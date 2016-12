Winzer verklagen Berufsgenossenschaft Für ihr Hobby sollen Meißner Weinbauern Beiträge zur Unfallversicherung zahlen. Die wehren sich jetzt vor Gericht.

Getrübte Freude: Viele Hobbywinzer können sich über ihre Weinlese nicht so richtig freuen. Die Berufsgenossenschaft stuft selbst kleinste Anbauflächen als „landwirtschaftliche Unternehmen“ ein und fordert Beiträge zur Unfallversicherung. Einige Winzer wehren sich jetzt. © Archiv/Claudia Hübschmann

Der Meißner Rechtsanwalt Dr. Andreas Maier ist für klare, deutliche Worte bekannt. Auch diesmal nimmt er kein Blatt vor den Mund: „Die Finanzbedarf der Landwirtschaftlichen Berufsgenossenschaft muss ja ziemlich groß sein. Was hier abläuft, ist abenteuerlich, die Forderungen sind absurd.“ Was den Anwalt so in Rage bringt, sind Forderungen der Landwirtschaftlichen Berufsgenossenschaft, die neuerdings fordert, dass Hobby-Weinbauern Beiträge zur Unfallversicherung zahlen. Denn die Berufsgenossenschaft betrachtet die meist winzigen Anlagen der Hobby-Winzer als landwirtschaftliche Unternehmen. Und die sind nun mal beitragspflichtig.

Anwalt Maier vertritt mehrere Winzer, die sich gegen die ihrer Meinung nach ungerechtfertigten Beiträge wehren. In einem Fall besitzt ein Hobby-Weinbauer eine gerade mal 0,03 Hektar kleine Anbaufläche in Meißen, auf der 117 Weinstöcke stehen. Die erzeugten Weintrauben werden teils verzehrt, teils verschenkt und teils zu Wein für den Eigenbedarf gekeltert. „Mein Mandant geht einem Beruf nach, betreibt den Weinbau als Hobby nach Feierabend und an den Wochenenden“, so der Anwalt. Von einem Unternehmen könne keine Rede sein.

Der Winzer, den Anwalt Maier vertritt und der den Weinanbau lediglich als körperlichen Ausgleich zu seiner beruflichen Tätigkeit betreibt, gerade mal 80 Flaschen Wein pro Jahr selbst keltert, soll für 2014 86,61 Euro und für 2015 69,28 Euro Beiträge zahlen. „Ihm und meinen anderen Mandanten geht es jedoch nicht ums Geld. Es geht ihnen ums Prinzip und um Gerechtigkeit“, so Dr. Maier.

Namens seines Mandanten legte er Widerspruch gegen den Beitragsbescheid ein. Der Widerspruchsausschuss der Sozialversicherung für Landwirtschaft, Forsten und Gartenbau hat ihn abgelehnt. Es wird darauf beharrt, dass die Fläche ein landwirtschaftliches Unternehmen sei. Das liege immer dann vor, wenn „zu dem Betrieb Grund und Boden gehört, der zum Zwecke der Gewinnung organischer Nahrungserzeugnisse bearbeitet wird“, heißt es in dem Bescheid. Größe und Ertrag seien grundsätzlich ohne Bedeutung. Auch kleinste Grundstücke könnten landwirtschaftliche Unternehmen sein, so die Berufsgenossenschaft. „Wenn es danach ginge, wäre ja jeder Kleingarten ein landwirtschaftliches Unternehmen“, so Andreas Maier. Die aber sind versicherungsfrei. Doch als Garten gelte das Grundstück nicht, so die Berufsgenossenschaft. Schließlich liege es nicht direkt am Wohnhaus des Mandanten.

Das Finanzamt sieht das anders. „Es hatte festgestellt, dass bereits die Größe der Nutzungsfläche erkennen lässt, dass aus dem Weinanbau keine Gewinne erzielt werden können“, so Anwalt Maier. Auch in der sächsischen Weinkartei ist das Grundstück nicht als „Betrieb“ eingetragen. Aber das interessiere die Berufsgenossenschaft überhaupt nicht. Kein Wunder: Schließlich finanziert sich die Berufsgenossenschaft von den Beiträgen der Unternehmer. „In der gesetzlichen Unfallversicherung ist der Finanzbedarf der Berufsgenossenschaft durch Beiträge der Unternehmer aufzubringen. Damit sind Sie als landwirtschaftlichen Unternehmer zur Beitragszahlung verpflichtet“, heißt es in dem Widerspruchsbescheid.

Der Anwalt fährt jetzt stärkere Geschütze auf. Er hat Klage beim Sozialgericht Dresden eingereicht. Zwar läuft derzeit auch ein Musterverfahren, bis dieses abgeschlossen ist, will der Meißner Anwalt aber nicht warten. Der Ausgang des Verfahrens ist ungewiss. In einem ähnlich gelagerten Fall entschied das Sozialgericht Lüneburg für einen Grundstücksbesitzer (AZ: S 2 U 97/12). Dieser besaß ein 2 500 Quadratmeter großes Gartengrundstück an seinem Wohnhaus, auf dem sich neben einer naturbelassenen Wiese ein paar Obstbäumen befanden. Das Grundstück wurde nicht bewirtschaftet. Dennoch wollte die zuständige Berufsgenossenschaft Beiträge zur Unfallversicherung haben.

Dagegen entschied das Bayerischer Sozialgericht für die Berufsgenossenschaft (Aktenzeichen B 2 U 16/10 R). Es stellte fest, dass sogar das zweimalige Mähen eine Wiese pro Jahr ausreicht, um eine landwirtschaftliche Tätigkeit anzunehmen und damit eine Versicherungspflicht zu begründen. Egal, wie das Urteil ausfällt, es gilt nur für den Winzer, der geklagt hat. Insgesamt gibt es in Sachsen 2 368 Winzer. Wie viele von den Beitragsforderungen der Berufsgenossenschaft betroffen sind, weiß Andreas Maier nicht. „Die meisten wehren sich leider nicht, sondern zahlen treu und brav. Die sind dann die Gekniffenen“, so der Rechtsanwalt.

