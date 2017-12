„Wir arbeiten für den Ruprechtmarkt in Ebersbach“ Damit andere feiern können, haben manche erst einmal viel zu tun. Sie sorgen für den reibungslosen Ablauf.

zurück Bild 1 von 3 weiter Die ersten Buden für den Ruprechtmarkt stehen schon seit einigen Tagen. Sie müssen aus dem Bauhof zum Spree-Eck gebracht werden. Zum Glück ist das nicht sehr weit, denn der Bauhof hat sein Domizil gleich gegenüber. Vier oder fünf Leute werden für den Aufbau gebraucht. Vier Buden stellen wir auf, die anderen bringt die Truppe um die Bertholdin mit. Wir kümmern uns zudem darum, dass alles schön gestaltet ist. Auch die Feuerkörbe und das entsprechende Holz müssen bereitgestellt werden. Das Holz stammt zum Großteil vom Weihnachtsbaum aus dem Vorjahr. Es ist üblich, dass der ausgediente Baum zerlegt wird und im Folgejahr beim Ruprechtmarkt noch Wärme spendet. Während des Marktes achten wir auf Ordnung und Sauberkeit auf dem Areal. Wir transportieren den angefallenen Müll ab und kehren den Platz. Wenn es schneit, beräumen wir den Schnee und stumpfen die Wege ab. Gleich nach dem Ruprechtmarkt werden am 24. Dezember die Buden abgebaut und auch die Zelte, wenn es das Wetter erlaubt."Fotos (3): Matthias Weber Robert Schwarz, Mitarbeiter des Stadt-Bauhofes

Seit vielen Jahren begleiten Posaunenchöre den Ruprechtmarkt. Unsere Bläsergemeinschaft Ebersbach und Friedersdorf ist gerne mit dabei. Wir blasen volkstümliche und altchristliche Weihnachtslieder, für die keine Gema-Gebühr anfällt. Es freut uns jedes Mal, dass viele Besucher sich nicht erst lange bitten lassen und Lieder wie ‚Stille Nacht’ und ‚ Oh Tannenbaum’ mitsingen. Manchmal begleitet ein fast 200-stimmiger Chor unsere Posaunenmusik. Etwa eine dreiviertel oder eine Stunde dauert unser Programm. Wir verdienen dabei nichts. Aber es ist uns eine große Freude, mit der Musik die frohe Botschaft zu Weihnachten auszusenden, dass mit Jesus Christus der Heiland geboren worden ist. Wir stimmen mit unserer Musik die Menschen auf Weihnachten ein. Seit einigen Jahren unterstützen uns die Bläser des Ebersbacher Kirchenchores bei der Gestaltung des Musikprogramms auf dem Ruprechtmarkt. Einen Tag musizieren wir, den anderen Tag die Ebersbacher. Uns verbindet zudem seit langem eine enge Zusammenarbeit.“ Walter Israel, Leiter der Bläsergemeinschaft

Unsere Bäckerei Becke aus Ebersbach spendet seit elf Jahren den Stollen für den Ruprechtmarkt. Auch vorher schon haben wir für Weihnachtsmärkte in Neugersdorf dieses Weihnachtsgebäck bereitgestellt. Der längste Stollen, den wir jemals hatten, war acht Meter lang. Der Stollen für den diesjährigen Ruprechtmarkt wird zwei Meter messen und acht Kilogramm wiegen. Er wird in zwei Teilen gebacken, obwohl er im Ganzen in unseren Backofen passen würde. Aber einen Zwei-Meter-Stollen unbeschadet zu transportieren, ist kompliziert. Traditionell schneidet der Ebersbach-Neugersdorfer Beigeordnete Bernd Noack den Stollen an. Das ist vor allem bei großer Kälte nicht einfach, denn dann ist der Stollen wegen seines Buttergehaltes sehr fest. Nach einer halben Stunde ist meistens auch das letzte Stück vernascht. Wir engagieren uns gerne für den Ruprechtmarkt, weil das eine schöne Sache für die Allgemeinheit ist. Wenn jeder etwas macht, klappt das und die Besucher können sich über einen schönen Weihnachtsmarkt freuen.“ Bäckermeister Norbert Horn von der Bäckerei Becker

Wenn am morgigen Donnerstag der historische Ruprechtmarkt in Ebersbach zum elften Mal seine Pforten öffnet, freuen sich viele Menschen aus dem ganzen Oberland und darüber hinaus auf diesen speziellen Weihnachtsmarkt. „Am Spree-Eck ist die Welt noch voll alltäglicher Wunder“, versprechen die Organisatoren um Daniela Schröder.

Die Stadtteilmanagerin für das Altstadtgebiet hat auch in diesem Jahr die organisatorischen Fäden in der Hand. Obwohl sie mittlerweile viel Erfahrung und Routine hat, ist sie doch jedes Mal vor dem Beginn des mittelalterlichen Marktes ein wenig aufgeregt, ob auch alles klappt. Nicht alles verläuft wunschgemäß. Guter Rat ist teuer, wenn zum Beispiel kurz vor dem Ruprechtmarkt ein Akteur absagt, weil er krank geworden ist und nicht nach Ebersbach kommen kann.

Für die Besucher ist ein umfangreiches Programm vorbereitet worden, an dem viele mitwirken. Der Freundeskreis Wichtelwerkstatt zum Beispiel lädt Kinder zum Werkeln ein. Aber nicht nur am Spree-Eck ist was los. Am Freitag und Sonnabend gibts für Genießer im Ebersbacher Rathaus an der Reichsstraße Kaffee und Kuchen, jeweils ab 14 Uhr. Wer noch ein besonderes Weihnachtsgeschenk sucht, wird vielleicht ebenfalls im Rathaus bei heimischen Souvenirs fündig.

„Die Welt ist voll alltäglicher Wunder“ – das ist auch das Motto für das mittelalterliche Weihnachtskonzert, das am 22. Dezember in der barocken evangelischen Kirche in Ebersbach stattfindet. Das Konzert steht auch im Zeichen des 500. Jahrestages der Reformation, der 2017 begangen wurde. Ab 19.30 Uhr wird das Konzert von Bakchus aus Prag und Gästen gestaltet. Die Moderation übernimmt Paula Herold.

Viele Menschen tragen zum Gelingen des Ruprechtmarktes bei. Drei von ihnen werden heute stellvertretend für viele vorgestellt. Sie sorgen dafür, dass sich die Besucher bei diesem Weihnachtsmarkt auf das bevorstehende Fest einstimmen und am Spree-Eck in eine Welt voller Düfte, Wunder, Märchen, Magie und Mittelalter eintauchen können.

Der historische Ruprechtmarkt am Spree-Eck in Ebersbach wird am 21. Dezember, um 17 Uhr, eröffnet. Am Freitag, dem 22. Dezember, ist 17 bis 23 Uhr, am Sonnabend, 23. Dezember, 11 bis 19 Uhr geöffnet. Die Händler laden am Freitag ab 15 Uhr ein.

