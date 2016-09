Winzer laden ein

Frauenkirche

- ab 11 Uhr: Weinausschank auf dem Platz

- ab 13 Uhr: Mitmachangebote für Groß und Klein

- 14 Uhr: Lindi Hop - Tanzpräsentation Golden Twenties

- 15 Uhr: Flötenchor St. Afra & Gäste - Flötenmix

- 16 Uhr: Gospelchor St. Afra - Praise and shout and dance about

- 17 Uhr: Breakdance (Heiko „Hahny“ Hahnewald)

- ab 19 Uhr: Lampionumzug - Treffpunkt an der Frauenkirche

- ab 19:15 Uhr: Film ab! Am Turm der Frauenkirche