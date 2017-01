Winterzeit in Moritzburg Von kuschelnden Schweinen, schlafenden Fischen, Vögeln, die gezählt werden, und dem Versuch, eine richtige Loipe für Skifahrer zu spuren.

Wer am Wochenende das Winterwetter genießen will, muss nicht unbedingt ins Erzgebirge fahren. Sogar Skilaufen, wie auf unserem Archivfoto, ist in Moritzburg möglich. Wenn auch nicht überall gleich gut. © Archiv/Arvid Müller

Wer jetzt morgens die Scheiben seines Autos frei kratzen oder Schnee schippen muss oder auf glatten Fußwegen zur Arbeit schlittert, wünscht sich vermutlich sehr, dass der weiße Spuk schnell wieder vorbei ist. Doch die ersten Tage dieses Winters, die diese Bezeichnung tatsächlich verdienen, haben durchaus auch angenehme Seiten.

Und wie kommen eigentlich die Leute damit klar, deren Arbeit eng mit der Natur und dem Wetter verbunden ist?

Heiko Hennersdorf, der Feldbauchef der Agrargenossenschaft Radeburg, kann derzeit den Winter genießen. „Der Schnee ist fast auf die Stunde genau gefallen“, freut sich der Landwirt. Die zehn bis 15 Zentimer, die seit Donnerstag auf den Feldern rund um Moritzburg und Radeburg liegen, decken die Pflänzchen, die sich dort bereits sehr weit aus dem Boden gewagt haben, wie eine wärmende Decke zu. „Da halten der Raps und das Wintergetreide selbst die zweistelligen Minusgrade wie in der Nacht zum Freitag und sogar noch tiefere Temperaturen problemlos aus.“ Bei dem von den Bauern gefürchteten Barfrost, also wenn der Schnee fehlt, drohen dagegen Verluste.

Die Moritzburger Teichfischer freuen sich indes sowohl über Schnee als auch über Frost. Der Schnee hilft, die im Herbst zum Abfischen abgelassenen Teiche wieder zu füllen, damit sie im Frühjahr genügend Wasser zum Einsetzen der neuen Fische haben. Und in den Teichen, in denen kleinere Karpfen überwintern, schützt das Eis diese vor gefiederten Fischräubern. Können Reiher, Kormoran und Co. nicht jagen, bleiben die Fische nicht nur am Leben, sondern sie sparen auch viel Energie. Denn unter dem Eis fahren sie ihren Kreislauf auf ein Minimum herunter und halten so quasi Winterschlaf. Es sei denn, Schlittschuhläufer machen zu viel Lärm.

Ob an diesem Wochenende in Moritzburg Kufenvergnügen möglich ist, bleibt abzuwarten. Auf dem Schloss- und anderen Teichen hat sich bereits eine Eisschicht gebildet. Wie dick und fest die wird, hängt indes nicht nur davon ab, wie kalt es ist, sondern auch, wie viel es schneit. Denn was den Pflanzen hilft, lässt das Eis nur langsam wachsen. Legal ist das Schlittschuhlaufen auf dem Schlossteich und anderen Eisflächen ohnehin nicht, wie zahlreiche Tafeln an den Ufern unmissverständlich informieren. Unterbunden wird es allerdings auch nicht.

Wer sich am Wochenende im Friedewald die Ski unterschnallen will, hofft dagegen sicher noch auf etwas mehr Schnee. Auf den großen Wegen reicht der zwar aus, wie Rolf Baum vom SV Elbland Coswig-Meißen sagt, zum Anlegen einer gespurten Loipe war es dann aber doch zu wenig. „Wir haben es am Freitagnachmittag mit unserem selbstgebauten Spurschlitten und einem Quad davor versucht, der Untergrund ist aber nicht fest genug.“

Im Wildgehege, das am Wochenende von 9 bis 16 Uhr geöffnet ist, bereitet das derzeitige Wetter keine Probleme. „Die Tiere bekommen ja ohnehin jeden Tag ihr Futter, wir müssen nur aufpassen, dass in den überdachten Volieren, wo kein Schnee liegt, immer ausreichend Wasser da ist“, sagt Tierpfleger Florian Hanisch. Und die weiblichen Wildschweine, die bald für den ersten Nachwuchs sorgen werden, brauchen in den Unterständen immer genügend trockenes Stroh zum Kuscheln.

Durch den Schnee und die Kälte kommen in diesen Tagen mehr Vögel als sonst an die Futterhäuschen. Das passt gut. Denn seit Freitag und noch bis zum Sonntag läuft wieder die große Zählaktion des Naturschutzbundes (Nabu). An der „Stunde der Wintervögel“ können sich alle Naturfreunde beteiligen. Dafür müssen eine Stunde lang die Vögel am Futterhäuschen, im Garten, auf dem Balkon oder im Park gezählt und gemeldet werden. Mehr Infos zur Aktion gibt es unter www.nabu.de

zur Startseite