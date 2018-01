Winzergenossenschaft mit alkoholfreiem Sekt Wie Geschäftsführer Lutz Krüger auf der Grünen Woche informiert, gibt es nicht nur eine weiße Variante.

© Symbolfoto: dpa

Meißen/Berlin. Die Sächsische Winzergenossenschaft Meissen, die in diesem Jahr ihr 80-jähriges Bestehen feiert, präsentiert sich derzeit auf der Grünen Woche in Berlin. Eigenen Angaben zufolge stellt das Unternehmen dabei erstmals seinen alkoholfreien Sekt vor. „Sowohl die weiße als auch die rosé Variante sind sehr rund und bieten für alle Nicht-Alkohol-Trinker eine wahre Alternative“, so der Geschäftsführer der Winzergenossenschaft Lutz Krüger. Meißens Landrat Arndt Steinbach betonte in Berlin, wie wichtig Meißen und seine Winzergenossenschaft für Sachsens Weinanbau insgesamt sind:

„Im Landkreis Meißen sind 80 Prozent der Weinanbaufläche und 90 Prozent der Winzer Sachsens zu Hause. Die Winzer haben eine landschaftsprägende Bedeutung“, so Steinbach. Daran habe die Winzergenossenschaft seit mittlerweile 80 Jahren mit ihrer großen Angebotsvielfalt und jetzt auch alkoholfreien Variationen einen ganz erheblichen Anteil. (SZ/pa)

