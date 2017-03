Wipptiere für den Spielplatz Der Stadtrat Neusalza-Spremberg bewilligt eine zusätzliche Ausgabe für das Flüchtlingsheim.

Genau 1 290 Euro kosten zwei neue Wipptiere für die Außenanlage am Flüchtlingsheim in Friedersdorf. Die werden jetzt gekauft. Der Stadtrat bewilligte diese außerplanmäßige Ausgabe. Das Deutsche Rote Kreuz (DRK) als Betreiber des Heims hatte eine entsprechende Anfrage an Bürgermeister Matthias Lehmann (CDU) gestellt. Der Landkreis hatte eine Spielanlage an der Unterkunft bewilligt. Spielgeräte für die Kleinsten fehlten dabei allerdings. Das DRK fragte an, ob die Stadt die Kosten für einen Wipp-Hahn und einen Frosch übernehmen könnte. Der Bürgermeister gab die Frage an die Stadträte weiter. Nach kurzer Diskussion sprachen sich alle für die Bewilligung der Mittel aus. Die Flüchtlingsunterkunft sei ein Vorzeigeobjekt. Die Außenanlagen werden durch Bewohner in Ordnung gehalten, da könne der Stadtrat mit dem Geld für die Spielgeräte sozusagen ein Dankeschön aussprechen. Außerdem werden die Wipptiere auch von Friedersdorfer Kindern genutzt. Der Spielplatz sei ein Treffpunkt für Kinder unabhängig ihrer Herkunft geworden, hieß es im Stadtrat. (SZ/gla)

