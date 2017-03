Winzer trennt sich von Zulieferern Nach dem Fund eines Pflanzenschutzmittels zieht Jan Ulrich Konsequenzen.

Winzer Jan Ulrich hat am Freitagvormittag bestätigt, dass 2 500 Liter Kerner des Jahrgangs 2016 mit dem im Weinbau nicht zugelassenen Dimoxystrobin belastet sind. Dies wurde bei einer der in Folge des Dimethoat-Skandals eingeführten Kontrollen festgestellt. Der Kerner wurde nie verkauft, so Ulrich. Den Schaden schätzt er auf bis zu 15 000 Euro. Als Konsequenz will sich der Weingutchef von einem Großteil seiner 80 Traubenlieferanten trennen. Das Landesumweltamt hat Ulrich zufolge Rindenproben genommen, um den Verursacher des Schadens zu ermitteln. Der Winzer behält sich vor, Schadensersatz zu fordern. (SZ/pa)

