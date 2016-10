Winzergenossenschaft erfolgreich Das Unternehmen freut sich in diesem Jahr über eine Gold- sowie sechs Bronzemedaillen.

Winzergenossenschaft Meißen. © Claudia Hübschmann

Sieben Weine der Sächsischen Winzergenossenschaft sind bei der diesjährigen Bundesweinprämierung der Deutschen Landwirtschafts-Gesellschaft (DLG) ausgezeichnet worden. Das Unternehmen freut sich in diesem Jahr über eine Gold- sowie sechs Bronzemedaillen.

Prämiert wurden sechs Weine des Jahrgangs 2015 und ein 2014er Traminer. Dieser darf sich ab sofort mit dem goldenen DLG-Qualitätssiegel präsentieren. „Ich will den Traminer nicht in seinem Charakter ändern, sondern das typisch Sächsische am Traminer beibehalten. Das ist der wunderbare Duft nach gelben englischen Rosen. Ich denke, das ist mir wieder einmal gelungen“, so Kellermeisterin Nathalie Weich. (SZ/pa)

