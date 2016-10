„Wir auf dem Land sind Kunden dritter Klasse“ Nur acht Einwohner kamen zu einer Bürgerversammlung wegen der Sparkassenschließung in Krögis. Ist das Thema hier doch nicht so brisant?

Am 30. November ist Schluss. Dann wird die Filiale der Sparkasse Meißen in Krögis am Norma geschlossen, Geldautomat und Kontoauszugsdrucker kommen weg. Eine Entscheidung, die nicht überraschend kommt und nicht nur Krögis trifft. Denn die Sparkasse muss sparen. Sagt sie. Weil die böse Europäische Zentralbank von ihr jetzt Strafzinsen für Geldeinlagen verlangt. Solche Zinsen wolle die Sparkasse ihren Kunden nicht zumuten. Deshalb dreht man an der Gebührenschraube und spart Standorte ein. Klingt einleuchtend, relativiert sich aber, wenn man die Vorstandsgehälter von durchschnittlich 371 000 Euro plus Boni sieht. Die liegen deutlich über denen der Bundeskanzlerin. Und so lange die gezahlt werden können, geht es der Sparkasse auch nicht wirklich schlecht.

Nichtsdestotrotz steht der Standort Krögis schon lange „unter Beobachtung“. Weil zu wenige Kunden ihn nutzen, aber auch, weil immer wieder eingebrochen, versucht wurde, den Geldautomaten zu sprengen. Denn die Lage für die Täter ist günstig, in wenigen Minuten sind sie über die B 101 auf der Autobahn.

Während sich andere Gemeinden – allerdings erfolglos – gegen die Schließungen wehrten, wachte man in Krögis spät auf. Erst in dieser Woche, fünf Wochen vor der geplanten Schließung, fand eine Bürgerversammlung statt. Ganze acht Einwohner waren gekommen. Gemeinderat Harald Lau (CDU) war enttäuscht von dem geringen Interesse. „Offenbar ist das Thema in der Gemeinde doch nicht so brisant“, mutmaßte er. Doch Lars Dietrich (SPD) sieht das ganz anders: „Das hier sind die letzten Aufrechten. Alle anderen Bürger haben schon resigniert, glauben nicht mehr daran, dass Politik und Sparkassen an echten Lösungen interessiert sind“, sagte er und sprach von „Scheinlösungen“. Und nach denen sei erst gesucht worden, nachdem die Schließungen beschlossen waren und die Bürger protestierten. Thomas Jentzsch, bei der Sparkasse Meißen verantwortlich für das Firmenkundengeschäft und vom Vorstand nach Krögis geschickt, widersprach. „Wir hatten von Anfang an Lösungen, haben diese nur nicht kommuniziert.“ Eine solche Lösung soll sein, dass bei Norma Bargeld ausgezahlt wird. Man sei mit Norma im Gespräch, habe die Firma noch einmal angeschrieben. Eine Antwort stehe aber noch aus. Die Entscheidung treffe nicht die Filialleitung, sondern der Vorstand von Norma, sagte Jentzsch und schob damit die Verantwortung auf die Handelskette. Wenn es mit der Bargeldversorgung in Krögis nicht klappt, dann ist eben nicht etwas die Sparkasse schuld, sondern Norma.

Keine konkreten Zahlen

Man habe aber noch weitere Ideen. Beispielsweise könnte auch bei Bäcker, Fleischer oder in der Tankstelle Geld ausgezahlt werden. Konkrete Ergebnisse und Zusagen gibt es aber auch hier nicht. Konkret wurde Jentzsch ebenfalls nicht, als es darum ging, wie oft der Automat in Krögis genutzt wird. Zahlen konnte er nicht vorlegen, außer, dass ein Geldautomat jährlich rund 15 000 bis 20 000 Euro Kosten verursache. „Entweder sind Sie schlampig vorbereitet oder Sie wollen die konkreten Zahlen nicht sagen“, warf ihm daraufhin Dietrich vor. „Es ist eine Unverschämtheit, was hier abgeht. Meines Wissens zahlt die Versicherung bei Vandalismusschäden, das ist also kein Argument für die Schließung. Wie soll ich meiner 88-jährigen Mutter jetzt beibringen, dass sie mit dem Rollator nach Meißen fahren muss, wenn sie Geld holen will“, sagte der Krögiser Schlossermeister Erhard Wachtel. Kritisiert wurde von den Bürgern auch, dass es in der Umgebung der Sparkassen-Glaspaläste in Meißen keine ausreichenden Parkmöglichkeiten gäbe. Jentzsch wies darauf hin, dass Geld gegen Gebühr auch per Post verschickt werde. Und Beratung erfolge über eine Telefonhotline. Diese werde ab 15. November „scharf“ geschaltet.

Für die Bürger sind das alles keine Lösungen. Kritisiert wurde das Fehlen des Landrates, der auch Verwaltungsratschef der Sparkasse ist. „Vor der Wahl und zu jedem Event ist der Landrat in der Gemeinde, aber jetzt lässt er sich nicht blicken“, kritisierte eine Bürgerin. Steinbach weilte in Meißens japanischer Partnerstadt Arita und feierte dort 400 Jahre Porzellanherstellung in Japan.

Dafür war Kreisrat Andreas Graff (Die Linke) da. Seit Wochen tourt er durch den Landkreis und macht gegen die Schließungspläne mobil. „Wie mit den Menschen in dem Entscheidungsprozess der Sparkasse umgegangen wurde, ist für mich eine demokratische Katastrophe. Die Schwächsten werden hinten angestellt“, sagte er. Als Kreisrat habe er von den geplanten Filialschließungen aus der Zeitung erfahren. „Das ist ein Skandal.“ Dr. Frank Uhlemann aus Barnitz sieht das ähnlich. „Sie von der Sparkasse bauen die Dörfer mit ab. Wir Bürger auf dem Land sind für Sie Kunden dritter Klasse.“

