Winzer restauriert historisches Weinfass Bis Ende Januar ist das berühmte Behältnis noch auf der Festung Königstein zu besichtigen.

Udo Kühn vor dem Modell des berühmten riesigen Weinfasses in der Magdalenenburg auf der Festung Königstein. © Kristin Richter

Seit mehr als fünf Jahren restauriert der Radebeuler Weinbauer Udo Kühn das einstmals größte Weinfass der Welt. Nun ist das 1 : 3-Modell des einst 246 600 Liter fassenden Weinfasses komplett. Zum historisch-romantischen Weihnachtsmarkt war das Behältnis erstmals im alten Fasskeller der Magdalenenburg auf der Festung Königstein ausgestellt. Noch bis Ende Januar steht das Weinfassmodell im Keller der Magdalenenburg. Die Vorderfront mit zwei pferdefüßigen Fantasiegestalten und dem Bacchus in der Mitte nebst Original-Wappen von August dem Starken ist alten Kupferstichen nachempfunden. Zudem werden aus dem Fass heraus sächsische Weine zum Verkauf angeboten.

Neben Weinen der Winzergenossenschaft, verschiedenen Bränden und Weinen von Schloss Proschwitz ist erstmals auch das Weingut Aust vertreten. Kühn selbst baut Wein an der Lage am Paradies/Jägerhof in Radebeul an. In Königstein führt der Hobbyhistoriker Touristen durch die Stadt.

zur Startseite