500 Quadratmeter große, gebaut. Damals ist die Arbeit mit 30 Mitarbeitern aufgenommen worden, heute sind es 250, die im Drei-Schicht-System arbeiten.

Das Erfolgsgeheimnis von Flyeralarm ist so simpel wie anspruchsvoll. Dort, wo große Druckereien abwinken, bei Kleinaufträgen von 50 Visitenkarten, 200 Faltblättern oder 300 Flyern – dort steht Flyeralarm bereit. Mit einem ausgeklügelten System werden viele kleine Druckaufträge auf großen Bögen zusammengefasst, gemeinsam gedruckt und dann auseinandergeschnitten, sortiert, gefalzt und verpackt. Wenn man die großen Papierbögen sieht, kann man sich kaum vorstellen, dass man bei diesen sogenannten Sammeldrucken nicht die Übersicht verliert.

Durch fortwährende Standardisierung und Innovation – die Maschinen bei Flyeralarm werden im Schnitt aller drei bis vier Jahre durch modernere ersetzt – kann das Unternehmen kostengünstig produzieren. Im Jahr 2004 kosteten 5 000 Flyer 300 Euro, heute werden für die gleiche Anzahl 35 Euro verlangt. 2004 mussten die Kunden für einen solchen Auftrag zehn Tage bis zur Auslieferung warten, heute geschieht das, wenn gewünscht, am selben Tag. Wurden 2004 die Auftrage von Montag bis Freitag bearbeitet, so geschieht dies heute sieben Tage die Woche rundum die Uhr. Und nicht zuletzt verweist Michael Deml darauf, dass Flyeralarm den Kohlendioxidausstoß im Vergleich zu 2004 auf 30 Prozent gesenkt hat.

„Wir bedrucken fast alles, was es zu bedrucken gibt, von Briefumschlägen, über Getränkedosen und Fahnen bis hin zu Lkw-Planen. Wir haben drei Millionen Produkte im Sortiment und wir versuchen, jeden Monat zehn neue Produkte auf den Markt zu bekommen“, erklärt der Geschäftsführer. In Klipphausen werden allerdings vor allem Briefpapier, Flyer, Faltblätter und Schreibblöcke bedruckt. Jeden Tag gehen etwa 40 000 Kilogramm Papier durch die Druckmaschinen, werden etwa 2 000 Pakete verschickt.

Wenn Michael Deml sagt, dass die Mitarbeiter das größte Kapital des Unternehmens sind, dann ist das nicht so dahingesagt. Man kann es sehen: Wenn der Geschäftsführer durch die Hallen geht, wird er freudig von den Mitarbeitern begrüßt, was für ein gutes Betriebsklima spricht. Und Michael Deml führt ein Beispiel an, das den guten Ton unterstreicht: „Von den 30 Mitarbeitern, mit denen wir vor zehn Jahren hier angefangen haben, sind immer noch 20 bei uns.“

Das Reservoir an motivierten Mitarbeitern war ein Grund dafür, dass sich Flyeralarm in Klipphausen angesiedelt hat. Ein anderer war die Unterstützung durch die Gemeinde, die Michael Deml an Bürgermeister Gerold Mann fest macht. Und es war die Nähe zu anderen Firmen der Branche wie zum Radebeuler Druckmaschinenhersteller KBA. Auch dessen Maschinen laufen bei Flyeralarm.

