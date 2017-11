Winzer punkten mit vielen Sorten Die Genossenschaft hat bei der Blindverkostung der Deutschen Landwirtschaftsgesellschaft abgeräumt.

„Unsere Weine punkten in allen Bereichen, Sorten und Qualitätsstufen“ – Lutz Krüger, Geschäftsführer der Winzergenossenschaft. © SZ-Archiv/Claudia Hübschmann

Insgesamt 22 der 52 an sächsische Weinproduzenten verliehenen DLG-Medaillen sind bei der Bundesweinprämierung an die Sächsische Winzergenossenschaft gegangen. Wie das Unternehmen jetzt mitgeteilt hat, erzielte die Eigenmarke „Winzer Meissen“ in allen Kategorien mehr Medaillen als andere sächsische Weinerzeuger.

So kann sich Sachsens mit rund 1 500 angeschlossenen Winzern größter Weinerzeuger nun mit drei von fünf sächsischen Goldmedaillen, sieben von 19 Silbermedaillen sowie zwölf von 28 Bronzemedaillen schmücken.

„Das zeigt, dass unsere Weine in allen Bereichen, Sorten und Qualitätsstufen punkten“, so Lutz Krüger, Geschäftsführer der Winzergenossenschaft. Die DLG gehört zur führenden Qualitätsprüfung für deutsche Weinerzeuger. Ihre Weinexperten bewerten alle Weine in einer Blindverkostung. Dass gleich fünf Traminerweine ausgezeichnet wurden, ist kein Wunder, denn die Traminerweine und Traminersekte der Winzergenossenschaft zählen regelmäßig zu den Siegern. Der Traminer gehört zu den ältesten Rebsorten und wird vermutlich seit dem 16. Jahrhundert in Deutschland angebaut. (SZ/pa)

