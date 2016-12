Winterzauber rund um den Marktplatz Zwischen den Jahren veranstaltet Bad Schandau einen Wintermarkt - mit einer besonderen Attraktion.

Natürlich gehört auch Glühwein zum Wintermarkt. © dpa

Die Zeit zwischen den Jahren will die Stadt Bad Schandau mit einem unterhaltsamen Wintermarkt verkürzen. Der findet am Freitag, dem 30. Dezember, rund um den Marktplatz statt. Ab 14 Uhr gibt es an Ständen winterliche Leckereien, Glühwein und vieles mehr. Auch das Holz-Badefass wird wie im Vorjahr wieder aufgestellt. Wie die Bad Schandauer Kur- und Tourismus GmbH (BSKT) informiert, ist ein umfangreiches Kulturprogramm geplant. So sind am Nachmittag die Profis von den Landesbühnen Sachsen mit ihrem Figurentheater in Bad Schandau. Sie spielen ab 15 Uhr im Saal im Haus des Gastes am Markt das Stück „Siehst Du schon die Wichtel flitzen …“. Das ist die einzige Veranstaltung des Tages, zu dem ein Eintrittspreis verlangt wird. Die Vorstellung kostet 3,50 Euro pro Person. Vorbestellungen sind beim Touristservice möglich.

Aber auch auf dem Markt treten Künstler auf. So präsentiert gegen 18.30 Uhr der Verein Landschaftstheater Sandsteinspiele „Ein Märchencocktail für Groß und Klein. Gerührt aber nicht geschüttelt“. Ab 19.30 Uhr wird die Jindrich Staidel Combo für jede Menge Spaß sorgen. Die Einzelhändler im Stadtgebiet haben sich laut BSKT an diesem Tag auf verlängerte Öffnungszeiten bis 19 Uhr verständigt. (SZ/gk)

