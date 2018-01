Winterwanderung ins Neißetal Am Sonnabendmittag führt eine zertifizierte Geoparkführerin in das Neißetal und den Märchenwald mit anschließendem Aufwärmen am Lagerfeuer. Wer wissen will, was am ersten Wochenende des Jahres noch los ist, findet Tipps im sz-veranstaltungskalender.com.

Am Sonnabend heißt es wieder: Auf ins Neißetal zur Winterauszeit! Im Winter zeigt sich das Neißetal von seiner malerischen Seite. Stille herrscht über den Feldern und der Neißeaue, mit etwas Glück begegnen einem die sonst so scheuen Tiere des Waldes. Die Abgeschiedenheit des malerischen Tals inmitten des Unesco-Geoparkes Muskauer Faltenbogen dämpft die Stimmen und öffnet die Ohren für die zarten Geräusche des Winters. Eine zertifizierte Geoparkführerin begleitet die Teilnehmer ab 12.30 Uhr auf einer rund zweistündigen Tour in das Neißetal und den Märchenwald mit anschließendem Aufwärmen am Lagerfeuer auf dem Ziegenhof Pusack. Teilnehmer zahlen 12 Euro pro Person (Kinder ermäßigt) inklusive Führung, Suppe und Glühwein. Anmeldung unter info@muskauer-faltenbogen.de oder 035600 368712

