Winzergenossenschaft engagiert sich für Fernsehturm

Der Fernsehturm in Dresden. © Archiv/Thomas Kretschel

Meißen/Dresden. Die Dresdner können jetzt ganz unkompliziert und zugleich prickelnd Ja zur Wiederbelebung des Fernsehturms, oberhalb der Elbe in Wachwitz, sagen. Ab sofort gibt es die Sonderedition Dresdner Fernsehturm – ein Sekt der Sächsischen Winzergenossenschaft Meissen in Kooperation mit Konsum Dresden – in allen Dresdner Konsum- und Frida-Filialen.

Wer eine Sektflasche kauft, unterstützt damit das Vorhaben des Vereins Fernsehturm Dresden, das einstige technische Wunderwerk wiederzubeleben.

Ziel des Vereins ist es, den Fernsehturm Dresden wieder öffentlich zugänglich zu machen. Um den Plan Wirklichkeit werden zu lassen, muss man nicht unbedingt gleich spenden oder Mitglied werden. „Mit der Sekt-Sonderedition unserer Partner, der Sächsischen Winzergenossenschaft Meissen und dem Konsum Dresden, können die Dresdner nun ganz unkompliziert beweisen, dass sie für die Wiedereröffnung dieses herausragenden Technikdenkmals sind“, erläutert Eberhard Mittag, Vorstandsvorsitzender des Vereins Fernsehturm Dresden.

Wer will, kann sogar noch deutlicher als mit dem Kauf der Flasche Ja sagen: „An jeder Flasche hängt eine Postkarte, auf der man für die Wiedereröffnung des Fernsehturms stimmen kann. Das ist quasi unsere Form des Bürgerbegehrens“, so der Vereinschef.

Der Sekt stammt von der Sächsischen Winzergenossenschaft Meissen. „Wir unterstützen das Vorhaben, den Turm wieder öffentlich zugänglich zu machen, natürlich sehr gerne, denn der Fernsehturm ist ein wichtiges Wahrzeichen Dresdens. In der engen und sehr kooperativen Zusammenarbeit mit dem Konsum kommt zudem auch unser Genossenschaftsgedanke zum Tragen: Gemeinsam sind wir stärker, als allein“, ergänzt Lutz Krüger, Geschäftsführer der Winzergenossenschaft zu der neuen Verkaufsidee für den Fernsehturm.

Die Winzergenossenschaft Meissen ist mit rund 1 500 Winzern Sachsens größter Weinerzeuger. Regelmäßig werden die Weine der Genossen prämiert – zuletzt mit 22 Medaillen bei den diesjährigen Weinprämierungen der Deutschen Landwirtschafts-Gesellschaft. Die Eigenmarke „Winzer Meissen“ erhielt in allen Kategorien mehr Medaillen als andere sächsische Weinerzeuger.

Der Sekt Sonderedition Dresdner Fernsehturm wird ab sofort in allen Dresdner Konsum- und Frida-Märkten zum Preis von 9,99 Euro verkauft. (SZ)

