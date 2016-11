Winzer verkaufen belasteten Wein billig untereinander Unter den Mitgliedern der Winzergenossenschaft wird ein Müller Thurgau mit Rückständen zum Sonderpreis angeboten.

Die Sächsische Winzergenossenschaft Meißen darf nun Wein zum Eigenverbrauch verkaufen, der geringe PSM-Rückstände aufweist. © Symbolbild/Claudia Hübschmann

Von einem Erfolg spricht Lutz Krüger, Geschäftsführer der Sächsischen Winzergenossenschaft Meißen, in seiner Benachrichtigung an die Mitglieder. Denn was einem Dresdner Weingut jüngst gelungen sei, habe nun auch bei der Genossenschaft geklappt. Demnach habe man von „den Behörden“ die Genehmigung erhalten „innerhalb der Genossenschaft für unsere Mitglieder Wein mit geringen Rückständen von Pflanzenschutzmitteln (PSM) für den Eigenverzehr zu verwenden“. So steht es in der Benachrichtigung. Somit dürfe Wein, der geringe PSM-Rückstände aufweist nun zum Eigenverbrauch abgegeben werden, so Krüger. Die Einhaltung des europäischen Rückstandshöchstgehaltes werde dabei gewährleistet.

Konkret handelt es sich laut dem Schreiben um einen 2014er Rivaner, trocken (Müller Thurgau). Dieser könne nun zum Sonderpreis von 2,50 Euro pro Flasche in der Vinothek der Winzergenossenschaft gekauft werden. Der Wein – so heißt es weiter – „ist bar oder mit EC-Karte zu bezahlen“. Die Mitglieder der Genossenschaft werden am Ende der internen Benachrichtigung ausdrücklich darauf hingewiesen, dass der gering belastete Wein weder verschenkt noch verkauft werden darf. „Er ist ausschließlich für den Eigenverbrauch zu verwenden“, so der Geschäftsführer.

